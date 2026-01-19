5 движений против отеков, которые работают лучше любой пробежки

Лимфатическая система отвечает за выведение лишней жидкости и ощущение легкости в теле, но в отличие от крови у нее нет собственного «мотора». Она начинает работать только тогда, когда двигаются суставы, меняется положение тела и подключается дыхание. Поэтому бывает, что у человека много активности, а легкости все равно нет. В такие моменты работают не изнуряющие тренировки, а мягкие, повторяющиеся движения, которые буквально «разгоняют» внутренние процессы. Поэтому сегодня расскажем про пять упражнений, которые можно сделать за несколько минут дома.