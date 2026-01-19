Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему звезды спорта зимой выбирают сон, а не зал

Зимой даже чемпионы чаще выбирают кровать, а не еще один сет в зале. Потому что именно сон в холодный сезон становится главным инструментом для поддержания формы.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Леброн Джеймс, который выбирает зимой сон, а не зал
Даже для великих спортсменов именно сон зимой становится инструментом для поддержания формыИсточник: AP 2024

Короткий световой день, холод, постоянное напряжение и перегруженные графики делают зиму самым сложным временем для тела. Организм тратит больше энергии на адаптацию, а восстановление замедляется — и это чувствуют даже профессиональные спортсмены. Поэтому многие из них в этот период сознательно снижают интенсивность тренировок и смещают фокус с нагрузки на сон, паузы и мягкие ритуалы восстановления. При этом они не считают такое поведение слабостью: качественный отдых зимой работает эффективнее, чем тренировки через силу.

Леброн Джеймс — сон как часть тренировочного плана

Леброн Джеймс
Леброн ДжеймсИсточник: Соцсети

Леброн Джеймс открыто называет сон частью своей профессии. Он спит по 8−10 часов в сутки и регулярно позволяет себе дневной сон, особенно в сезоны высокой нагрузки. В интервью он говорил, что без этого невозможно выдерживать темп НБА и сохранять тело в рабочем состоянии годами.

Зимой Леброн еще сильнее смещает акцент на восстановление: больше времени проводит в постели, следит, чтобы ночью в комнате было темно, минимизирует экранное время перед сном. Его команда включает сон в тренировочный план так же строго, как силовые и игровые сессии. Для него отдых — не пауза между тренировками, а отдельная форма работы над телом. Именно такой подход позволяет Джеймсу сохранять форму в 40 лет и играть на уровне молодых спортсменов.

Симона Байлз — отдых как защита от выгорания

Симона Байлз
Симона БайлзИсточник: Соцсети

На Олимпиаде в Токио Симона Байлз снялась с нескольких финалов, объяснив это состоянием, которое в гимнастике называют twisties — потерей ориентации в воздухе. Для спортсменки ее уровня это опасно для жизни. Байлз сказала, что ее тело и психика перегружены, и продолжать выступать в таком состоянии рискованно.

После этого она сознательно изменила отношение к нагрузкам. Байлз стала уделять больше внимания сну, паузам и восстановлению, особенно в холодный сезон, когда организм и так работает на износ. В ее режиме появились дни без сложных элементов, больше растяжки, дыхательных практик и времени без зала.

Этот подход позволил ей вернуться в спорт без надлома. Байлз показала, что даже в элитном спорте остановка может быть частью стратегии, а не признаком слабости. Отдых стал для нее способом сохранить карьеру и здоровье, а не потерять их в гонке за результатом.

Криштиану Роналду — строгий режим сна

Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Соцсети

Криштиану Роналду известен не только тренировками, но и почти научным подходом к восстановлению. Он давно отказался от идеи «спать как получится» и выстроил систему дробного сна: вместо одного длинного периода — несколько фаз отдыха по 90 минут в течение суток. Такой режим помогает телу быстрее восстанавливаться и не накапливать усталость.

Зимой этот принцип становится особенно важным. Роналду сокращает вечерние нагрузки, раньше уходит спать, строго следит за затемнением спальни, температурой воздуха и ритуалами перед сном. В его графике восстановление стоит в одном ряду с тренировками, питанием и массажем.

Именно поэтому он сохраняет форму уже два десятилетия. Роналду показывает, что долголетие в спорте строится не только на дисциплине в зале, но и на умении вовремя лечь спать и дать телу отдых — особенно в холодный сезон, когда ресурс уходит быстрее.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше