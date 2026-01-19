Почему звезды спорта зимой выбирают сон, а не зал

Зимой Леброн еще сильнее смещает акцент на восстановление: больше времени проводит в постели, следит, чтобы ночью в комнате было темно, минимизирует экранное время перед сном. Его команда включает сон в тренировочный план так же строго, как силовые и игровые сессии. Для него отдых — не пауза между тренировками, а отдельная форма работы над телом. Именно такой подход позволяет Джеймсу сохранять форму в 40 лет и играть на уровне молодых спортсменов.