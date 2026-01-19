Карьера или семья: 5 звездных пар, разрушенных большим спортом

По данным СМИ, напряжение в паре усилилось во время работы над биографическим сериалом про спортивную карьеру Тома «Человек на арене». Жизель поняла, что ее роль в его успехе, жертвы, на которые она шла, постоянные переезды, чтобы быть рядом с мужем и поддерживать его на трибунах, просто напросто остались за кадром. Тогда Бюндхен выдвинула мужу ультиматум: либо он переезжает с ней и детьми на Багамы, либо они расстаются. Брэди выбрал карьеру. Хотя в 2024 году пара заявила о желании сохранить добрые отношения ради детей, их история остается ярким примером того, как профессиональный спорт может стать камнем преткновения даже в самой благополучной на вид семье.