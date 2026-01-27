Бег зимой: как подготовиться к уличным пробежкам

Зимние беговые кроссовки обычно не имеют утепленной подкладки: во время движения стопа согревается сама, если обувь защищает от ветра и влаги. Комфорт по теплу регулируют носками — для бега зимой подходят модели из синтетических волокон с влагоотведением или с добавлением шерсти: они удерживают тепло и не накапливают влагу. Утепленная обувь может понадобиться только при спокойных пробежках в сильный мороз или людям с мерзнущими стопами, но в большинстве случаев она избыточна.