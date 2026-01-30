Жизнь после побед: 7 спортсменок, которые стали богаче вне спорта

Завершение карьеры для многих спортсменов — болезненный и сложный период. Однако некоторые из них превращают этот вызов в новую возможность, выстраивая блестящие карьеры в бизнесе, политике, медиа и шоу-бизнесе. Их доходы и влияние после ухода со спортивной арены не просто сохранились — они многократно выросли. Мы расскажем о семи российских чемпионках, которые ушли из большого спорта, но не растерялись, а нашли призвание в новой сфере и доказали, что жизнь может быть не менее яркой и успешной.