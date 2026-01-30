Жизнь после побед: 7 спортсменок, которые стали богаче вне спорта

Завершение карьеры для многих спортсменов — болезненный и сложный период. Однако некоторые из них превращают этот вызов в новую возможность, выстраивая блестящие карьеры в бизнесе, политике, медиа и шоу-бизнесе. Их доходы и влияние после ухода со спортивной арены не просто сохранились — они многократно выросли. Мы расскажем о семи российских чемпионках, которые ушли из большого спорта, но не растерялись, а нашли призвание в новой сфере и доказали, что жизнь может быть не менее яркой и успешной.
Мария Шарапова — от корта к бизнес-империи
Бывшая первая ракетка мира не просто ушла из тенниса — она запустила масштабный бизнес. Еще будучи действующей спортсменкой, Шарапова стала сооснователем компании Sugarpova по производству премиальных конфет, которые продаются в более чем 50 странах. Она также вошла в число инвесторов компании Therabody, которая производит гаджеты для восстановления и реабилитации после перенесенных травм, и девять лет работала послом доброй воли ООН.
Ее портфолио в качестве амбассадора включало контракты с Nike, Porsche, Evian и Samsung, что делало ее одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира еще до завершения карьеры. Сегодня ее состояние оценивается в сотни миллионов долларов, что красноречивее любых титулов говорит о ее деловой хватке.
Алина Кабаева — из гимнастики в большую политику
После сенсационного ухода из спорта в 2007 году олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева не потерялась, а резко сменила сферу деятельности. Уже в 25 лет она стала депутатом Государственной Думы РФ V созыва, что открыло для нее двери в высшие эшелоны власти. Параллельно Кабаева пробовала себя на телевидении и вела авторскую программу «Шаги к успеху» на Пятом канале.
Ее переход из спорта в публичную и политическую сферу стал одним из самых обсуждаемых и успешных в стране, обеспечив ей не только высокий статус, но и соответствующий уровень дохода и влияния, недоступный большинству действующих спортсменов.
Анна Семенович — вместо льда выбрала сцену и ТВ
Травма мениска вынудила мастера спорта международного класса по фигурному катанию Анну Семенович искать новое призвание. И она нашла его почти сразу после официального завершения своей спортивной карьеры, став солисткой группы «Блестящие». В золотом составе группы она обрела практически всенародную славу и популярность.
А сольная карьера, начатая в 2008 году, и участие в шоу «Ледниковый период» закрепили этот ошеломительный успех. В качестве телеведущей Анна до 2015 года вела кулинарный проект «Барышня и кулинар», а также реалити-шоу «Машина», которое выходило на телеканале Перец в 2014 году, параллельно она записывает новые хиты, выпускает альбомы, а также активно снимается в кино и сериалах. Этот переход из нишевого спорта в массовый шоу-бизнес принес ей гораздо более широкую известность и, несомненно, более высокие заработки.
Ляйсан Утяшева — травма как трамплин к карьере на телевидении
Серьезная травма колена в 2006 году прервала спортивную карьеру перспективной гимнастки Ляйсан Утяшевой, но дала старт для новой, и как оказалось, более переспективной. Уже через год она создала танцевальный проект «Болеро», а с 2009 года плотно вошла в телевизионную среду.
Вела такие телепрограммы как «Личный тренер», «Фитнес со звездами», а шоу «Танцы» на ТНТ сделали ее своей бессменной ведущей и как итог — Ляйсан стала лицом одного из самых рейтинговых проектов страны. Также Ляйсан вела экстремальное реалити «Выжить в Самарканде» и спортивное шоу «Игры без границ». Ее узнаваемость и доход как медийной персоны сегодня несопоставимы с периодом ее выступлений на гимнастическом ковре.
Мария Киселева — из чемпионки к телеведущей
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева сумела превратить свою харизму и ум в новый капитал. После завершения спортивной карьеры она стала ведущей интеллектуального шоу «Слабое звено», которое выходило на первом канале с 2001 по 2005 год. А после 15-летнего перерыва, уже в 2020 году, скандальное шоу вернулось на экраны, и Мария снова стала его ведущей.
Также она вела новости спорта на НТВ, участвовала в «Звездах на льду» и снималась в кино («Дневной дозор»). Ее переход из спорта, где результат зависит от командной работы, в роль ведущей-одиночки, требующей остроумия и быстрой реакции, оказался невероятно успешным и, конечно, не менее прибыльным.
Анастасия Мыскина — с корта в комментаторскую кабину и федерацию
Первая российская теннисистка, выигравшая турнир Большого шлема в одиночном разряде, плавно перенесла свою экспертизу в смежные области. После ухода из большого спорта Анастасия стала комментатором на НТВ-Плюс Теннис, вошла в тренерский состав сборной России, а в 2016 году была избрана вице-президентом Федерации тенниса России.
Эта административная и экспертная работа в структурах, управляющих большими бюджетами и ресурсами, обеспечила ей стабильный высокий статус и доход, тесно связанный с любимым видом спорта, но уже в другом качестве.
Ирина Чащина — с гимнастического ковра в шоу-бизнес
После ухода из художественной гимнастики в 2005 году серебряный призер Афин Ирина Чащина не осталась в тени. Она ярко проявила себя в шоу-бизнесе. В 2006 году приняла участие в шоу «Танцы на льду», где заняла третье место в паре с Русланом Гончаровым, снималась для российской версии журнала «Maxim», в 2008 году приняла участие в проекте «Цирк со звездами», где разделила победу с актером Валерием Николаевым. А в 2009 году даже дебютировала в кино, сыграла главную женскую роль в фильме-боевике «Путь».
Однако ключевым этапом стала ее административная работа в 2008—2011 годах в качестве заместителя префекта Северного округа Москвы по спорту и туризму. Этот опыт показал, что ее амбиции и организаторские способности выходят далеко за рамки спортивных арен, открыв доступ к новым уровням влияния и возможностям.
Для этих целеустремленных, умных и харизматичных чемпионок уход из большого спорта стал не финалом, а мощным трамплином к новой жизни. Опыт наших героинь доказывает, что чемпионские качества, такие как дисциплина, воля к победе и умение работать на результат, становятся бесценным капиталом в любой другой сфере, будь то бизнес, политика или телевидение.