Вместе против всего мира: 3 пары, которым спорт помог сохранить любовь

Спорт не разрушает любовь, а становится тем фундаментом, на котором вырастает настоящее семейное счастье. Мы нашли три истории знаменитых спортсменов, которым спорт подарил не только медали, но и вторую половинку. А кому-то помог спасти, уже готовые рухнуть, отношения.
Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова
Их история начиналась как типичный спортивный роман: двое молодых керлингистов, общие сборы, понимание с полуслова. Но путь к счастью оказался тернистее, чем лед на олимпийской арене. Когда они только решили выступать вместе, тренеры сборной поставили ультиматум: либо вы расстаетесь, либо ищите другой путь на Олимпиаду. В керлинге считается, что личные отношения между партнерами мешают спортивной концентрации.
«Когда мы встали в пару, нас перестали приглашать на отбор, — вспоминает Александр в одном из своих интервью. — Тренеры открыто говорили, что не хотят, чтобы мы играли вместе, потому что встречаемся, а это может плохо повлиять на результат. Меня поставили перед выбором: играть с кем-то другим и быть в сборной или играть с Настей и отбираться окольными путями». Выбор, по словам спортсмена, был очевиден. Он выбрал Настю.
Путь к Олимпиаде оказался долгим. Они отбирались через сложные квалификации, доказывали свое право выступать вместе, пока другие пары спокойно готовились в составе сборной. И их упорство окупилось — в Пхенчхане российские керлеры впервые в истории взяли олимпийскую медаль, став бронзовыми призерами.
Вик Уайлд и Алена Заварзина
Американский сноубордист Вик Уайлд в 2010 году был на грани завершения карьеры. Высшее достижение — десятое место на чемпионате мира, никаких перспектив, никакого интереса со стороны спонсоров. Он уже подумывал о том, чтобы завязать со спортом и заняться чем-то более приземленным. И тут судьба свела его с русской сноубордисткой Аленой Заварзиной.
Алена к тому моменту уже была звездой: победы на этапах Кубка мира, призовые места на чемпионатах мира. И когда они начали встречаться, именно она взялась тренировать будущего мужа, хотя сама только что оправилась от травмы и передвигалась на костылях.
Именно тогда родилась идея, чтобы Вик взял российское гражданство. Но по правилам Минспорта, гражданство мог получить только медалист Олимпийских игр или чемпионата мира. Для Уайлда это был замкнутый круг: чтобы получить гражданство, нужна медаль, а чтобы получить медаль, нужно выступать за сильную сборную. Выход нашелся неожиданный — они поженились. Вик приехал в Новосибирск к невесте и прошел все «прелести» традиционной русской свадьбы: отвечал на каверзные вопросы, тянул ленточки и выкупал невесту… шоколадками «Аленка». Их брак нельзя назвать по расчету — они действительно любили друг друга. Но спорт сыграл здесь решающую роль: именно общее дело, общие цели и поддержка друг друга помогли им обоим достичь невероятных высот.
После свадьбы карьера Вика пошла в гору. Он выиграл два золота Олимпиады в Сочи, начал стабильно занимать призовые места на этапах Кубка мира. Алена тоже не отставала — дважды поднималась на подиум чемпионата мира. Вик признается: если бы не встреча с Аленой, он бы уже давно бросил спорт. Она не просто поддержала его, но и помогла найти в себе силы и мотивацию продолжать. И сделала она это не как тренер, а как любящая женщина.
Елена Дементьева и Максим Афиногенов
Теннисистка Елена Дементьева долгое время жила с четким убеждением: никогда не встречаться со спортсменами. Слишком разные графики, постоянные разъезды, невозможность построить нормальные отношения. Она была уверена, что ее мужчина будет далек от мира большого спорта. Но все вышло иначе.
В 2004 году на турнире «Ролан Гаррос» в Париже хоккеист Максим Афиногенов отдыхал с друзьями. Они сидели на трибуне, пили вино, играли в карты — обычное дело для болельщиков. Увидев знаменитую теннисистку, Максим решил пригласить ее присоединиться к их компании.
«Пригласил ее присесть к нам за столик, но она меня таким возмущенным взглядом одарила, что я чуть сквозь землю не провалился, — вспоминает Афиногенов в интервью. — Но именно в тот момент подумал: Лена — мечта любого мужчины. Решил, что буду ее добиваться, несмотря ни на что».
Елена действительно возмутилась: «Сидят молодые люди на теннисном стадионе, пьют вино, играют в карты и предлагают к ним присоединиться. Я такого поведения не приемлю! Для меня “Ролан Гаррос” — святое место. Все это мне ужасно не понравилось». Казалось бы, шансов нет. Но Максим оказался настойчивым. Он приходил на все матчи Елены в Париже, болел, поддерживал, не мешал, но был рядом. А уже после окончания турнира, когда в ресторане большой компанией отмечали российский финал, они смогли нормально познакомиться.
Семь долгих лет Афиногенов и Дементьева присматривались друг к другу. Спортивные графики не позволяли часто видеться, Елена никак не могла переступить через свой принцип и воспринимать хоккеиста как будущего мужа. Но Максим терпеливо ждал и доказывал свою надежность поступками, а не словами. -
В 2011 году пара сыграла свадьбу. Сейчас у них растет дочь Вероника. Елена Дементьева завершила спортивную карьеру, а Максим Афиногенов присоединился к подмосковному клубу «Витязь» в 2013 году, где провел пять сезонов. Их история — напоминание о том, что иногда самые сильные чувства приходят тогда, когда мы их совсем не ждем.
Три пары — три разные истории, но объединяет их одно: спорт для них не был помехой, а наоборот, стал той средой, где чувства прошли самую жесткую проверку. Проверку расстоянием, графиками, постоянным стрессом и конкуренцией. И выдержали ее с честью.