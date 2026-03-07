Вместе против всего мира: 3 пары, которым спорт помог сохранить любовь

После свадьбы карьера Вика пошла в гору. Он выиграл два золота Олимпиады в Сочи, начал стабильно занимать призовые места на этапах Кубка мира. Алена тоже не отставала — дважды поднималась на подиум чемпионата мира. Вик признается: если бы не встреча с Аленой, он бы уже давно бросил спорт. Она не просто поддержала его, но и помогла найти в себе силы и мотивацию продолжать. И сделала она это не как тренер, а как любящая женщина.