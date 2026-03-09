От стадиона к власти: спортсмены, которые стали политиками

С тех пор Кличко несколько раз переизбирался на этот пост, он остается мэром города. Отношение болельщиков к его новой роли оказалось разным. Часть поклонников поддержала бывшего чемпиона и считала, что его известность и авторитет помогают ему в управлении городом. Другие продолжали воспринимать его прежде всего как легенду бокса и долго привыкали к тому, что Кличко теперь чаще появляется в новостях как политик, а не спортсмен.