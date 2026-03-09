От стадиона к власти: спортсмены, которые стали политиками

Переход из спорта в политику почти всегда вызывает обсуждение среди болельщиков. Одни поддерживают кумиров и считают, что известный спортсмен может использовать авторитет для общественной работы. Другие воспринимают такие решения настороженно и считают, что спорт и политика не должны пересекаться. В результате каждый такой переход становится заметным событием и для фанатов, и для медиа.
Джордж Веа — футболист стал президентом
Джордж Веа был одним из самых ярких футболистов 1990-х. Нападающий играл за «Монако», «Пари Сен-Жермен» и «Милан», а в 1995 году получил «Золотой мяч» — редкое достижение для африканского игрока. В Либерии его воспринимали как национальную гордость: Веа вырос в бедном районе Монровии и стал символом того, что спортсмен из небольшой страны может добиться мирового признания.
После завершения футбольной карьеры он решил заняться политикой. Веа начал с участия в парламентских выборах, а позже основал собственное политическое движение. В 2017 году он победил на президентских выборах и стал президентом Либерии.
На посту главы государства Веа находился шесть лет — с 2018 по 2024 год. В 2023 году он баллотировался на второй срок, но проиграл выборы своему сопернику Джозефу Боакаю и признал поражение. Для многих болельщиков его политическая карьера выглядела логичным продолжением спортивной славы: Веа давно занимался благотворительностью и помогал родному району, поэтому его воспринимали не только как спортсмена, но и как человека, который может представлять интересы страны.
Виталий Кличко — чемпион ринга и мэр Киева
Виталий Кличко был одним из самых известных боксеров-тяжеловесов начала 2000-х. Он стал чемпионом мира по версии WBC и провел более 40 профессиональных боев, большинство из которых завершил победой. Благодаря жесткому стилю на ринге и спокойному поведению вне его Кличко стал популярен не только среди боксерских фанатов.
Интерес к политике появился у него еще во время спортивной карьеры. Кличко участвовал в общественной жизни Украины, а после завершения выступлений решил полностью перейти в политику. В 2014 году он выиграл выборы мэра Киева и возглавил столицу.
С тех пор Кличко несколько раз переизбирался на этот пост, он остается мэром города. Отношение болельщиков к его новой роли оказалось разным. Часть поклонников поддержала бывшего чемпиона и считала, что его известность и авторитет помогают ему в управлении городом. Другие продолжали воспринимать его прежде всего как легенду бокса и долго привыкали к тому, что Кличко теперь чаще появляется в новостях как политик, а не спортсмен.
Имран Хан — чемпион по крикету возглавил страну
Имран Хан был одним из самых известных игроков в крикет своего поколения. Он выступал за сборную Пакистана почти 20 лет и стал настоящей национальной звездой. Поворотный момент его спортивной карьеры произошел в 1992 году, когда Хан привел сборную Пакистана к победе на чемпионате мира по крикету.
После завершения спортивной карьеры он решил заняться общественной и политической деятельностью. В 1996 году Хан основал собственную политическую партию. Долгое время его движение оставалось в оппозиции, но постепенно набирало поддержку среди избирателей.
В 2018 году Хан выиграл парламентские выборы и стал премьер-министром Пакистана. Для многих болельщиков этот шаг выглядел продолжением его роли национального лидера: еще во время спортивной карьеры его воспринимали как человека, который способен объединять людей вокруг большой цели.
Однако политическая карьера не сложилась. В 2022 году парламент выразил ему вотум недоверия, и Хан покинул пост премьер-министра. Несмотря на это, для многих поклонников спорта он по-прежнему остается одной из самых известных фигур в истории пакистанского спорта и политики.
Мэнни Пакьяо — чемпион ринга стал сенатором
Мэнни Пакьяо считается одним из самых известных боксеров в истории. Он стал чемпионом мира в восьми разных весовых категориях и долгие годы оставался главной спортивной звездой Филиппин. Для многих жителей страны Пакьяо был символом успеха: он вырос в бедной семье и благодаря боксу смог изменить свою жизнь.
Политическая карьера началась еще во время его выступлений на ринге. В 2010 году Пакьяо был избран в Палату представителей Филиппин, где представлял провинцию Сарангани. А в 2016 году он выиграл выборы в Сенат страны и стал одним из самых известных спортсменов-политиков в Азии.
На этом посту он работал до 2022 года. В том же году Пакьяо решил баллотироваться в президенты Филиппин, но занял третье место на выборах. После этого он отошел от активной политики и вновь сосредоточился на спортивных и медийных проектах. Для многих болельщиков он по-прежнему остается прежде всего легендой бокса, хотя несколько лет провел и в большой политике.