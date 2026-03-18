Ссоры спортсменов, которые превратились в огромные скандалы

Иногда эмоции спортсменов выходят далеко за пределы игры. Одно резкое слово или спор в прямом эфире — и конфликт становится главной темой спортивных новостей.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Большой спорт — это всегда про эмоции и стальной характер. Но иногда эмоции зашкаливают настолько, что на первый план выходят конфликты, которые разворачиваются прямо на глазах у миллионов зрителей. Мы собрали три такие истории, которые в последнее время стали главными темами для обсуждения в медиа.

Стивен Эй Смит против «Нью-Орлеан Пеликанс»

Стивен Эй Смит
Источник: Freepik

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит никогда не отличался дипломатичностью. Но его конфликт с баскетбольным клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» вышел за все мыслимые рамки. Все началось с того, что Смит прямо в эфире обозвал звезду команды Зайона Уильямсона. Фраза, которую он сказал в его адрес, прозвучала настолько оскорбительно, что пресс-служба клуба не выдержала.

В ответ «Пеликанс» смонтировали видео с подборкой неловких моментов из жизни самого Смита — как он мажет броски, роняет мячи и нелепо падает. Ролик сопроводили подписью: «Занимайся пасьянсом, Стивен». Это была отсылка к другому вирусному видео, где ведущий играет в пасьянс на телефоне во время финала НБА.

Смит ответил девятиминутной тирадой в эфире. Он напомнил, что «Пеликанс» за сезон не набрали и 20 побед, никогда не выходили в финал конференции и вообще «половина мира забывает, что у вас есть баскетбольная команда». Себя же он назвал «американской мечтой», прошедшей путь от бедного квартала до вершины профессии. Конфликт мгновенно завирусился, набрав миллионы просмотров.

Марк Кеннеди против шведов

Оскар Эрикссон и Марк Кеннеди
Источник: Freepik

Прошедшая Олимпиада в Милане запомнилась зрителям не только спортивными достижениями, но и скандалом в керлинге. В матче между Канадой и Швецией шведский керлингист Оскар Эрикссон обвинил канадца Марка Кеннеди в нарушении правил. По словам Эрикссона, Кеннеди коснулся камня дважды после его выпуска, что по правилам категорически запрещено.

Реакция канадца была мгновенной и очень эмоциональной. Кеннеди в грубой форме послал оппонента, добавив, что ему плевать на доказательства. Когда Эрикссон сказал, что покажет видео, Кеннеди ответил резкой и максимально грубой фразой, которая впоследствии стала мемом.

Инцидент мгновенно разлетелся по соцсетям. Пользователи начали создавать мемы и фотошопить Кеннеди с камнем. Позже спортсмен принес извинения за свое поведение, но осадочек остался. Впрочем, на спортивных результатах это никак не сказалось — канадская мужская команда все равно завоевала золото.

Логан Пол против Тома Брэди

Логан Пол и Том Брэди
Источник: Freepik

Звезда WWE и блогер Логан Пол решил бросить вызов легендарному квотербеку Тому Брэди. Началось все с того, что Брэди в шутливом видео с Робом Гронковски несколько раз назвал Пола оскорбительным словом. Пол не стерпел и ответил в своем стиле — предложил миллион долларов любому игроку НФЛ, кто выйдет с ним на ринг.

«Ни один футболист не победит меня в боксерском поединке», — заявил Пол, добавив, что готов встретиться с любым желающим прямо в спортзале. Он даже назвал имена потенциальных соперников: Майлз Гарретт, Пьюка Нэкуа, Сэм Дарнолд.

Вызов мгновенно подхватили СМИ и соцсети. Несколько игроков НФЛ уже выразили готовность принять предложение. Сам Пол уточнил правила: шесть трехминутных раундов, профессиональные судьи и миллион долларов на депозите. Пока официального боя не анонсировано, но хайп вокруг противостояния набирает обороты. Тем более что в конце марта должен пройти выставочный матч по флаг-футболу в Саудовской Аравии, где пересекутся и Пол, и Брэди.

В большом спорте эмоции всегда идут рука об руку с азартом. Иногда они выходят за рамки, иногда выглядят смешно, но именно такие моменты запоминаются зрителям не меньше, чем победные голы и золотые медали.

Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше