«Суперниндзя. Дети»: новый сезон главной спортивной телефраншизы

На новой 86-метровой трассе в Минеральных Водах за титул и призовой фонд в 6 миллионов рублей сразятся 180 юных спортсменов из разных стран. Их ждут обновленные препятствия и острая конкуренция между новичками и чемпионами прошлых лет.
«Несмотря на потерянные в прошлом сезоне нервные клетки, с большой радостью вернулся в Минеральные Воды. Нельзя же бросать наших детей без поддержки. Кто, если не я, будет ругаться с судьями? — признавался Роман Постовалов. — В этот раз таких моментов много, с некоторыми до сих пор не согласен и принципиально не соглашусь. По-другому работать не получается: это дети, конечно, за всех переживаешь».
Главный судья Стас Кокорин в ответ отметил, что судьи тоже люди и не всегда могут избежать решений, которые ведущие считают несправедливыми. «Проблема в том, что, например, у Ромы Постовалова неспортивное видение некоторых ситуаций, поэтому приходится отстаивать правила или разжёвывать какие-то моменты», — сообщает он.
Состав судейской коллегии пополнили новые эксперты: финалист взрослого шоу и тренер сборной по Санкт-Петербурга по гонкам с препятствиями Роман Заколодкин, а также чемпион мира по паркуру Зелимхан Джабраилов. Разработчик трассы Юрий Прокудин рассказал, что уровень сложности пришлось повысить из-за роста подготовки детей. «Мы добавили новые препятствия: колёса, трубоход, в начале трассы оказалась катушка, очень зрелищное препятствие, также появилась вертикальная стена», — пояснил он.
Среди фаворитов — победители прошлых сезонов Олег Прокудин и Филипп Моляков. «В этом году перешёл в другую возрастную категорию, где трасса намного сложнее, но я хочу быть первым, кто возьмёт титул “Суперниндзя. Дети” два раза подряд», — делится Олег Прокудин. Его соперник Филипп Моляков волнуется из-за возросшей конкуренции: «Если снова не возьму победу, значит, мой титул в первом сезоне — случайность и ошибка».
В проекте также участвует актёр сериала «Химкинские ведьмы» Феодор Кирсанов. «Тренируюсь дома, чтобы выглядеть хорошо и быть в форме, а в телепроект пришёл, чтобы исполнить мечту и пройти эту трассу», — рассказывает он корреспонденту 5-tv.ru.
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя. Дети» состоится 5 апреля на СТС. Новые выпуски будут выходить по воскресеньям в 17:00. За два года проект запустил несколько социальных инициатив, включая строительство полос препятствий в Ярославле и московских «Лужниках».