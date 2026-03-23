Спортсменки, которые быстро вернулись в большой спорт после родов

В профессиональном спорте беременность долгое время считалась точкой невозврата. Особенно в дисциплинах, где важны вес, выносливость и координация. Однако последние десятилетия опровергли этот миф: все больше спортсменок возвращаются в форму и продолжают выступать спустя 3−4 месяца после родов. Героини нашей статьи подтвердили, что уход в декрет не помеха на пути к успеху и победам.
Екатерина Гордеева: чемпионка мира через три месяца после родов
Известная фигуристка Екатерина Гордеева родила дочь Дарью 6 сентября 1992 года в США. Уже 18 сентября она начала восстановительные тренировки в гимнастическом зале под руководством мужа и партнера Сергея Гринькова. 25 сентября, спустя 19 дней после родов, фигуристка впервые встала на коньки.
Первые недели были крайне тяжелыми: мышечная масса снизилась на 8 кг, координация ухудшилась, каждый прыжок сопровождался падениями. Чтобы участвовать в гастрольном туре «Звезды на льду», Гордеева была вынуждена оставить пятинедельную дочь на попечение своей маме в Калифорнии.
10 декабря 1992 года, спустя 95 дней после родов, пара выступила на чемпионате мира среди профессионалов в Лэндовере (Колорадо) и завоевала золото. Гордеева чисто исполнила двойной аксель — элемент, с которым ранее возникали сложности. Это возвращение вошло в историю фигурного катания как одно из самых быстрых после рождения ребенка.
Алия Мустафина: золото ЧМ после травмы и родов
Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Алия Мустафина родила дочь Амиру 14 июня 2017 года. Карьеру она приостановила еще в 2016 году из-за разрыва крестообразной связки левого колена. Многие эксперты прогнозировали завершение карьеры.
Однако 15 сентября 2017 года, через 93 дня после родов, Мустафина вернулась к тренировкам в Центре олимпийской подготовки в Новогорске. Первые месяцы прошли под контролем врачей: нагрузки увеличивались постепенно, с акцентом на восстановление связочного аппарата.
В апреле 2019 года на чемпионате Европы в Минске она завоевала бронзу в спринте и на брусьях. В октябре того же года в составе сборной России стала чемпионкой мира в командном многоборье в Штутгарте — первый титул чемпионок мира для российских гимнасток с 1997 года. Ей было 24 года, что в гимнастике считается возрастом для завершения карьеры.
Наталья Терентьева: кормящая мама с четырьмя золотыми медалями
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) родила дочь 12 августа 2024 года в Санкт-Петербурге. А уже 2 декабря того же года она выступила на этапе Кубка России в Тюмени, заняв 12-е место в спринте.
Сезон 2024/25 стал для нее прорывным. На чемпионате России в Казани (25−29 января 2025 года) Терентьева выиграла четыре золотые медали: в спринте свободным стилем, гонке на 10 км классическим стилем, женской эстафете 4×5 км и командном спринте. При этом она продолжала грудное вскармливание, совмещая тренировки с кормлением ребенка.
По данным Федерации лыжных гонок России, ее результаты в спринте улучшились на 4% по сравнению с сезоном-2023/24, а в дистанционных гонках — на 2,7%. Это опровергает тезис о неизбежном снижении формы спортсменок после родов.
Материнство не является барьером для спортивных достижений. Оно требует адаптации тренировочного процесса, поддержки команды и личной дисциплины. Но результаты говорят сами за себя: рекорды, медали и возвращение на пик формы возможны в любом возрасте и при любых обстоятельствах.