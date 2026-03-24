5 спортсменов, которые встретили свою любовь на трибунах стадиона

До этого пара встречалась ровно девять лет. Девять — счастливое число Фино, и она решила, что больше ждать не имеет смысла. «Я не хотела делать так, как все. Он еще не сделал предложения, и я сказала себе, что, может быть, этот шаг зависит от меня», — рассказывала она позже в интервью. Встав на колено прямо на беговой дорожке, она протянула возлюбленному значок с надписью «Любовь в Париже» и задала главный вопрос. Тот ответил согласием, и под овации стадиона пара поцеловалась.