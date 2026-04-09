Синдром компьютерной шеи: как распознать и что с этим делать

Длительная работа за ноутбуком меняет положение головы: появляется так называемая компьютерная шея, а вместе с ней — дискомфорт и усталость.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
У женщины болит шея из-за работы за компьютером
Слишком низко расположенный монитор может стать причиной нарушения осанки, которое перегружает мышцы и вызывает хронические боли в шееИсточник: Freepik

Компьютерная шея — это состояние, при котором голова постоянно выдвинута вперед, а нагрузка на шею и верх спины растет. Это приводит к напряжению, боли и ухудшению осанки. Ниже — как распознать проблему и что реально помогает ее исправить.

Кратко по сути:

  • голова смещается вперед, нагрузка на шею увеличивается;
  • появляются напряжение, боль и усталость в шее и плечах;
  • причина — длительная работа за экраном и плохая осанка;
  • помогают упражнения, настройка рабочего места и движение;
  • без изменения привычек эффект будет слабым;
  • при выраженной боли лучше обратиться к специалисту.

Что такое синдром компьютерной шеи и почему он возникает

Это не отдельная болезнь, а изменение положения головы и работы мышц.

Чаще всего причина — много времени в одной позе с наклоном головы вперед. Это состояние также называют «текст-нек» — по сути, речь об одном и том же.

Что происходит:

  • голова смещается вперед относительно плеч;
  • мышцы задней поверхности шеи перенапрягаются;
  • грудные мышцы укорачиваются;
  • верх спины округляется.

В норме голова находится над плечами. При работе за ноутбуком или телефоном она уходит вперед на несколько сантиметров — и нагрузка на шею резко возрастает.

Как выглядит синдром компьютерной шеи: симптомы

У мужчины проявляются симптомы компьютерной шеи
«Компьютерная шея» проявляется не резкой болью, а постепенно нарастающим дискомфортом и скованностью.Источник: Freepik.com/CC0

Обычно это не резкая боль, а нарастающий дискомфорт.

На что обращать внимание:

  • ощущение тяжести в шее к концу дня;
  • боль или жжение в верхней части спины;
  • напряжение в плечах;
  • головные боли, особенно в затылке;
  • желание постоянно размять шею;
  • округление плеч и сутулость.

Как исправить «компьютерную шею»

Одними упражнениями проблему не решить — важно поменять повседневные привычки.

Что помогает:

  • поднять экран на уровень глаз;
  • сидеть с опорой для спины;
  • не работать с ноутбуком на коленях;
  • делать перерывы каждые 30−60 минут;
  • чаще менять положение тела.

Положение должно быть комфортным. Если сложно сидеть ровно, лучше добавить опору для спины и не пытаться удерживать позу силой.

Упражнения при синдроме компьютерной шеи

Женщина делает зарядку для шеи
Упражнения помогут расслабить зажатые мышцыИсточник: Freepik

Упражнения снимают напряжение и возвращают нормальную работу мышц.

1. Подбородок назад

Мягко втяните подбородок назад, как будто формируете «двойной подбородок».

Держите 3−5 секунд, повторите 8−10 раз.

2. Растяжка грудных мышц

Встаньте в дверной проем, поставьте руки на косяки и слегка подайтесь вперед. Если проем широкий, можно растягивать руки попеременно или у стены.

Держите 20−30 секунд.

3. Сведение лопаток

Свести лопатки, как будто между ними зажимают предмет, и слегка опустить их вниз. Плечи не поднимать к ушам.

Держать 5 секунд, повторить 10−12 раз.

4. Наклоны головы

Медленно наклонять голову в сторону без давления рукой.

Держать 10−15 секунд на каждую сторону.

5. Скольжение руками по стене

Встать спиной к стене, прижать затылок и спину. Руки согнуть в локтях и прижать к стене. Медленно поднимать руки вверх и опускать вниз, не отрывая их от стены.

Сделать 8−10 повторений.

Не стоит выполнять упражнения через боль. При острой боли, травмах шеи, грыжах или онемении нужна консультация врача.

Как избежать развития синдрома компьютерной шеи

Профилактика работает лучше, чем исправление.

Что помогает:

  • экран на уровне глаз;
  • стул с поддержкой спины;
  • стопы полностью стоят на полу;
  • хотя бы 5−10 минут движения каждый час;
  • положение во сне: лучше на спине или боку, так как сон на животе с повернутой головой усиливает нагрузку на шею.

Главное запомнить, что даже короткие разминки в течение дня снижают напряжение.

Вопросы и ответы

Коротко разберем частые ситуации.

Можно ли полностью убрать компьютерную шею?

На ранних этапах — да, если изменить привычки и регулярно выполнять упражнения. В более выраженных случаях может понадобиться помощь невролога, ортопеда или врача физической и реабилитационной медицины.

Когда ждать результат?

Первые изменения обычно заметны через одну-две недели, но устойчивый эффект требует времени.

Нужен ли тренажер от компьютерной шеи?

Нет. В большинстве случаев достаточно упражнений и правильной организации рабочего места.