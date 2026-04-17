4 спортсменки, которые нашли в себе силы порвать с токсичными партнерами

Ана рассказывала, что часто просыпалась ночью от того, что партнер вступал с ней в половой акт без ее согласия. Он полностью изменил ее: диктовал, как одеваться, какую делать прическу, и требовал, чтобы она дистанцировалась от семьи и друзей. Когда они съехались, он заявил, что кухня — исключительно ее зона ответственности. Эвора шантажировал ее близостью: утверждал, что если они не будут вступать в интимную связь по его требованию, он начнет изменять. А во время пандемии бросил ее одну на четыре месяца.