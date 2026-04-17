4 спортсменки, которые нашли в себе силы порвать с токсичными партнерами

Большой спорт учит выдержке, дисциплине и умению терпеть. Но иногда эти качества играют злую шутку: спортсменки годами остаются в деструктивных отношениях, привыкая не жаловаться и решать проблемы самостоятельно. Вот четыре истории о том, как известные спортсменки смогли разорвать порочный круг и начать жизнь заново.
Ана Пеллетейро: пять лет ада
Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в тройном прыжке, испанская легкоатлетка Ана Пеллетейро, в 2024 году шокировала общественность откровенным признанием. Она обвинила своего бывшего парня, португальского олимпийского чемпиона Нелсона Эвору, с которым встречалась пять лет, в абьюзивных отношениях и сексуальном насилии.
Ана рассказывала, что часто просыпалась ночью от того, что партнер вступал с ней в половой акт без ее согласия. Он полностью изменил ее: диктовал, как одеваться, какую делать прическу, и требовал, чтобы она дистанцировалась от семьи и друзей. Когда они съехались, он заявил, что кухня — исключительно ее зона ответственности. Эвора шантажировал ее близостью: утверждал, что если они не будут вступать в интимную связь по его требованию, он начнет изменять. А во время пандемии бросил ее одну на четыре месяца.
Несмотря на все это, Ана долго не решалась уйти, пока наконец не нашла в себе силы разорвать эти отношения в 2021 году. Сегодня Ана замужем за французским легкоатлетом Бенжаменом Компаоре. У пары есть дочь Люа, которая родилась в декабре 2022 года. А в декабре 2025 года Ана объявила о том, что они с мужем ждут второго ребенка.
Габриэла Пападакис: разоблачение идеального дуэта
Французская фигуристка Габриэла Пападакис вместе с Гийомом Сизероном считались эталонным дуэтом. Они выиграли пять чемпионатов мира и золото Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Но в начале 2026 года Пападакис выпустила автобиографическую книгу «Чтобы не исчезнуть», в которой разрушила миф об идеальных отношениях.
Она рассказала, что в дуэте установилась жесткая иерархия, где она чувствовала себя второсортной фигуристкой, лишенной права голоса даже в обсуждении собственных программ. Пападакис описала партнера как контролирующего нарцисса и абьюзера. По ее словам, оставаться с Сизероном наедине было страшно, а совместные тренировки превращались в источник постоянного стресса.
После выхода книги Сизерон подал иск о клевете, а телеканал NBC отстранил Пападакис от комментирования Олимпийских игр в Милане. Ее откровения стали одним из самых громких скандалов в мире фигурного катания, доказав, что даже самый успешный дуэт может скрывать глубокие личные травмы.
Мария Шарапова: зависть и ревность погубили отношения
В 2010 году Мария Шарапова рассталась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. Первое время теннисистка объясняла разрыв напряженным рабочим графиком и нехваткой времени друг для друга. Однако позже Шарапова раскрыла истинную причину.
Вуячич не мог смириться с ее успехами, завидовал ее победам и упрекал в том, что она и зарабатывает больше, и живет в шикарном доме. Психологическое давление со стороны партнера становилось для теннисистки невыносимым. После разрыва Шарапова сосредоточилась на карьере и позже нашла поддержку в отношениях с бизнесменом Александром Гилксом, за которого вышла замуж.
Елена Бережная: абьюзивный партнер чуть не лишил ее жизни
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная в юности столкнулась с настоящим кошмаром. В 1991 году 14-летняя Елена переехала из Невинномысска в Москву и встала в пару с 19-летним латвийским фигуристом Олегом Шляховым. До Бережной от него сбежали семь партнерш, но юная спортсменка не придала этому значения.
Характер Шляхова проявился почти сразу: он кричал, толкал, давал подзатыльники, а позже начал бить так, чтобы никто не видел. Он забирал все ее призовые, изолировал от общения и постоянно унижал. В декабре 1995 года во время тренировки перед чемпионатом Европы Шляхов рассек Елене висок лезвием конька. Спортсменка получила тяжелую черепно-мозговую травму, перенесла две операции, ей делали трепанацию черепа. Врачи сомневались, сможет ли она вообще ходить.
Елену выходил фигурист Антон Сихарулидзе, который стал ее новым партнером и возлюбленным. Вместе они под руководством тренера Тамары Москвиной завоевали золото Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Сегодня Елена сосредоточена на воспитании детей и общественной деятельности.
Каждая из этих четырех женщин прошла через унижения, страх и боль, но нашла в себе силы вырваться на свободу. Их истории — важные напоминания о том, что жертвой абьюза может стать любая, и что никогда не поздно попросить о помощи и начать новую жизнь.