КБЖУ говядины: состав и пищевая ценность

КБЖУ говядины показывает, сколько в мясе калорий, белка и жира на 100 грамм. В среднем это 18−26 г белка и от 120 до 300 ккал. Разброс большой, поэтому важно учитывать часть туши и способ приготовления. Ниже — конкретные цифры и удобные таблицы.
Калории, белки, жиры и углеводы в говядине
Показатели усредненные и указаны для сырого мяса. Они могут немного отличаться в зависимости от конкретного куска.
Постная говядина (на 100 г):
|Калорийность
|120–170 ккал
|Белки
|20–24 г
|Жиры
|5–10 г
|Углеводы
|0 г
Говядина средней жирности (на 100 г):
|Калорийность
|150–250 ккал
|Белки
|18–22 г
|Жиры
|8–20 г
|Углеводы
|0 г
Жирная говядина (на 100 г):
|Калорийность
|250–320 ккал
|Белки
|16–20 г
|Жиры
|20–30 г
|Углеводы
|0 г
Главное отличие — в жире. Чем его больше, тем выше калорийность.
Углеводы указаны для чистого мяса. При добавлении овощей их количество немного увеличивается.
КБЖУ говядины в зависимости от способа приготовления
Тот же кусок мяса может сильно измениться после готовки.
Вареная говядина
При варке часть жира уходит в бульон, поэтому мясо получается менее калорийным:
- 130−180 ккал;
- белки: 20−26 г;
- жиры: 5−12 г.
Тушеная говядина
Много зависит от соуса и добавок. Если тушить без масла, показатели ближе к вареному мясу:
- 160−220 ккал;
- белки: 18−24 г;
- жиры: 8−15 г.
Жареная говядина
Один из самых калорийных вариантов из-за масла и потери влаги. Чем больше масла, тем выше итоговые цифры:
- 220−350 ккал;
- белки: 18−25 г;
- жиры: 15−30 г.
Если готовить без масла — например, на гриле или антипригарной сковороде — калорийность будет ниже.
Запеченная говядина
Запекание сохраняет соки мяса и не требует большого количества масла:
- 170−250 ккал;
- белки: 20−26 г;
- жиры: 10−18 г.
КБЖУ говядины по частям туши
Разные части туши отличаются в первую очередь количеством жира. По цифрам они близки к значениям выше, но удобнее ориентироваться по конкретным кускам.
Постная говядина: вырезка, тазобедренная часть
Минимум жира и высокая доля белка. По калорийности — нижняя граница диапазонов из таблицы выше.
Подходит для снижения веса и контроля калорий.
Говядина средней жирности: лопатка, бедро
Средние значения по калориям и жирам. Универсальный вариант для повседневного рациона.
Жирная говядина: шея, мраморное мясо
Максимум жира и калорий среди всех вариантов. Лучше использовать как редкое блюдо, а не основу рациона.
Если выбирать постные части и готовить без лишнего жира, говядина легко вписывается в любой рацион — и для набора, и для снижения веса.
Витамины и минералы в составе говядины
Говядина ценится не только за белок:
- железо — участвует в переносе кислорода;
- витамин B12 — важен для нервной системы;
- цинк — поддерживает иммунитет;
- витамин B6 — участвует в обмене белков;
- селен — антиоксидантная защита.
Эти вещества лучше усваиваются из мяса, чем из растительных источников.
С чем сочетается говядина при правильном питании, а с чем нет
Говядина сама по себе сытная, поэтому важно не перегружать блюдо лишним жиром. Лучше добавлять продукты, которые дают объем и баланс, а не просто калории.
Хорошие сочетания:
- Овощи и зелень — увеличивают порцию без лишних калорий и делают блюдо легче.
- Крупы — дают энергию и помогают дольше оставаться сытым.
- Бобовые — делают блюдо более сытным, но в больших порциях могут ощущаться тяжело.
Менее удачные сочетания:
- Жирные соусы — резко увеличивают калорийность блюда.
- Жареный картофель — добавляет и жир, и быстрые углеводы.
- Макароны и белый хлеб в большом количестве — легко перебрать калории без насыщения.
Если в тарелке уже есть жирное мясо, лучше не добавлять к нему еще один источник жира.