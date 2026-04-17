КБЖУ говядины: состав и пищевая ценность

Пищевая ценность говядины заметно меняется от куска к куску: один будет почти постным, другой — более жирным и калорийным. КБЖУ зависит и от того, как мясо приготовили.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Говядина, в которой необходимо подсчитать КБЖУ
КБЖУ говядины — величина переменная, определяемая жирностью конкретного отруба и методом приготовления мясаИсточник: Freepik.com

КБЖУ говядины показывает, сколько в мясе калорий, белка и жира на 100 грамм. В среднем это 18−26 г белка и от 120 до 300 ккал. Разброс большой, поэтому важно учитывать часть туши и способ приготовления. Ниже — конкретные цифры и удобные таблицы.

Калории, белки, жиры и углеводы в говядине

Показатели усредненные и указаны для сырого мяса. Они могут немного отличаться в зависимости от конкретного куска.

Постная говядина (на 100 г):

Калорийность120–170 ккал
Белки20–24 г
Жиры5–10 г
Углеводы0 г

Говядина средней жирности (на 100 г):

Калорийность150–250 ккал
Белки18–22 г
Жиры8–20 г
Углеводы0 г

Жирная говядина (на 100 г):

Калорийность250–320 ккал
Белки16–20 г
Жиры20–30 г
Углеводы0 г

Главное отличие — в жире. Чем его больше, тем выше калорийность.

Углеводы указаны для чистого мяса. При добавлении овощей их количество немного увеличивается.

КБЖУ говядины в зависимости от способа приготовления

Тот же кусок мяса может сильно измениться после готовки.

Вареная говядина

Отварная говядина в салате
Приготовление мяса путем варки делает его более постным за счет перехода части жиров в отварИсточник: Freepik.com

При варке часть жира уходит в бульон, поэтому мясо получается менее калорийным:

  • 130−180 ккал;
  • белки: 20−26 г;
  • жиры: 5−12 г.

Тушеная говядина

Много зависит от соуса и добавок. Если тушить без масла, показатели ближе к вареному мясу:

  • 160−220 ккал;
  • белки: 18−24 г;
  • жиры: 8−15 г.

Жареная говядина

Один из самых калорийных вариантов из-за масла и потери влаги. Чем больше масла, тем выше итоговые цифры:

  • 220−350 ккал;
  • белки: 18−25 г;
  • жиры: 15−30 г.

Если готовить без масла — например, на гриле или антипригарной сковороде — калорийность будет ниже.

Запеченная говядина

Запекание сохраняет соки мяса и не требует большого количества масла:

  • 170−250 ккал;
  • белки: 20−26 г;
  • жиры: 10−18 г.

КБЖУ говядины по частям туши

Часть туши говядины
Ориентируйтесь на содержание жира в конкретном отрезеИсточник: Freepik

Разные части туши отличаются в первую очередь количеством жира. По цифрам они близки к значениям выше, но удобнее ориентироваться по конкретным кускам.

Постная говядина: вырезка, тазобедренная часть

Минимум жира и высокая доля белка. По калорийности — нижняя граница диапазонов из таблицы выше.

Подходит для снижения веса и контроля калорий.

Говядина средней жирности: лопатка, бедро

Средние значения по калориям и жирам. Универсальный вариант для повседневного рациона.

Жирная говядина: шея, мраморное мясо

Максимум жира и калорий среди всех вариантов. Лучше использовать как редкое блюдо, а не основу рациона.

Если выбирать постные части и готовить без лишнего жира, говядина легко вписывается в любой рацион — и для набора, и для снижения веса.

Витамины и минералы в составе говядины

Говядина ценится не только за белок:

  • железо — участвует в переносе кислорода;
  • витамин B12 — важен для нервной системы;
  • цинк — поддерживает иммунитет;
  • витамин B6 — участвует в обмене белков;
  • селен — антиоксидантная защита.

Эти вещества лучше усваиваются из мяса, чем из растительных источников.

С чем сочетается говядина при правильном питании, а с чем нет

Тушеная говядина с овощами при правильном питании
Использование овощей в качестве гарнира к говядине позволяет сбалансировать блюдо и добавить ему объема без лишнего жираИсточник: Freepik.com

Говядина сама по себе сытная, поэтому важно не перегружать блюдо лишним жиром. Лучше добавлять продукты, которые дают объем и баланс, а не просто калории.

Хорошие сочетания:

  • Овощи и зелень — увеличивают порцию без лишних калорий и делают блюдо легче.
  • Крупы — дают энергию и помогают дольше оставаться сытым.
  • Бобовые — делают блюдо более сытным, но в больших порциях могут ощущаться тяжело.

Менее удачные сочетания:

  • Жирные соусы — резко увеличивают калорийность блюда.
  • Жареный картофель — добавляет и жир, и быстрые углеводы.
  • Макароны и белый хлеб в большом количестве — легко перебрать калории без насыщения.

Если в тарелке уже есть жирное мясо, лучше не добавлять к нему еще один источник жира.