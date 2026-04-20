Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КБЖУ фарша: состав и пищевая ценность

Даже привычные блюда из фарша вроде котлет или макарон по-флотски могут сильно отличаться по калорийности и составу. КБЖУ в них меняется в разы.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Фарш.
Источник: Freepik

КБЖУ фарша зависит от вида мяса, жирности и способа приготовления. В среднем это от 120 до 300 ккал на 100 г. Ниже — точные цифры и как в них разобраться.

Кратко по сути:

  • куриный и из индейки — самые низкокалорийные, ~120−170 ккал на 100 г;
  • свиной фарш — самый жирный, до 300 ккал;
  • при жарке добавляется примерно 20−60 ккал за счет масла;
  • магазинный фарш часто содержит больше жира, чем указано в названии
  • ориентируйтесь на процент жира, а не только на вид мяса.

Калории, белки, жиры и углеводы в фарше

Показатели усредненные для сырого фарша без добавок. Разброс связан с тем, какие части мяса использовали и сколько в фарше жира.

Куриный фарш (на 100 г):

Калорийность
120–150 ккал
Белки
18–22 г
Жиры
5–8 г
Углеводы
0 г

Один из самых легких вариантов. Часто делают из грудки, поэтому жира мало. Подходит, если нужно снизить калорийность рациона.

Говяжий фарш (на 100 г):

Калорийность180–250 ккал
Белки16–20 г
Жиры15–20 г
Углеводы0 г

Более насыщенный по вкусу и плотный. Жирность зависит от части туши: чем она выше, тем больше калорий.

Свиной фарш (на 100 г):

Калорийность260–300 ккал
Белки14–18 г
Жиры25–30 г
Углеводы0 г

Самый жирный и калорийный. Чаще используют в сытных блюдах, где важен вкус и сочность.

Фарш из индейки (на 100 г):

Калорийность130–170 ккал
Белки18–22 г
Жиры6–10 г
Углеводы0 г

Похож на куриный, но чуть сочнее. Хороший компромисс между вкусом и калорийностью.

Смешанный фарш, чаще всего свино-говяжий (на 100 г):

Калорийность200–280 ккал
Белки15–20 г
Жиры18–25 г
Углеводы0 г

Комбинирует вкус и жирность. Обычно калорийнее чистого говяжьего за счет свинины.

Углеводы — 0 г, если фарш без добавок. В магазинных вариантах может быть небольшое количество углеводов из-за добавления сои и крахмала.

КБЖУ фарша в зависимости от способа приготовления

Мясорубка с фаршем.
КБЖУ фарша зависит от вида мяса, жирности и способа приготовления. Источник: Freepik

Способ готовки сильно влияет на итоговую калорийность.

КБЖУ жареного фарша

Калорийность увеличивается за счет масла — обычно на 20−60 ккал, в зависимости от количества.

КБЖУ тушеного фарша

Более щадящий вариант. Калорийность ближе к исходной, особенно если не добавлять масло.

От чего зависит калорийность фарша

Макароны с фаршем.
Фарш легко вписать в сбалансированный рацион.Источник: Freepik

Даже один и тот же вид фарша может отличаться почти в два раза по калорийности.

Жирность и состав

Чем выше процент жира, тем калорийнее продукт.

Фарш из филе — около 120−150 ккал, из более жирных частей — 200−300 ккал.

Домашний и магазинный фарш

В готовый фарш часто добавляют кожу и жир, поэтому он может быть калорийнее, чем ожидается. Домашний вариант проще контролировать по составу.

Какие части использованы

Филе — минимум жира и более «легкий» вариант.

Бедро, шея и другие части дают больше жира и калорий, но делают фарш сочнее.

КБЖУ блюд из фарша

Котлеты из фарша.
Жирные соусы — резко увеличивают калорийность блюда.Источник: Freepik

Готовые блюда почти всегда калорийнее самого фарша:

  • котлеты — ~200−300 ккал на 100 г;
  • макароны по-флотски — ~150−250 ккал, зависит от соотношения макарон и фарша;
  • рис с фаршем — ~130−220 ккал.

Многое зависит от масла, соусов и пропорций.

Витамины и минералы в составе фарша

Фарш сохраняет основные нутриенты мяса:

  • белок — основной строительный материал для мышц;
  • железо — важно для крови и энергии;
  • витамины группы B — участвуют в обмене веществ;
  • цинк — поддерживает иммунитет.

Точное содержание зависит от вида мяса.

С чем сочетать фарш при правильном питании

Фарш легко вписать в сбалансированный рацион, если учитывать не только его состав, но и гарнир.

Хорошо сочетается:

  • овощи — добавляют объем и клетчатку без лишних калорий;
  • крупы (рис, гречка) — дают энергию и делают блюдо сытным;
  • цельнозерновой хлеб и макароны — насыщают дольше, чем продукты из белой муки.

Стоит ограничивать:

  • жирные соусы — резко увеличивают калорийность блюда;
  • большое количество масла — добавляет «скрытые» калории;
  • рафинированные гарниры — быстро повышают калорийность, но насыщают хуже.