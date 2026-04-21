Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему болит бок при беге: основные причины и простые решения

Напряжение, сбитое дыхание или плотный обед — и уже при беге начинает болеть бок. Такое бывает даже у тех, кто тренируется регулярно.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
У девушки заболел бок при беге.
Источник: Freepik

Болит бок при беге чаще всего из-за спазма диафрагмы, неправильного дыхания или нагрузки на связки внутренних органов. Это не опасно, но мешает бежать. Ниже — что именно происходит и как с этим справиться.

Кратко по сути:

  • боль в боку чаще всего связана с дыханием;
  • правый бок болит чаще из-за нагрузки на печень;
  • резкий старт без разминки усиливает риск;
  • плотный прием пищи перед бегом — частая причина;
  • замедление и контроль дыхания обычно снимают боль;
  • если боль сильная или повторяется — лучше проверить здоровье.

Причины, почему начинает болеть левый или правый бок при беге

Девушка бежит.
Начинать бег лучше с разминки, даже 5−10 минут спокойного движения уже снижают риск.Источник: Freepik

Обычно это не травма, а реакция организма на нагрузку. Чаще всего причина в дыхании, темпе или отсутствии подготовки к пробежке.

Что обычно вызывает боль:

1. Сбитое дыхание и высокий темп: при частом поверхностном дыхании диафрагма перегружается и может спазмироваться.

2. Плотная еда перед тренировкой: кровь активно идет к желудку, и при беге возникает тянущее ощущение.

3. Резкий старт без разминки: организм не успевает перестроиться под нагрузку.

4. Низкий уровень подготовки: у новичков такая реакция встречается чаще.

Правый бок — чаще связано с нагрузкой на печень и ее связки (при нагрузке печень наполняется кровью, из-за этого ее связки могут тянуться).

Левый бок — реже, обычно из-за дыхания или реакции селезенки.

Такую боль называют «боковой коликой напряжения». Это неприятно, но не опасно.

Что делать, если болит бок при беге

Девушка в наушниках остановилась во время бега из-за боли в боку.
Обычная «беговая» боль проходит быстро.Источник: Freepik

Главное — не игнорировать, а немного скорректировать нагрузку.

Что помогает:

1. Снизить темп или перейти на шаг: интенсивность уменьшается — спазм постепенно уходит.

2. Выровнять дыхание: глубокий вдох через нос, медленный выдох через рот.

3. Дышать ритмично, например: вдох на два шага, выдох на два-три.

4. Слегка надавить на место боли и продолжать ровно дышать.

5. Не есть за 1,5−2 часа до бега, особенно тяжелую пищу.

6. Начинать с разминки, даже 5−10 минут спокойного движения уже снижают риск.

Если боль возникает регулярно — стоит снизить интенсивность и постепенно увеличивать нагрузку.

Когда следует обратиться к врачу при болях в боку во время бега

Обычная «беговая» боль проходит быстро. Но есть ситуации, где лучше не тянуть.

Обратиться к врачу стоит, если:

  • боль очень сильная или резкая;
  • не проходит после остановки;
  • появляется не только при беге;
  • сопровождается тошнотой, головокружением;
  • есть проблемы с ЖКТ или печенью.

В таких случаях важно исключить заболевания, а не списывать все на тренировку.