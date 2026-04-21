Почему болит бок при беге: основные причины и простые решения

Болит бок при беге чаще всего из-за спазма диафрагмы, неправильного дыхания или нагрузки на связки внутренних органов. Это не опасно, но мешает бежать. Ниже — что именно происходит и как с этим справиться.
Кратко по сути:
- боль в боку чаще всего связана с дыханием;
- правый бок болит чаще из-за нагрузки на печень;
- резкий старт без разминки усиливает риск;
- плотный прием пищи перед бегом — частая причина;
- замедление и контроль дыхания обычно снимают боль;
- если боль сильная или повторяется — лучше проверить здоровье.
Причины, почему начинает болеть левый или правый бок при беге
Обычно это не травма, а реакция организма на нагрузку. Чаще всего причина в дыхании, темпе или отсутствии подготовки к пробежке.
Что обычно вызывает боль:
1. Сбитое дыхание и высокий темп: при частом поверхностном дыхании диафрагма перегружается и может спазмироваться.
2. Плотная еда перед тренировкой: кровь активно идет к желудку, и при беге возникает тянущее ощущение.
3. Резкий старт без разминки: организм не успевает перестроиться под нагрузку.
4. Низкий уровень подготовки: у новичков такая реакция встречается чаще.
Правый бок — чаще связано с нагрузкой на печень и ее связки (при нагрузке печень наполняется кровью, из-за этого ее связки могут тянуться).
Левый бок — реже, обычно из-за дыхания или реакции селезенки.
Такую боль называют «боковой коликой напряжения». Это неприятно, но не опасно.
Что делать, если болит бок при беге
Главное — не игнорировать, а немного скорректировать нагрузку.
Что помогает:
1. Снизить темп или перейти на шаг: интенсивность уменьшается — спазм постепенно уходит.
2. Выровнять дыхание: глубокий вдох через нос, медленный выдох через рот.
3. Дышать ритмично, например: вдох на два шага, выдох на два-три.
4. Слегка надавить на место боли и продолжать ровно дышать.
5. Не есть за 1,5−2 часа до бега, особенно тяжелую пищу.
6. Начинать с разминки, даже 5−10 минут спокойного движения уже снижают риск.
Если боль возникает регулярно — стоит снизить интенсивность и постепенно увеличивать нагрузку.
Когда следует обратиться к врачу при болях в боку во время бега
Обычная «беговая» боль проходит быстро. Но есть ситуации, где лучше не тянуть.
Обратиться к врачу стоит, если:
- боль очень сильная или резкая;
- не проходит после остановки;
- появляется не только при беге;
- сопровождается тошнотой, головокружением;
- есть проблемы с ЖКТ или печенью.
В таких случаях важно исключить заболевания, а не списывать все на тренировку.