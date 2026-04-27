Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упражнение «стульчик»: чем полезно и как делать без ошибок

Когда нет времени на тренировку, выручает простая статическая нагрузка. Упражнение «стульчик» у стены быстро нагружает ноги и не требует оборудования.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина выполняет упражнения стульчик
Статичное удержание «стульчика» у стены укрепляет бедра, ягодицы и корпус, развивая силовую выносливостьИсточник: Freepik

Упражнение «стульчик» — это удержание положения сидя у стены без движения. Оно задействует бедра, ягодицы и корпус, а также развивает силовую выносливость. Ниже — как делать его правильно и сколько держать, чтобы был результат.

Кратко по сути:

  • «стульчик» нагружает бедра, ягодицы и корпус;
  • мышцы в статике долго остаются под напряжением, поэтому нагрузка ощущается интенсивной;
  • важны положение спины, коленей и ровное дыхание;
  • начинать можно с 10−30 секунд, постепенно увеличивая время;
  • жжение в мышцах нормально, боль в коленях — повод остановиться;
  • новичкам не стоит делать подходы до отказа каждый день.

Что собой представляет упражнение «стульчик»

Это статическое упражнение: человек «садится» у стены и держит позу, будто под ним невидимый стул.

Как это выглядит:

  • спина прижата к стене;
  • бедра примерно параллельны полу;
  • колени согнуты около 90 градусов;
  • стопы стоят на ширине таза.

Польза упражнения «стульчик»: какие мышцы работают

Основная нагрузка приходится на ноги, но подключается и корпус.

Что работает:

  • квадрицепсы — берут на себя большую часть нагрузки;
  • ягодицы — помогают удерживать положение таза;
  • задняя поверхность бедра — стабилизирует позу;
  • мышцы кора — фиксируют корпус и поддерживают стабильное положение поясницы.

Что это дает:

  • ноги становятся выносливее;
  • упражнение помогает укрепить бедра и ягодицы;
  • тренирует устойчивость и контроль положения тела;
  • не требует оборудования и легко вписывается в короткую тренировку.

Это упражнение направлено именно на силовую выносливость, а не на развитие максимальной силы.

Как правильно делать упражнение «стульчик» у стены

Мужчина выполняет упражнение стульчик правильно
Медленно сползайте вниз, пока бедра не станут параллельны полу.Источник: Freepik

Техника здесь важнее времени.

Как выполнять:

1. Встаньте спиной к стене.

2. Поставьте стопы немного вперед от стены — так, чтобы в нижней точке колени оставались примерно над серединой стопы.

3. Скользя спиной по стене, опуститесь вниз, будто садитесь на стул.

4. Держите спину прижатой к стене.

5. Сохраняйте угол в коленях около 90°, но новичкам можно начинать с более высокого положения.

6. Смотрите вперед и не опускайте голову.

7. Дышите ровно, не задерживайте дыхание.

На что обратить внимание:

  • опора — на всю стопу, не только на носки;
  • колени идут по линии носков, не заваливаются внутрь;
  • не нужно специально уводить колени назад, важнее отсутствие боли.

Частые ошибки:

  • округленная спина;
  • стопы уже ширины таза;
  • голова опущена вниз;
  • опора руками на бедра;
  • слишком глубокое опускание с дискомфортом в коленях;
  • попытка удерживать позицию через задержку дыхания.

Сколько держать:

  • начать с 10−30 секунд;
  • постепенно довести до 60 секунд, позже — до 90;
  • делать два-три подхода.

Если начинают дрожать ноги — это нормально. Резкая боль — сигнал остановиться.

Противопоказания к выполнению упражнения «стульчик»

Несмотря на простоту, упражнение подходит не всем.

Когда стоит быть осторожнее:

  • боль в коленях или травмы суставов;
  • проблемы с тазобедренными суставами;
  • острая боль в пояснице;
  • восстановление после травм.

Что важно:

  • не терпеть острую или «простреливающую» боль;
  • при дискомфорте уменьшить угол или время;
  • при хронических проблемах подбирать нагрузку со специалистом.

Легкое жжение в мышцах нормально. Боль в суставах — повод прекратить упражнение и обратиться к врачу.

Вопросы и ответы

Коротко разберем частые вопросы, которые возникают на практике.

Сколько времени нужно держать «стульчик»?

Для большинства хватает 20−60 секунд. Дольше — уже вариант для тренированных.

Можно ли делать упражнение каждый день?

Можно, но не на максимум. Для новичков лучше 20−40 секунд в подходе и не доводить мышцы до сильного утомления ежедневно — им нужно восстановление.

Почему быстро устают ноги?

Потому что мышцы постоянно напряжены и почти не получают пауз на расслабление.

Можно ли делать без стены?

Классический «стульчик» делают именно у стены. Варианты без опоры существуют, но они сложнее и больше подходят тем, кто уже уверенно держит технику.

Помогает ли упражнение похудеть?

Само по себе упражнение тратит немного калорий, но может быть частью тренировки и повышать общую нагрузку.

Вредно ли упражнение для коленей?

Само по себе — нет, если делать его без боли и с комфортным углом в коленях. При проблемах с суставами нагрузку лучше подбирать осторожно.