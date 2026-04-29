Подали в суд на родителей: 3 шокирующие истории спортсменов

Суд оправдал Гьерта Ингебригтсена по обвинениям в насилии над сыновьями, посчитав доказательства недостаточными. Однако он был признан виновным в нападении на свою дочь — за то, что ударил ее мокрым полотенцем. Ему назначили условный срок и обязали выплатить дочери компенсацию. Несмотря на оправдание по основному делу, этот процесс разрушил семью и навсегда изменил отношения между отцом и сыновьями, которые больше не тренируются под его руководством.