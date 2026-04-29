Подали в суд на родителей: 3 шокирующие истории спортсменов

В нашей статье собраны три истории о том, как спортсмены мирового уровня были вынуждены пойти на крайнюю меру — подать в суд на собственных родителей.
Коби Брайант: не простил родителям несбывшейся мечты
История легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его родителей — один из самых громких семейных скандалов в мире спорта. Все началось еще в 1996 году, когда 17-летний Коби, только окончивший школу, собирался поступать в престижный университет «Дьюк». Но семья Брайантов остро нуждалась в деньгах, и родители убедили сына подписать контракт с обувным гигантом Adidas.
Автор биографии Коби Брайанта Роланд Лэзенби вспоминал, что Коби спросил у Сонни Ваккаро, может ли он подписать контракт таким образом, чтобы его родители получили деньги, а сам он при этом смог играть в баскетбол в колледже. Коби уступил: он подписал контракт, родители получили деньги, но мечта о студенческой карьере рухнула. Брайант так и не сыграл в NCAA, сразу попав в НБА.
Со временем конфликт только нарастал. В 2013 году Коби подал в суд на собственную мать Памелу Брайант, которая выставила на аукцион сотни его памятных вещей — форму, трофеи, кольца. Баскетболист утверждал, что вещи принадлежат ему, а мать не имеет права их продавать. Дело удалось урегулировать во внесудебном порядке, но неприятный осадок остался. Отношения Коби с родителями так и не восстановились до самой его трагической гибели в 2020 году.
Майкл Оэр: подал в суд на своих приемных родителей
История Майкла Оэра, звезды американского футбола, чья жизнь легла в основу оскароносного фильма «Невидимая сторона», получила неожиданное продолжение в 2023 году. Оэр, который прославился своей трогательной историей спасения из неблагополучной семьи, подал в суд на своих приемных родителей — Шона и Ли Энн Туи.
В иске, поданном в суд Теннесси, Оэр заявил, что Туи никогда официально не усыновляли его. Он утверждал, что богатая пара использовала его историю для собственного обогащения, заработав миллионы на книге и фильме, в то время как сам Оэр не получил справедливой доли. Спортсмен потребовал прекратить использование его имени и образа в коммерческих целях, а также вернуть ему право распоряжаться собственной историей.
Для многих этот иск стал шоком — ведь фильм «Невидимая сторона» показывал Туи как ангелов-хранителей, подаривших бездомному подростку новую жизнь. Но Оэр увидел ситуацию иначе: он чувствовал, что его использовали. Конфликт с приемными родителями разделил общественность и поставил под сомнение одну из самых вдохновляющих спортивных историй нашего времени.
Якоб Ингебригтсен: сбежал от отца-тирана
Самый драматичный случай произошел в Норвегии. Двукратный олимпийский чемпион по бегу Якоб Ингебригтсен вместе со своими братьями Хенриком и Филиппом подал в суд на собственного отца Гьерта Ингебригтсена, который также был их тренером. Спортсмены обвинили отца в многолетнем физическом и психологическом насилии.
В суде братья рассказали, что отец годами проявлял агрессию, оскорблял их и применял физическую силу. По словам Якоба, он вырос с отцом, который был очень агрессивным, и эта травма преследовала его всю жизнь. Отец Гьерт, в свою очередь, все отрицал, заявляя, что действовал в интересах спортивных результатов сыновей.
Суд оправдал Гьерта Ингебригтсена по обвинениям в насилии над сыновьями, посчитав доказательства недостаточными. Однако он был признан виновным в нападении на свою дочь — за то, что ударил ее мокрым полотенцем. Ему назначили условный срок и обязали выплатить дочери компенсацию. Несмотря на оправдание по основному делу, этот процесс разрушил семью и навсегда изменил отношения между отцом и сыновьями, которые больше не тренируются под его руководством.
Герои статьи рискнули карьерой и репутацией, чтобы рассказать миру о том, что происходит за закрытыми дверьми их дома. И каждый из них выбрал суд, потому что других способов решить семейные проблемы у них уже просто не осталось.