КБЖУ шоколада: состав и пищевая ценность

КБЖУ шоколада зависит от процента какао и добавок. В среднем это около 530−620 ккал на 100 грамм. Ниже — как различается состав молочного, темного и других видов шоколада и на что смотреть при подсчете.
Калории, белки, жиры и углеводы в шоколаде
Показатели усредненные: у разных производителей цифры могут немного отличаться.
Молочный шоколад (100 г)
Обычно более сладкий и мягкий по вкусу вариант:
|Калорийность
|530–560 ккал
|Белки
|6–8 г
|Жиры
|30–35 г
|Углеводы
|55–60 г
Темный и горький шоколад (100 г)
Чем выше процент какао, тем обычно меньше сахара и больше жиров:
|Калорийность
|540–620 ккал
|Белки
|6–9 г
|Жиры
|32–45 г
|Углеводы
|30–50 г
Чем выше процент какао, тем обычно меньше сахара. Но горький шоколад не обязательно менее калорийный — это важно учитывать.
Меньше сахара в горьком шоколаде не значит меньше калорий: за счет большего количества какао-масла их может быть столько же или больше, чем в молочном.
Белый шоколад (100 г)
Часто содержит больше сахара и обычно хуже насыщает, чем более темные виды шоколада:
|Калорийность
|540–580 ккал
|Белки
|5–6 г
|Жиры
|32–36 г
|Углеводы
|55–65 г
КБЖУ шоколада разных видов
Разница между ними часто не столько в калориях, сколько в составе:
- Шоколад без сахара. Может быть не менее калорийным, чем обычный: сахар часто заменяют жирами или сахарными спиртами. Они не всегда делают продукт «легче».
- Шоколад с орехами. Часто калорийнее обычной плитки — орехи повышают жирность и энергетическую ценность.
Сколько калорий в кусочке и плитке шоколада
Именно на порциях чаще всего ошибаются.
Примерно:
- 1 долька (5−7 г) — 30−40 ккал;
- 20 г шоколада — около 110 ккал;
- половина плитки (50 г) — около 270−300 ккал;
- плитка 100 г — 530−620 ккал.
Частые ошибки при подсчете КБЖУ шоколада
Ошибки обычно связаны не с цифрами, а с порциями:
- считать дольку «почти без калорий»;
- не учитывать орехи, начинки и добавки;
- думать, что горький шоколад автоматически менее калорийный;
- смотреть только на сахар и не учитывать, что много калорий часто дают жиры;
- сравнивать шоколад с начинкой и обычную плитку как один продукт.
Как вписать шоколад в сбалансированный рацион
Шоколад не обязательно исключать — обычно важнее порция.
Что помогает держать баланс:
- ориентироваться на небольшие порции, а не на целую плитку;
- учитывать шоколад как десерт, а не «незаметный перекус»;
- помнить, что шоколад с орехами и начинками обычно калорийнее.