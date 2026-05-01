КБЖУ шоколада: состав и пищевая ценность

Две похожие плитки шоколада могут заметно отличаться по калорийности, сахару и жирам. Поэтому КБЖУ этого десерта часто оценивают слишком примерно.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Шоколад в котором надо подсчитать кбжу
Калорийность шоколада определяется содержанием какао и наполнителейИсточник: Freepik

КБЖУ шоколада зависит от процента какао и добавок. В среднем это около 530−620 ккал на 100 грамм. Ниже — как различается состав молочного, темного и других видов шоколада и на что смотреть при подсчете.

Калории, белки, жиры и углеводы в шоколаде

Показатели усредненные: у разных производителей цифры могут немного отличаться.

Молочный шоколад (100 г)

Обычно более сладкий и мягкий по вкусу вариант:

Калорийность
530–560 ккал
Белки
6–8 г
Жиры
30–35 г
Углеводы
55–60 г

Темный и горький шоколад (100 г)

Чем выше процент какао, тем обычно меньше сахара и больше жиров:

Калорийность540–620 ккал
Белки6–9 г
Жиры32–45 г
Углеводы30–50 г

Чем выше процент какао, тем обычно меньше сахара. Но горький шоколад не обязательно менее калорийный — это важно учитывать.

Меньше сахара в горьком шоколаде не значит меньше калорий: за счет большего количества какао-масла их может быть столько же или больше, чем в молочном.

Белый шоколад (100 г)

Часто содержит больше сахара и обычно хуже насыщает, чем более темные виды шоколада:

Калорийность540–580 ккал
Белки5–6 г
Жиры32–36 г
Углеводы55–65 г

КБЖУ шоколада разных видов

Шоколад с орехами, в котором надо подсчитать КБЖУ
Орехи повышают жирность и калорийность плиткиИсточник: Freepik.com

Разница между ними часто не столько в калориях, сколько в составе:

  • Шоколад без сахара. Может быть не менее калорийным, чем обычный: сахар часто заменяют жирами или сахарными спиртами. Они не всегда делают продукт «легче».
  • Шоколад с орехами. Часто калорийнее обычной плитки — орехи повышают жирность и энергетическую ценность.

Сколько калорий в кусочке и плитке шоколада

Именно на порциях чаще всего ошибаются.

Примерно:

  • 1 долька (5−7 г) — 30−40 ккал;
  • 20 г шоколада — около 110 ккал;
  • половина плитки (50 г) — около 270−300 ккал;
  • плитка 100 г — 530−620 ккал.

Частые ошибки при подсчете КБЖУ шоколада

Девушка ошиблась при подсчете КБЖУ шоколада
Ошибочно полагать, что горький шоколад — это всегда диетичноИсточник: Freepik

Ошибки обычно связаны не с цифрами, а с порциями:

  • считать дольку «почти без калорий»;
  • не учитывать орехи, начинки и добавки;
  • думать, что горький шоколад автоматически менее калорийный;
  • смотреть только на сахар и не учитывать, что много калорий часто дают жиры;
  • сравнивать шоколад с начинкой и обычную плитку как один продукт.

Как вписать шоколад в сбалансированный рацион

Шоколад не обязательно исключать — обычно важнее порция.

Что помогает держать баланс:

  • ориентироваться на небольшие порции, а не на целую плитку;
  • учитывать шоколад как десерт, а не «незаметный перекус»;
  • помнить, что шоколад с орехами и начинками обычно калорийнее.