КБЖУ макарон: состав и пищевая ценность

КБЖУ макарон зависит от того, считаются сухие или готовые изделия, а еще от вида пасты и добавок. В среднем сухие макароны содержат около 330−370 ккал, вареные — около 110−160 ккал на 100 граммов. Ниже — как не запутаться в этих цифрах.
Калории, белки, жиры и углеводы в макаронах
Показатели усредненные и могут немного различаться у производителей.
Сухие макароны (на 100 г):
- калорийность: 330−370 ккал;
- белки: 10−13 г;
- жиры: 1−2 г;
- углеводы: 65−75 г.
Вареные макароны (на 100 г):
- калорийность: 110−160 ккал;
- белки: 4−6 г;
- жиры: 0,8−1,5 г;
- углеводы: 22−30 г.
Почему КБЖУ сухих и вареных макарон отличается и как считать правильно
Это самый частый источник путаницы: 100 г сухих макарон и 100 г вареных — не одно и то же.
При варке макароны обычно увеличиваются в весе в 2−2,5 раза. Поэтому калорийность на 100 грамм падает, но калорийность всей порции остается прежней.
Пример:
- 70 г сухих макарон — около 240−250 ккал;
- после варки это уже примерно 170 г, но калорий столько же.
Для точного подсчета удобнее ориентироваться на сухой вес: взвесить макароны до варки и считать по этой цифре.
КБЖУ макарон разных видов
По калорийности различия обычно меньше, чем думают, но нюансы есть.
Макароны из твердых сортов (100 г сухих):
|Калорийность
|340–360 ккал
|Белки
|12–13 г
|Жиры
|1–2 г
|Углеводы
|68–72 г
По калорийности обычно почти не отличаются от макарон из обычной пшеничной муки. Их чаще ценят не за меньшее число калорий, а за состав и более долгую сытость.
Спагетти (100 г сухих):
|Калорийность
|340–360 ккал
|Белки
|11–13 г
|Жиры
|1–2 г
|Углеводы
|68–72 г
Форма почти не влияет на КБЖУ — важнее мука.
Цельнозерновые макароны (100 г сухих):
|Калорийность
|330–350 ккал
|Белки
|12–14 г
|Жиры
|2–3 г
|Углеводы
|60–70 г
Обычно содержат больше клетчатки.
Чечевичные или гречневые макароны (100 г сухих):
|Калорийность
|330–370 ккал
|Белки
|12–20 г
|Жиры
|1–3 г
|Углеводы
|50–65 г
У чечевичных макарон белка часто больше, чем у обычной пасты; у гречневых различия обычно скромнее.
Частые ошибки при подсчете КБЖУ макарон
Ошибки чаще возникают не в цифрах, а в самом способе считать:
- сравнивать 100 г сухих и 100 г вареных макарон как одно и то же;
- считать только макароны, но забывать про масло, соус или сыр;
- считать сухую пасту, но не учитывать вес и состав готового блюда;
- не взвешивать порцию и недооценивать ее размер;
- считать, что макароны по-флотски или паста имеют КБЖУ «как у макарон».
С чем сочетать макароны, чтобы блюдо было сбалансированным
Сами по себе макароны — это в основном источник углеводов. Баланс делают добавки.
Хорошо сочетаются:
- индейка, рыба или бобовые — добавляют белок;
- овощи — дают объем и клетчатку;
- умеренные соусы на томатной основе — меньше лишнего жира.
Стоит ограничивать:
- тяжелые сливочные соусы;
- большие порции сыра;
- избыток масла.
Часто калорийность блюда повышают именно соусы, сыр и масло, а не сами макароны.