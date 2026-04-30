КБЖУ макарон: состав и пищевая ценность

Сухие и вареные макароны могут отличаться по калорийности более чем вдвое, из-за этого КБЖУ макарон часто считают неправильно.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Макароны, в которых надо подсчитать КБЖУ
Из-за существенной разницы в калорийности между сухими и вареными макаронами их КБЖУ часто рассчитывают ошибочно

КБЖУ макарон зависит от того, считаются сухие или готовые изделия, а еще от вида пасты и добавок. В среднем сухие макароны содержат около 330−370 ккал, вареные — около 110−160 ккал на 100 граммов. Ниже — как не запутаться в этих цифрах.

Калории, белки, жиры и углеводы в макаронах

Показатели усредненные и могут немного различаться у производителей.

Сухие макароны (на 100 г):

  • калорийность: 330−370 ккал;
  • белки: 10−13 г;
  • жиры: 1−2 г;
  • углеводы: 65−75 г.

Вареные макароны (на 100 г):

  • калорийность: 110−160 ккал;
  • белки: 4−6 г;
  • жиры: 0,8−1,5 г;
  • углеводы: 22−30 г.

Почему КБЖУ сухих и вареных макарон отличается и как считать правильно

Главная путаница в том, что при варке макароны тяжелеют, но общая энергетическая ценность порции не меняетсяИсточник: Freepik.com

Это самый частый источник путаницы: 100 г сухих макарон и 100 г вареных — не одно и то же.

При варке макароны обычно увеличиваются в весе в 2−2,5 раза. Поэтому калорийность на 100 грамм падает, но калорийность всей порции остается прежней.

Пример:

  • 70 г сухих макарон — около 240−250 ккал;
  • после варки это уже примерно 170 г, но калорий столько же.

Для точного подсчета удобнее ориентироваться на сухой вес: взвесить макароны до варки и считать по этой цифре.

КБЖУ макарон разных видов

По калорийности различия обычно меньше, чем думают, но нюансы есть.

Макароны из твердых сортов (100 г сухих):

Калорийность
340–360 ккал
Белки
12–13 г
Жиры
1–2 г
Углеводы
68–72 г

По калорийности обычно почти не отличаются от макарон из обычной пшеничной муки. Их чаще ценят не за меньшее число калорий, а за состав и более долгую сытость.

Спагетти (100 г сухих):

Калорийность340–360 ккал
Белки11–13 г
Жиры1–2 г
Углеводы68–72 г

Форма почти не влияет на КБЖУ — важнее мука.

Цельнозерновые макароны (100 г сухих):

Калорийность330–350 ккал
Белки12–14 г
Жиры2–3 г
Углеводы60–70 г

Обычно содержат больше клетчатки.

Чечевичные или гречневые макароны (100 г сухих):

Калорийность330–370 ккал
Белки12–20 г
Жиры1–3 г
Углеводы50–65 г

У чечевичных макарон белка часто больше, чем у обычной пасты; у гречневых различия обычно скромнее.

Частые ошибки при подсчете КБЖУ макарон

Ошибки чаще возникают не в цифрах, а в самом способе считать:

  • сравнивать 100 г сухих и 100 г вареных макарон как одно и то же;
  • считать только макароны, но забывать про масло, соус или сыр;
  • считать сухую пасту, но не учитывать вес и состав готового блюда;
  • не взвешивать порцию и недооценивать ее размер;
  • считать, что макароны по-флотски или паста имеют КБЖУ «как у макарон».

С чем сочетать макароны, чтобы блюдо было сбалансированным

Сами по себе макароны — это в основном источник углеводов. Баланс делают добавки.

Хорошо сочетаются:

  • индейка, рыба или бобовые — добавляют белок;
  • овощи — дают объем и клетчатку;
  • умеренные соусы на томатной основе — меньше лишнего жира.

Стоит ограничивать:

  • тяжелые сливочные соусы;
  • большие порции сыра;
  • избыток масла.

Часто калорийность блюда повышают именно соусы, сыр и масло, а не сами макароны.