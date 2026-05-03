Трусова, Леклер и другие: 4 свадьбы спортсменов, которые обсуждали все

Парад роскошных платьев, многомиллионные бюджеты и неожиданные решения — свадебный сезон 2025−2026 годов запомнился надолго. Кто-то устраивал пышные торжества с видом на Красную площадь, кто-то предпочел скромную церемонию в кругу семьи, а одна пара и вовсе расписалась в спортивных костюмах, вызвав бурную дискуссию в соцсетях. Вот четыре истории любви, которые приковали к себе внимание миллионов.
Шарль Леклер и Александра Сен-Мле: тайно поженились в Монако
28 февраля 2026 года в Монако произошло событие, которое всколыхнуло мир автогонок. Пилот «Формулы-1» Шарль Леклер и его возлюбленная Александра Сен-Мле сыграли тайную свадьбу.
Официальных подтверждений от пары не было — поклонники узнали о церемонии благодаря видео, опубликованным в соцсетях. На кадрах Александра держала букет, похожий на свадебный, а сам Леклер выглядел максимально счастливым. Особое внимание привлекла деталь, достойная голливудского фильма: по данным источников, молодожены прибыли на церемонию за рулем легендарной Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года. Оригинальные экземпляры этой модели на аукционах оцениваются в 34−40 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих автомобилей в мире.
О помолвке пара объявила еще в ноябре 2025 года, причем предложение было нестандартным: на шее их таксы Лео висел жетон с надписью «Папа хочет жениться на тебе!». Леклер и Сен-Мле вместе с марта 2023 года, их роман всегда оставался в тени, но эта свадьба моментально сделала их одной из самых обсуждаемых пар.
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев: потратили на свадьбу 25 миллионов
Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев познакомились в 2024 году во время съемок шоу «Ледниковый период». В День всех влюбленных в 2025 году спортсмен сделал возлюбленной предложение, а уже 7 июля они сыграли свадьбу. Торжество прошло в роскошном московском отеле с видом на Красную площадь, причем пара не стала делать мероприятие закрытым — напротив, они показывали каждый свой шаг: от сборов до праздничного салюта.
Свадьба обошлась молодоженам в 15 миллионов рублей, еще 10 миллионов ушло на наряды и кольца. Невеста выбрала белое платье с асимметричным верхом, длинным шлейфом и открытыми плечами, а жених появился в классическом черном костюме с бордовой бабочкой. Поздравить пару пришли сестра-близнец Дины Арина Аверина, фигуристы Камила Валиева, Илья Авербух, гимнаст Никита Нагорный, футболист Павел Мамаев и телеведущая Ольга Бузова.
Ной Лайлс и Дженель Бромфилд: начали общаться в соцсетях
Американский бегун, трехкратный олимпийский чемпион Ной Лайлс и ямайская легкоатлетка, призер Олимпийских игр Дженель Бромфилд официально стали мужем и женой 4 апреля 2026 года. Церемония прошла в Трентоне, штат Джорджия, в поместье The Conservatory at Blackberry Ridge. Их любовная история началась в 2018 году, когда Бромфилд отправила Лайлсу сообщение в соцсетях. Этот смелый шаг положил начало роману, который сам Лайлс назвал «очень долгой семилетней историей» — с расстояниями, личностным ростом и становлением отношений.
Свадебная церемония органично объединила традиции двух культур, отражая общее наследие пары. Одним из кульминационных моментов торжества стало выступление госпел-исполнительницы Таши Коббс Леонард, после чего гости танцевали несколько часов подряд. Среди присутствующих были члены семей, близкие друзья и представители легкоатлетического сообщества, пришедшие поддержать двух олимпийцев, чья связь вышла далеко за пределы спорта.
Александра Трусова и Макар Игнатов: обвенчались и крестили сына в один день
В августе 2024 года серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. Свадьба прошла без чрезмерной публичности — торжество посетили около сотни гостей, включая родственников, близких друзей и коллег по фигурному катанию. Предложение Макар сделал на фоне Дворцового моста в Петербурге. А 6 августа 2025 года в семье фигуристов родился первенец Михаил.
17 октября 2025 года состоялось двойное торжество: в одном из храмов Москвы Трусова и Игнатов обвенчались и в тот же день крестили сына. Дату выбрали не случайно — ровно два месяца назад, 17 августа, пара зарегистрировала брак. Уже в июне Макар сделал девушке предложение, а в августе пара сыграла свадьбу. Почти через год в их семье родился первенец. Эта двойная церемония стала логичным продолжением их любовной истории, начавшейся во время совместной подготовки к шоу.
Кто-то тратит 25 миллионов рублей на праздник с видом на Кремль, а кто-то ограничивается камерной церемонией в кругу самых близких. Но главное в этих историях то, что любовь оказалась сильнее сомнений и бесконечных тренировочных сборов. И ради нее спортсмены готовы на любые, даже самые неожиданные, форматы свадеб.