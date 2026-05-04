Семейный фестиваль «Спортлэнд» в Москве: спорт, шоу и встречи с олимпийскими чемпионами

Организатором фестиваля выступает Ассоциация развития семейного спорта (АРСС). Совместно с Департаментом спорта города Москвы ассоциация ежегодно проводит более 330 спортивных мероприятий, направленных на популяризацию семейного спорта. Фестиваль включен в Единый календарный план Департамента спорта города Москвы и реализуется в рамках национальных проектов «Семья» и «Спорт России».
Как отмечают организаторы, фестиваль ежегодно показывает, что семейный спорт способствует укреплению отношений в семье, формированию традиций и ценностей. Родители, занимаясь спортом вместе с детьми, подают им личный пример. Дети, в свою очередь, мотивируют родителей придерживаться здорового образа жизни.
На площадке фестиваля «Спортлэнд» представлено около 70 активностей, включающих различные виды спорта, досуга и активного отдыха. Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию, в том числе на людей без специальной физической подготовки. На всех площадках работают профессиональные тренеры и инструкторы, которые помогают взрослым и детям получить базовые навыки и ознакомиться с видами спорта.
В программе фестиваля запланировано большое количество семейных эстафет, турниров и соревнований. В любом виде соревновательной программы семейная команда в составе родителей и детей выступает в командном зачете независимо от числа членов семьи и их возраста. Регистрация на турниры доступна на мероприятии или на сайте организаторов.
При участии спортивных федераций для всех желающих организован маршрут «Спорт как игра», который родители и дети проходят совместно. Уникальность маршрута заключается в том, что посетители могут узнать о разнообразных видах спорта и выбрать тот, который им особенно понравился.
Отдельное внимание посетителей привлекает спортивная шоу-программа на главной сцене фестиваля. В нее входят танцевальные разминки, выступления творческих и спортивных коллективов Москвы, лотерея «Время подарков», а также встречи с амбассадорами — прославленными российскими спортсменами: Артуром Далалояном, Софьей Великой, Светланой Журовой, Марией Киселёвой, Александром Панжинским, Денисом Лебедевым. Они расскажут о своем пути и дадут советы начинающим спортсменам.
На фестивале работает дискуссионный клуб, встречи которого посвящены обсуждению стратегии и перспектив развития семейного спорта в России.
Партнерами фестиваля традиционно выступают организации, работающие в сфере досуга, развлечений и активного отдыха для всей семьи; спортивные организации; организаторы спортивных и развлекательных мероприятий; производители спортивного и игрового оборудования; торговые марки, производители товаров и услуг в области ЗОЖ, полезного питания и спорта; семейные медицинские клиники; оздоровительные организации; ивент-агентства; агентства по туризму и приключениям для всей семьи.
Семейный фестиваль «Спортлэнд» позиционируется как ответ на вызовы современности: снижение физической активности, утрату семейных ценностей и традиций, потерю интереса к живому общению.