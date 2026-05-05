Тайсон, Беккер и другие: звезды спорта, которые остались без денег

Большой спорт приносит не только славу, но и огромные деньги. Однако финансовая удача часто оказывается такой же нестабильной, как и спортивная карьера. Для многих чемпионов жизнь после спорта оборачивается долгами, банкротством и необходимостью продавать свои трофеи, чтобы свести концы с концами.
Майк Тайсон: потерял состояние в 430 миллионов долларов
Легендарный американский боксер Майк Тайсон — один из самых ярких примеров того, как быстро можно потерять огромное состояние. За карьеру он заработал по разным оценкам от 430 до 700 миллионов долларов (с учетом инфляции). Но уже в 2003 году, когда его профессиональная карьера подходила к концу, Тайсон объявил о банкротстве, имея долгов на 23 миллиона долларов.
Боксер не скрывает, что тратил деньги с невероятной скоростью. Он покупал роскошные особняки, в том числе поместье с 21 комнатой, ночным клубом и казино. У него были золотые унитазы и ванна за 2 миллиона долларов. Тайсон держал бенгальских тигров, каждый из которых стоил около 70 тысяч долларов, а их дрессировщик получал 125 тысяч долларов в год. Кроме того, он ежемесячно тратил 100 тысяч долларов на ювелирные украшения и одежду.
Значительные суммы ушли также на судебные издержки и алименты. Второй бракоразводный процесс обошелся Тайсону в 9 миллионов долларов, а общая сумма неуплаченных налогов составила более 17 миллионов долларов. Сегодня его состояние оценивается примерно в 10−30 миллионов долларов, и он смог частично восстановить финансы благодаря выступлениям в кино и шоу-бизнесе, а также доходу от продажи права на использование своего имени.
Борис Беккер: объявил себя банкротом в 2017 году
Немецкий теннисист Борис Беккер — шестикратный победитель турниров Большого шлема, самый юной чемпион Уимблдона в истории (в 17 лет). За карьеру он заработал более 25 миллионов долларов призовыми и в разы больше на рекламных контрактах. Однако к 2017 году его состояние было полностью потеряно.
Основная причина — неудачные инвестиции. Беккер вложил огромные суммы в нефтяной сектор Нигерии, но проекты провалились. По данным СМИ, он мог потерять до 130 миллионов долларов, вложенных в сомнительные предприятия. В 2017 году лондонский суд объявил его банкротом из-за невыплаченного кредита на 3,6 миллиона евро за виллу на Мальорке. Его общий долг оценивался примерно в 115 миллионов евро.
Помимо неудачных инвестиций, теннисиста подкосила череда дорогих разводов. Его первый брак с Барброй Беккер стоил ему 20 миллионов фунтов, а судебные тяжбы с русской моделью Анжелой Ермаковой, у которой от него есть внебрачная дочь, также отняли значительные средства. В 2001 году его налоговая задолженность в Германии составляла 7 миллионов долларов. Налоговые проблемы на родине и в Великобритании стали одной из причин его финансового краха.
Эмиль Хески: лишился 12 миллионов из-за неудачных инвестиций
Бывший нападающий сборной Англии Эмиль Хески, известный по выступлениям за «Ливерпуль» и «Астон Виллу», в августе 2023 года объявил себя банкротом. К тому моменту он потерял все свои сбережения, накопленные за годы карьеры в футболе, включая известные 12 миллионов фунтов на счетах в 2009 году.
В начале нулевых Хески зарабатывал до 60 тысяч фунтов в неделю и считался одним из самых состоятельных игроков своего поколения. Однако после завершения карьеры его бизнес-проекты провалились. Он вложился в инвестиционную схему, которая предлагала финансирование кинопроизводства. В эту же схему попали Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, певец Робби Уильямс и другие знаменитости. Однако суд признал, что инвесторы использовали убытки для получения налоговых льгот, и компания задолжала налоговой около 1,6 миллиарда фунтов. В отличие от Бекхэма и других, Хески не смог погасить возникшие долги.
Долги копились годами. В 2023 году налоговые органы обвинили его в неуплате 92 тысяч фунтов за период с 2017 по 2020 год, наложив штраф в 42 тысячи фунтов. Ему пришлось закрыть бар, который он открыл вместе с женой Шантель; долг заведения составил 163 тысячи фунтов. Суд арестовал его имущество и бизнес-активы.
Брэдли Уиггинс: продает медали, чтобы выжить
Британский велогонщик сэр Брэдли Уиггинс — первый в истории британец, победивший в «Тур де Франс» (2012 год). Он также является пятикратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира на треке — одна из самых титулованных фигур в истории велоспорта. Но в 2024 году он был объявлен банкротом, а его долги достигли 1 миллиона фунтов.
В 2020 году его компания Wiggins Rights Limited была добровольно ликвидирована с долгом около 300 тысяч фунтов. Следующие четыре года долги только росли, а спортсмен не предпринимал попыток их погасить. В июне 2024 года суд городского округа Ланкастер официально признал его банкротом.
Уиггинс рассматривает сценарий продажи своих трофеев и памятных вещей, включая олимпийские медали, чтобы покрыть часть долгов. Его финансовый крах в очередной раз показывает, насколько не защищены спортсмены от безграмотного управления капиталом после окончания карьеры.
Лукаш Дивиш: вложился в несуществующий бизнес
Лукаш Дивиш — известный волейболист, выступавший за новосибирский «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Динамо-ЛО». Приняв российское гражданство, он провел шесть матчей за сборную страны. В 2025 году он стал жертвой крупного мошенничества и лишился 28 миллионов рублей.
Знакомая его бывшей партнерши предложила спортсмену выгодно вложить средства в установку рекламных экранов в такси. В течение года Дивиш перевел на этот проект 27,85 миллиона рублей, надеясь на дивиденды. Однако организаторы перестали выходить на связь, и обещанных выплат он так и не получил.
Когда спортсмен обратился в полицию, мошенники подали встречный иск — заявив, что это он остался им должен. Ситуация осложняется тем, что чешский паспорт российского легионера и запутанная схема перевода средств сильно затрудняют расследование. На момент обращения в правоохранительные органы деньги возвращены не были.
Огромные заработки не гарантируют финансовой безопасности. Одни бездумно тратили на роскошь и развлечения, другие стали жертвами сомнительных инвестиционных схем, третьих подкосила череда дорогих разводов и судебных исков. Это доказывает, что даже обладая миллионами, можно остаться у разбитого корыта, если не научиться грамотно распоряжаться капиталом.