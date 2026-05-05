Тайсон, Беккер и другие: звезды спорта, которые остались без денег

Боксер не скрывает, что тратил деньги с невероятной скоростью. Он покупал роскошные особняки, в том числе поместье с 21 комнатой, ночным клубом и казино. У него были золотые унитазы и ванна за 2 миллиона долларов. Тайсон держал бенгальских тигров, каждый из которых стоил около 70 тысяч долларов, а их дрессировщик получал 125 тысяч долларов в год. Кроме того, он ежемесячно тратил 100 тысяч долларов на ювелирные украшения и одежду.