КБЖУ минтая: состав и пищевая ценность

КБЖУ минтая в сыром виде обычно около 70−90 ккал на 100 грамм. У готовых блюд показатели могут отличаться в несколько раз. Ниже — таблицы для популярных способов приготовления и продуктов из минтая.
Калории, белки, жиры и углеводы в минтае
Показатели зависят прежде всего от способа приготовления.
Филе сырого минтая
Сырое филе содержит много белка и совсем немного жира.
На 100 граммов:
|Калорийность
|70–90 ккал
|Белки
|15–19 г
|Жиры
|0,5–1,5 г
|Углеводы
|0 г
Минтай вареный и приготовленный на пару
После варки и приготовления на пару состав рыбы меняется незначительно, поэтому такие варианты часто оказываются одними из самых низкокалорийных.
На 100 граммов:
|Калорийность
|75–95 ккал
|Белки
|16–20 г
|Жиры
|0,5–1,5 г
|Углеводы
|0 г
Минтай запеченный в духовке
Калорийность запеченного минтая зависит не только от рыбы, но и от дополнительных ингредиентов: масла, сметаны, сыра или соусов.
На 100 граммов:
|Калорийность
|80–110 ккал
|Белки
|16–21 г
|Жиры
|1–3 г
|Углеводы
|0–2 г
Минтай жареный на сковороде
При жарке показатели обычно растут за счет масла. Чем больше масла остается на поверхности рыбы, тем выше итоговая калорийность блюда.
На 100 граммов:
|Калорийность
|120–190 ккал
|Белки
|15–22 г
|Жиры
|4–10 г
|Углеводы
|0–1 г
Минтай в кляре и панировке
Кляр и панировка делают блюдо более калорийным и добавляют углеводы, которых в самом минтае практически нет.
На 100 граммов:
|Калорийность
|180–260 ккал
|Белки
|12–18 г
|Жиры
|7–14 г
|Углеводы
|10–25 г
Котлеты и фарш из минтая
Состав готовых котлет может заметно различаться. На итоговые показатели влияют хлеб, крупы, овощи и способ приготовления.
На 100 граммов:
|Калорийность
|130–200 ккал
|Белки
|12–20 г
|Жиры
|3–12 г
|Углеводы
|4–15 г
Сколько белка в минтае
В зависимости от способа приготовления в 100 граммах обычно содержится от 15 до 21 г белка: примерно столько же, сколько в куриной грудке аналогичного веса и в три-четыре раза больше белка, чем в одном курином яйце.
Икра и печень минтая: КБЖУ и калорийность
Помимо филе в продаже часто встречаются икра и печень минтая. По пищевой ценности это совершенно разные продукты: икра остается довольно белковой, а печень содержит много жира и заметно больше калорий.
Икра минтая
По содержанию белка икра минтая сопоставима со многими видами рыбы, но занимает гораздо меньше места в рационе из-за небольших порций.
На 100 граммов:
|Калорийность
|120–170 ккал
|Белки
|20–28 г
|Жиры
|2–6 г
|Углеводы
|0–3 г
|Углеводы
|0–3 г
Печень минтая
Печень минтая содержит значительно больше жира, чем обычное рыбное филе. Поэтому даже небольшая порция может оказаться довольно калорийной.
На 100 граммов:
|Калорийность
|400–500 ккал
|Белки
|5–10 г
|Жиры
|40–50 г
|Углеводы
|0–3 г
|Углеводы
|0–3 г
Чем полезен минтай
Невысокая калорийность — не единственное преимущество минтая.
Основные преимущества:
- много полноценного белка;
- мало жира по сравнению со многими другими видами рыбы;
- содержит витамин B12, йод, селен и фосфор;
- является источником селена;
- хорошо насыщает при умеренной калорийности.
Поэтому минтай часто используют в меню для снижения веса, набора белка и разнообразия рациона.