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КБЖУ минтая: состав и пищевая ценность

Среди недорогих видов рыбы минтай — один из лидеров по содержанию белка. При этом данные о КБЖУ минтая различаются для сырого филе, котлет, икры и печени.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Минтай в сыром виде с низким КБЖУ
Калорийность минтая невысока, что делает его подходящим продуктом для диетического питанияИсточник: Freepik

КБЖУ минтая в сыром виде обычно около 70−90 ккал на 100 грамм. У готовых блюд показатели могут отличаться в несколько раз. Ниже — таблицы для популярных способов приготовления и продуктов из минтая.

Калории, белки, жиры и углеводы в минтае

Показатели зависят прежде всего от способа приготовления.

Филе сырого минтая

Сырое филе содержит много белка и совсем немного жира.

На 100 граммов:

Калорийность
70–90 ккал
Белки
15–19 г
Жиры
0,5–1,5 г
Углеводы
0 г

Минтай вареный и приготовленный на пару

После варки и приготовления на пару состав рыбы меняется незначительно, поэтому такие варианты часто оказываются одними из самых низкокалорийных.

На 100 граммов:

Калорийность75–95 ккал
Белки16–20 г
Жиры0,5–1,5 г
Углеводы0 г

Минтай запеченный в духовке

Калорийность запеченного минтая зависит не только от рыбы, но и от дополнительных ингредиентов: масла, сметаны, сыра или соусов.

На 100 граммов:

Калорийность80–110 ккал
Белки16–21 г
Жиры1–3 г
Углеводы0–2 г

Минтай жареный на сковороде

При жарке показатели обычно растут за счет масла. Чем больше масла остается на поверхности рыбы, тем выше итоговая калорийность блюда.

На 100 граммов:

Калорийность120–190 ккал
Белки15–22 г
Жиры4–10 г
Углеводы0–1 г

Минтай в кляре и панировке

Кляр и панировка делают блюдо более калорийным и добавляют углеводы, которых в самом минтае практически нет.

На 100 граммов:

Калорийность180–260 ккал
Белки12–18 г
Жиры7–14 г
Углеводы10–25 г

Котлеты и фарш из минтая

Состав готовых котлет может заметно различаться. На итоговые показатели влияют хлеб, крупы, овощи и способ приготовления.

На 100 граммов:

Калорийность130–200 ккал
Белки12–20 г
Жиры3–12 г
Углеводы4–15 г

Сколько белка в минтае

В зависимости от способа приготовления в 100 граммах обычно содержится от 15 до 21 г белка: примерно столько же, сколько в куриной грудке аналогичного веса и в три-четыре раза больше белка, чем в одном курином яйце.

Икра и печень минтая: КБЖУ и калорийность

Печень минтая с высокой калорийностью
Икра минтая — продукт с высоким содержанием белка и относительно низкой калорийностью, в отличие от печениИсточник: Freepik

Помимо филе в продаже часто встречаются икра и печень минтая. По пищевой ценности это совершенно разные продукты: икра остается довольно белковой, а печень содержит много жира и заметно больше калорий.

Икра минтая

По содержанию белка икра минтая сопоставима со многими видами рыбы, но занимает гораздо меньше места в рационе из-за небольших порций.

На 100 граммов:

Калорийность120–170 ккал
Белки20–28 г
Жиры2–6 г
Углеводы0–3 г
Углеводы0–3 г

Печень минтая

Печень минтая содержит значительно больше жира, чем обычное рыбное филе. Поэтому даже небольшая порция может оказаться довольно калорийной.

На 100 граммов:

Калорийность400–500 ккал
Белки5–10 г
Жиры40–50 г
Углеводы0–3 г
Углеводы0–3 г

Чем полезен минтай

Полезный минтай на пару
Минтай богат витаминами и минералами, а также содержит много белка Источник: Freepik.com

Невысокая калорийность — не единственное преимущество минтая.

Основные преимущества:

  • много полноценного белка;
  • мало жира по сравнению со многими другими видами рыбы;
  • содержит витамин B12, йод, селен и фосфор;
  • является источником селена;
  • хорошо насыщает при умеренной калорийности.

Поэтому минтай часто используют в меню для снижения веса, набора белка и разнообразия рациона.