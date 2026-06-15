КБЖУ меда: состав и пищевая ценность

КБЖУ меда — около 300−330 ккал на 100 грамм. Калорийность разных сортов различается незначительно, поэтому для расчета обычно используют усредненные значения.
Калории, белки, жиры и углеводы в меде
Липовый, гречишный, акациевый и цветочный мед отличаются вкусом и ароматом сильнее, чем калорийностью. Поэтому для расчета КБЖУ обычно используют усредненные значения.
На 100 граммов:
|Калорийность
|300–330 ккал
|Белки
|0,3–1 г
|Жиры
|0 г
|Углеводы
|75–82 г
Большую часть углеводов в меде составляют природные сахара — глюкоза и фруктоза. Именно они обеспечивают продукту сладкий вкус и высокую энергетическую ценность.
Сколько калорий в чайной и столовой ложке меда
В большинстве рецептов и напитков мед измеряют ложками, поэтому такой расчет обычно оказывается полезнее таблицы на 100 грамм.
Чайная ложка меда
Вес чайной ложки меда обычно находится в пределах 7−10 г.
|Калорийность
|21–33 ккал
|Белки
|менее 0,1 г
|Жиры
|0 г
|Углеводы
|5–8 г
|Углеводы
|5–8 г
Столовая ложка меда
В столовой ложке помещается примерно 20−25 г меда.
|Калорийность
|60–82 ккал
|Белки
|менее 0,3 г
|Жиры
|0 г
|Углеводы
|15–21 г
Для сравнения: две столовые ложки меда по калорийности примерно сопоставимы с бананом среднего размера.
Чем полезен мед
По сравнению с обычным сахаром мед содержит не только углеводы, но и небольшое количество антиоксидантов, витаминов и минералов. При этом основную часть его калорий по-прежнему дают простые сахара.
Мед быстро усваивается и может служить источником энергии перед физической нагрузкой или после нее. Однако по калорийности он остается близок к другим подсластителям, поэтому при подсчете КБЖУ важно учитывать размер порции.
Людям с диабетом, преддиабетом и нарушением углеводного обмена количество меда лучше согласовывать с врачом.