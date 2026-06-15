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КБЖУ меда: состав и пищевая ценность

Чайная ложка меда выглядит безобиднее печенья или конфеты, но несколько таких ложек за день уже заметно меняют показатели КБЖУ рациона.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мед в сотах с высоким КБЖУ
В 100 г меда содержится в среднем от 300 до 330 ккал, основу которых составляют углеводыИсточник: Magnific.com

КБЖУ меда — около 300−330 ккал на 100 грамм. Калорийность разных сортов различается незначительно, поэтому для расчета обычно используют усредненные значения.

Калории, белки, жиры и углеводы в меде

Липовый, гречишный, акациевый и цветочный мед отличаются вкусом и ароматом сильнее, чем калорийностью. Поэтому для расчета КБЖУ обычно используют усредненные значения.

На 100 граммов:

Калорийность300–330 ккал
Белки0,3–1 г
Жиры0 г
Углеводы75–82 г

Большую часть углеводов в меде составляют природные сахара — глюкоза и фруктоза. Именно они обеспечивают продукту сладкий вкус и высокую энергетическую ценность.

Сколько калорий в чайной и столовой ложке меда

В большинстве рецептов и напитков мед измеряют ложками, поэтому такой расчет обычно оказывается полезнее таблицы на 100 грамм.

Чайная ложка меда

Вес чайной ложки меда обычно находится в пределах 7−10 г.

Калорийность21–33 ккал
Белкименее 0,1 г
Жиры0 г
Углеводы5–8 г
Углеводы5–8 г

Столовая ложка меда

В столовой ложке помещается примерно 20−25 г меда.

Калорийность60–82 ккал
Белкименее 0,3 г
Жиры0 г
Углеводы15–21 г

Для сравнения: две столовые ложки меда по калорийности примерно сопоставимы с бананом среднего размера.

Чем полезен мед

Полезный жидкий мед
Мед — источник витаминов и минераловИсточник: Freepik

По сравнению с обычным сахаром мед содержит не только углеводы, но и небольшое количество антиоксидантов, витаминов и минералов. При этом основную часть его калорий по-прежнему дают простые сахара.

Мед быстро усваивается и может служить источником энергии перед физической нагрузкой или после нее. Однако по калорийности он остается близок к другим подсластителям, поэтому при подсчете КБЖУ важно учитывать размер порции.

Людям с диабетом, преддиабетом и нарушением углеводного обмена количество меда лучше согласовывать с врачом.