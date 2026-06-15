Что есть после тренировки: простой способ быстрее восстановиться

Протеин Megaprotein от 1200 ₽

Сывороточный протеин для быстрого восстановления мышц и поддержания энергии после нагрузки. В составе — 24 г белка, минимум жиров и углеводов, без сахара и ГМО. Подходит как для набора массы, так и для снижения веса. Легкое смешивание делает его удобным вариантом для ежедневного применения