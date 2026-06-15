Чем заняться после работы: 6 товаров для восстановления энергии и фокуса

После рабочего дня сложно сразу включиться в спорт или полноценный отдых. Организму нужно время, чтобы выйти из режима напряжения и переключиться. В такие моменты лучше работают простые активности: логические задачи, лёгкое движение, концентрация на процессе. Подобранные товары помогают мягко восстановить внимание, снизить стресс и вернуть ощущение контроля над своим состоянием.