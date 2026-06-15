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Чем заняться после работы: 6 товаров для восстановления энергии и фокуса

Эта подборка подойдёт тем, кто к вечеру чувствует усталость и хочет переключиться без перегрузки. Здесь собраны товары, которые помогают восстановиться через лёгкую активность и спокойные занятия.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Пара играет в шахматы
Небольшая интеллектуальная пауза помогает отвлечься от работы и снизить уровень стрессаИсточник: Freepik

После рабочего дня сложно сразу включиться в спорт или полноценный отдых. Организму нужно время, чтобы выйти из режима напряжения и переключиться. В такие моменты лучше работают простые активности: логические задачи, лёгкое движение, концентрация на процессе. Подобранные товары помогают мягко восстановить внимание, снизить стресс и вернуть ощущение контроля над своим состоянием.

Судоку

Классические книги с судоку помогают переключить внимание с рабочих задач на простую и понятную логику. Мозг продолжает работать, но без перегрузки, за счёт чего напряжение постепенно снижается.

Такие задания удобно брать с собой или держать дома для вечернего отдыха. Даже 10−15 минут достаточно, чтобы почувствовать, как уходит усталость и возвращается ясность мышления.

390 лучших судоку

390 лучших судоку

от 700 ₽
Книга подойдет для любителей логических задач разного уровня сложности. В издании собраны головоломки как для начинающих, так и для опытных игроков. Компактный формат позволяет брать книгу с собой в дорогу, на работу или учебу. Печать выполнена на белой офсетной бумаге
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Шахматы

Шахматы дают более глубокую интеллектуальную нагрузку, но без хаотичности и стресса. Партия требует концентрации, планирования и анализа, что помогает переключиться с рабочих задач на другую структуру мышления.

Можно играть как офлайн, так и в формате быстрых партий. Даже короткая игра помогает «перезагрузить» голову и завершить день с ощущением завершённости.

Набор для игры в шахматы

Набор для игры в шахматы

BORK
от 99000 ₽
Шахматный набор сочетает минималистичный дизайн и качественные материалы. Фигуры и игровое поле выполнены из анодированного алюминия, а корпус изготовлен из массива американского ореха. Встроенные магниты помогают надежно фиксировать фигуры во время партии
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Умное судоку

Электронные версии судоку удобны тем, что автоматически отслеживают ошибки и предлагают разные уровни сложности. Это снижает раздражение и делает процесс более плавным.

Такой формат подходит, если хочется минимальных усилий на подготовку: включил — и сразу начал. Хороший вариант для коротких пауз вечером, когда нет ресурса на сложные активности.

Умный судоку

Умный судоку

Xiaomi
от 4000 ₽
Судоку помогает тренировать логику и внимание в интерактивном формате. Игра поддерживает несколько уровней сложности и содержит 2500 головоломок для разных возрастов. LED-дисплей и встроенный таймер делают процесс более удобным и понятным
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Технопарк

Баланс-борд

Баланс-борд добавляет лёгкую физическую активность без перегрузки. Он тренирует координацию и помогает снять напряжение, накопившееся за день сидячей работы.

Несколько минут на баланс-борде включают тело в работу и улучшают кровообращение. Это простой способ добавить движение, не заставляя себя идти на полноценную тренировку.

Балансборд (балансир) с лабиринтом

Балансборд (балансир) с лабиринтом

нейротренажеры.рф
от 2900 ₽
Балансборд с лабиринтом — это развивающий тренажер для тренировки баланса, координации и концентрации внимания. Его можно использовать как игровой элемент для детей и как спортивный инвентарь для взрослых. Деревянная доска оснащена лабиринтом с металлическими шариками
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Эспандер для рук

Эспандер помогает снять мышечное напряжение, особенно если день прошёл за компьютером. Повторяющиеся сжатия дают лёгкую физическую нагрузку и одновременно успокаивают.

Такой формат активности не требует подготовки и легко вписывается в вечерний отдых. Можно использовать его параллельно с просмотром фильма или прослушиванием подкаста.

Кистевой эспандер

Кистевой эспандер

Starfit
от 470 ₽
Эспандер с удобной формой и металлическим основанием, который помогает укреплять хват. Модель плотно лежит в ладони благодаря анатомическим выемкам, поэтому даже длительные тренировки проходят комфортно. Высокий запас нагрузки делает его подходящим для регулярных занятий и постепенного прогресса
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Антистресс-головоломка

Механические головоломки дают тактильный отклик и вовлекают внимание через движение. Это помогает быстрее переключиться и снизить уровень внутреннего напряжения.

Такие вещи особенно полезны, если сложно «отпустить» рабочие мысли. Простые действия руками создают эффект заземления и возвращают ощущение контроля.

Антистресс-игрушка

Антистресс-игрушка

Forceberg
от 1397 ₽
Магнитный набор из 512 шариков и кубиков диаметром 5 мм с силой сцепления до 0,52 кг, подходит для сборки фигур, развития моторики и концентрации. Упакован в металлический бокс 100×50 мм, весит 155 г
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Яндекс Маркет Wildberries Ozon

Активный отдых после тяжёлого дня не обязательно связан с интенсивными нагрузками. Иногда лучше работают простые и понятные занятия, которые мягко переключают внимание и вовлекают тело. Эта подборка помогает собрать такой формат отдыха: немного движения, немного логики и минимум перегрузки.