Украинских параармрестлеров оштрафовали за отказ слушать гимн РФ

Инцидент произошел на чемпионате Европы по параармрестлингу, который проходил с 8 по 20 мая в Будапеште. В весовой категории до 60 кг в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом золото завоевал россиянин Андрей Гаврилов, серебро досталось Сидорчуку, бронза — Луцишину. После награждения начал звучать гимн России, после чего оба украинских спортсмена сразу покинули пьедестал, нарушив регламент соревнований.
«Я занял третье место на левую руку, а мой коллега по сборной — второе место. Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения. Штраф заплатили — 250 евро на каждого», — сказал Луцишин.
Примечательно, что в протоколах EAF Гаврилов значится как нейтральный спортсмен, однако после его победы был показан флаг России, а на церемонии награждения прозвучал российский гимн.