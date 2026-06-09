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Украинских параармрестлеров оштрафовали за отказ слушать гимн РФ

Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука за отказ слушать гимн России на церемонии награждения. Об этом сообщает Tribuna.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Инцидент произошел на чемпионате Европы по параармрестлингу, который проходил с 8 по 20 мая в Будапеште. В весовой категории до 60 кг в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом золото завоевал россиянин Андрей Гаврилов, серебро досталось Сидорчуку, бронза — Луцишину. После награждения начал звучать гимн России, после чего оба украинских спортсмена сразу покинули пьедестал, нарушив регламент соревнований.

«Я занял третье место на левую руку, а мой коллега по сборной — второе место. Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения. Штраф заплатили — 250 евро на каждого», — сказал Луцишин.

Примечательно, что в протоколах EAF Гаврилов значится как нейтральный спортсмен, однако после его победы был показан флаг России, а на церемонии награждения прозвучал российский гимн.