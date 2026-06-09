Украинских параармрестлеров оштрафовали за отказ слушать гимн РФ

«Я занял третье место на левую руку, а мой коллега по сборной — второе место. Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения. Штраф заплатили — 250 евро на каждого», — сказал Луцишин.