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Бачата: шаги, музыка и ошибки новичков

На первой тренировке по бачате новичкам чаще мешают зажатые плечи, спешка и страх «танцевать слишком близко».

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Пара танцует бачату
Бачата помогает лучше чувствовать ритм, свободнее двигаться и увереннее вести себя на танцполеИсточник: Magnific.com

Бачата — парный танец из Доминиканской Республики, в котором первые движения обычно оказываются проще, чем выглядят со стороны. Большая часть новичков начинает с нескольких базовых шагов, а не со сложных связок и эффектных волн из видео. Ниже — как устроен танец и что поможет быстрее освоиться на первом занятии.

Кратко по сути:

  • Бачату танцуют на четыре счета: три шага и акцент на четвертый.
  • В паре важнее не сложные фигуры, а ведение и понятная дистанция.
  • Новичкам лучше начинать с базового шага, поворота и смены направления.
  • Доминиканский стиль строится вокруг сложных вариаций шагов, сенсуал — вокруг движений корпуса, волн и плавных переходов.
  • Для первой тренировки не нужна растяжка или танцевальный опыт.
  • Главная ошибка — учить связки раньше, чем ритм и контакт в паре.

Происхождение и особенности танца бачата

Многие знакомятся с бачатой через эффектные видео с волнами корпусом и сложными поддержками. Но основа танца намного проще: шаги под счет, работа с ритмом и взаимодействие в паре.

Бачата появилась в Доминиканской Республике как социальный танец. Ее танцевали на праздниках, вечеринках и семейных встречах, поэтому до сих пор здесь важны комфортное ведение, музыкальность и умение двигаться вместе с партнером.

Основа бачаты строится на счете «раз-два-три-акцент». На четвертый счет обычно делают касание стопой или легкий акцент бедром, после чего движение продолжается в другую сторону. Новички часто стараются специально усиливать движение таза, хотя для начала достаточно спокойно переносить вес с ноги на ногу.

Со временем появились разные стили бачаты:

  • Доминиканское направление делает акцент на шагах, ритмических вариациях и работе стоп.
  • Современная бачата использует больше поворотов и фигур.
  • Сенсуал выделяется волнами корпуса, изоляциями и более близкой дистанцией в паре.

Под какую музыку танцуют бачату

Для первых занятий лучше выбирать медленные композиции: под них проще услышать ритм и не ускоряться во время поворотов.

Среди самых известных исполнителей бачаты — Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Aventura, Prince Royce и Monchy & Alexandra. Их песни часто используют на занятиях и вечеринках.

Основные шаги и движения в бачате

Пара занимается бачатой
Бачата развивает привычку держать корпус ровнее и часто становится способом расширить круг общенияИсточник: Magnific.com

На первых занятиях обычно не разучивают сложные связки. Сначала нужно привыкнуть к ритму и базовому шагу — именно на нем строится большая часть фигур в бачате.

Базовый шаг в сторону выглядит так:

  • 1 — шаг влево;
  • 2 — приставить правую ногу;
  • 3 — шаг влево;
  • 4 — касание правой стопой;
  • 5 — шаг вправо;
  • 6 — приставить левую ногу;
  • 7 — шаг вправо;
  • 8 — касание левой стопой.

Кроме шага в сторону используют шаг вперед-назад и простые повороты. Новички чаще всего ошибаются не в движениях, а в ритме: во время поворота начинают ускоряться и сбиваются со счета.

Характерное движение бедер появляется за счет переноса веса с ноги на ногу. Поэтому специально раскачивать таз не нужно — это обычно только мешает сохранять ритм.

Можно ли танцевать бачату без партнера

Многие откладывают первое занятие именно потому, что не с кем прийти в школу танцев. На практике это редко становится проблемой.

Во многих школах есть группы соло-бачаты и Lady Style, где изучают базовые шаги, музыкальность, баланс и работу корпуса.

Соло-занятия помогают быстрее освоить основы, но полностью не заменяют парную бачату, потому что ведение и взаимодействие с партнером отрабатывают именно в паре.

Советы для начинающих: как научиться танцевать бачату

Начинающие учатся танцевать бачату
Освоить базовый шаг бачаты обычно удается уже на первой тренировкеИсточник: Magnific.com

Первый ориентир для новичка — научиться двигаться под счет. Пока базовый шаг не получается под музыку, сложные связки обычно только запутывают.

В парной бачате важны не столько фигуры, сколько взаимодействие с партнером. Поэтому на первых занятиях полезно танцевать с разными людьми и учиться сохранять ритм независимо от того, кто стоит напротив.

Для тренировки лучше выбрать обувь, в которой удобно поворачиваться. Слишком цепкая подошва может мешать вращениям и создавать лишнюю нагрузку на колени.

После первых занятий часто устают икры и стопы — это нормально. Если появляется резкая боль в коленях, пояснице или шее, стоит проверить технику вместе с преподавателем.

Большинству новичков хватает одного-двух занятий в неделю и короткой домашней практики между тренировками.

Вопросы и ответы

Ниже — короткие ответы на вопросы, которые обычно появляются перед первой тренировкой или после нее.

Чем бачата отличается от сальсы и кизомбы?

Сальса обычно быстрее и динамичнее: в ней больше поворотов и перемещений. Бачата танцуется спокойнее, а базовый шаг новичкам обычно освоить проще.

Кизомба строится на плавных движениях и более близком контакте в паре. В бачате чаще встречаются повороты, акценты бедрами и разнообразные фигуры.

Можно ли научиться бачате дома

Освоить базовый шаг, счет и некоторые движения дома вполне реально. Для этого достаточно нескольких квадратных метров свободного пространства и регулярной практики по 10−15 минут.

Домашние занятия помогают привыкнуть к ритму, но не показывают ошибок во взаимодействии с партнером. Поэтому их лучше использовать как дополнение к тренировкам, а не как полную замену.

Есть ли ограничения по здоровью?

Бачата не требует прыжков, но это все равно физическая нагрузка. Осторожнее стоит быть при боли в коленях, тазобедренных суставах, пояснице, после травм, операций и при головокружениях.

При боли в спине или шее стоит осторожнее относиться к волнам корпусом и глубоким прогибам. Если движение отдает в поясницу или шею, его лучше убрать, а не «дотянуть». В паре нельзя вести человека в глубокий прогиб, если он не понимает движение или не готов к нему.