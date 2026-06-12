Бачата: шаги, музыка и ошибки новичков

Бачата — парный танец из Доминиканской Республики, в котором первые движения обычно оказываются проще, чем выглядят со стороны. Большая часть новичков начинает с нескольких базовых шагов, а не со сложных связок и эффектных волн из видео. Ниже — как устроен танец и что поможет быстрее освоиться на первом занятии.