Биатлонист Тихонов: Я бы всех спортсменов выгнал из Госдумы

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов подверг критике деятельность бывших спортсменов, работающих в Госдуме РФ.
— В сентябре будут выборы в Госдуму. Кого из спортсменов хотели бы там видеть?
— Я бы вообще всех спортсменов выгнал из Госдумы и вообще не допускал. Сколько лет, а хоть один вопрос подняли? Вообще ничего нет. Такое впечатление, что они там протирают штаны и больше ничем не занимаются. Какой пример можно привести, где спортсмены-депутаты подняли вопрос?
Ни за кого бы из них не стал голосовать. Каждый должен заниматься своим делом. Где роль спортсменов в Госдуме? Где они поднимают там вопросы о спорте и ветеранах спорта? Их как будто не существует в Госдуме, а ведь спортсменов-депутатов более 20. Журова, по-моему, родилась в Госдуме.
— Есть ли спортсмен, чья работа вам нравится?
— Нет таких — ни одного. Карелин у нас в Федеральном собрании — где и какой вопрос поднял? Такое впечатление, что их и там нет, — сказал Тихонов Sport24.