Биатлонист Тихонов: Я бы всех спортсменов выгнал из Госдумы

Ни за кого бы из них не стал голосовать. Каждый должен заниматься своим делом. Где роль спортсменов в Госдуме? Где они поднимают там вопросы о спорте и ветеранах спорта? Их как будто не существует в Госдуме, а ведь спортсменов-депутатов более 20. Журова, по-моему, родилась в Госдуме.