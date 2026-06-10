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Биатлонист Тихонов: Я бы всех спортсменов выгнал из Госдумы

Биатлонист Александр Тихонов резко высказался о работе спортсменов в Госдуме.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов подверг критике деятельность бывших спортсменов, работающих в Госдуме РФ.

— В сентябре будут выборы в Госдуму. Кого из спортсменов хотели бы там видеть?

— Я бы вообще всех спортсменов выгнал из Госдумы и вообще не допускал. Сколько лет, а хоть один вопрос подняли? Вообще ничего нет. Такое впечатление, что они там протирают штаны и больше ничем не занимаются. Какой пример можно привести, где спортсмены-депутаты подняли вопрос?

Ни за кого бы из них не стал голосовать. Каждый должен заниматься своим делом. Где роль спортсменов в Госдуме? Где они поднимают там вопросы о спорте и ветеранах спорта? Их как будто не существует в Госдуме, а ведь спортсменов-депутатов более 20. Журова, по-моему, родилась в Госдуме.

— Есть ли спортсмен, чья работа вам нравится?

— Нет таких — ни одного. Карелин у нас в Федеральном собрании — где и какой вопрос поднял? Такое впечатление, что их и там нет, — сказал Тихонов Sport24.