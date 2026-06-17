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7 товаров для легких тренировок на свежем воздухе

Легкие тренировки на улице подходят тем, кто хочет больше двигаться без сложных программ и длительных занятий в зале.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка тренируется на улице
Легкая тренировка на улице помогает перезагрузиться и добавить движения в повседневный ритмИсточник: Freepik

Тренировки на свежем воздухе выглядят простыми только на первый взгляд. На практике комфорт сильно зависит от мелочей: удобно ли выполнять упражнения на траве, есть ли под рукой вода, легко ли взять инвентарь с собой в парк или на площадку. Правильно подобранные товары помогают не отвлекаться на дискомфорт и делают занятия более регулярными.

Складной коврик для тренировок

Даже легкая растяжка или упражнения с собственным весом становятся менее комфортными без подходящей поверхности. Складной коврик помогает заниматься на траве, плитке или деревянных настилах без ощущения сырости и жесткости. Для улицы лучше выбирать модели с плотной текстурой и нескользящей поверхностью — они проще очищаются и не скользят при движении.

Компактные коврики удобно брать с собой в парк или на прогулку. Многие модели складываются в рулон и помещаются в рюкзак, поэтому тренировка не требует отдельной подготовки. Это особенно удобно для коротких занятий после работы или утренней разминки во дворе.

Коврик для йоги и фитнеса складной

Коврик для йоги и фитнеса складной

Kama
от 1700 ₽
Складной коврик — практичный аксессуар для занятий йогой, пилатесом и фитнесом. Он выполнен из современного материала ТПЭ, который обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и комфорт во время тренировок. Компактная складная конструкция позволяет легко брать коврик с собой в спортзал
Где купить
Ozon Wildberries

Бутылка для воды с удобной крышкой

Во время занятий на свежем воздухе человек часто забывает о воде, особенно если тренировка проходит в прохладную погоду. Бутылка с удобной крышкой помогает поддерживать привычку пить регулярно, не отвлекаясь на откручивание крышек или поиск стаканов.

Для прогулок и тренировок лучше подходят легкие модели с защитой от протекания и удобной петлей для переноски. Если занятия проходят летом, полезно обратить внимание на бутылки с термоизоляцией — вода дольше остается прохладной даже на солнце.

Складная бутылка для воды

Складная бутылка для воды

deVENTE
от 450 ₽
Складная бутылка подходит для спорта, прогулок, школы и поездок. Объем 700 мл удобен для воды и других напитков в течение дня. Силиконовый корпус складывается и помогает экономить место в сумке или рюкзаке. Герметичная крышка снижает риск протекания во время переноски
Где купить
Ozon Wildberries

Фитнес-резинки для мягкой нагрузки

Фитнес-резинки подходят тем, кто хочет добавить нагрузку без тяжелого инвентаря. Они помогают разнообразить упражнения на ноги, руки и спину, при этом занимают минимум места. Для тренировок на улице это один из самых удобных вариантов: резинки легко поместить даже в небольшую сумку.

Новичкам лучше выбирать наборы с разным уровнем сопротивления. Это позволяет постепенно увеличивать нагрузку и не перегружать мышцы в первые недели занятий. К тому же упражнения с резинками хорошо подходят для спокойных тренировок в парке или во время разминки перед пробежкой.

Резинки для фитнеса набор

Резинки для фитнеса набор

MELA
от 900 ₽
Набор фитнес-резинок подходит для тренировок ног и ягодиц. Они обеспечивают разные уровни нагрузки. Тканевый материал делает занятия комфортными. Резинки не скатываются и не скользят. Удобны для использования дома и в поездках
Где купить
Wildberries Ozon

Поясная сумка или компактный рюкзак

Во время тренировки неудобно держать телефон, ключи и бутылку в руках. Компактная сумка помогает свободно двигаться и не беспокоиться о мелочах. Для коротких тренировок подойдет поясная модель, а для прогулок с дополнительным инвентарем — легкий рюкзак.

Лучше выбирать модели с влагозащитной тканью и плотными молниями. Если тренировки проходят вечером, полезными будут светоотражающие элементы — они делают человека заметнее рядом с дорогой или велодорожкой.

Рюкзак

Рюкзак

FILA
от 3666 ₽
Бежевый рюкзак в спортивном стиле изготовлен из прочного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой. Функциональная модель классической формы подходит для повседневного использования, вмещает документы формата А4 и ноутбук
Где купить
Lamoda

Беспроводные наушники для спокойного темпа

Музыка или подкасты помогают поддерживать ритм и не отвлекаться во время прогулки, растяжки или легкой пробежки. Беспроводные наушники особенно удобны на улице: провода не мешают движениям и не цепляются за одежду.

Для тренировок лучше выбирать модели с защитой от влаги и плотной посадкой. Если занятия проходят в городе, полезной функцией становится режим прозрачности — он позволяет слышать окружающие звуки и чувствовать себя безопаснее рядом с дорогой.

Наушники-повязка для спорта

Наушники-повязка для спорта

HAKII
от 9200 ₽
Спортивные наушники в формате повязки с технологией Bluetooth 5.3 и встроенными динамическими излучателями. Эластичная ткань с влагоотводящими свойствами подходит для активных тренировок. Время работы до 10 часов. Сенсорное управление и микрофон для звонков
Где купить
restore Ozon

Легкая ветровка для переменчивой погоды

Даже летом погода на улице быстро меняется, особенно утром и вечером. Легкая ветровка помогает тренироваться дольше и не прерывать занятия из-за ветра или прохлады. Для активных прогулок и тренировок лучше подходят модели из дышащих материалов, которые не создают ощущения перегрева.

Компактные ветровки удобно брать с собой даже в небольшую сумку. Многие модели складываются в собственный карман, поэтому не занимают много места и подходят для ежедневных прогулок.

Олимпийка мужская

Олимпийка мужская

MOOCIE
от 3000 ₽
Олимпийка выполнена в стиле ретро с элементами Y2K и современного дизайна. Свободный силуэт обеспечивает комфорт и актуальный внешний вид. Модель подходит для повседневной носки и создания стильных образов. Лёгкий материал делает её удобной в межсезонье
Где купить
Wildberries

Смарт-часы или фитнес-браслет

Тем, кто только начинает регулярно двигаться, полезно отслеживать активность без сложных тренировочных программ. Фитнес-браслет помогает контролировать шаги, пульс и длительность прогулки, а смарт-часы часто дополняются напоминаниями о движении и режимами тренировок.

Такой аксессуар помогает замечать прогресс даже при спокойной нагрузке. Это особенно полезно для тех, кто делает ставку не на интенсивность, а на регулярность занятий и постепенное увеличение активности.

Фитнес-браслет

Фитнес-браслет

Geikon Line
от 5841 ₽
Фитнес-браслет оснащен ярким и четким 1.1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 126×294 пикселей, обеспечивающим отличную читаемость даже на солнце. Устройство измеряет артериальное давление, уровень кислорода в крови, температуру и пульс, поддерживает мониторинг сна
Где купить
Яндекс Маркет Ozon

Легкие тренировки на свежем воздухе не требуют сложного инвентаря или длительной подготовки. Несколько удобных и практичных вещей помогают сделать занятия комфортнее, поддерживать регулярность и меньше отвлекаться на бытовые мелочи. Если подобрать аксессуары под свой ритм и формат активности, прогулки, растяжка и короткие тренировки будут приносить больше удовольствия и легче войдут в привычку.