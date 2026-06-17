Спортивные мелочи, которые делают тренировки заметно комфортнее

Во время тренировки важно регулярно пить воду, особенно в зале с сухим воздухом или на интенсивных кардио-сессиях. Но неудобная бутылка быстро начинает раздражать: она протекает в сумке, выскальзывает из рук или занимает слишком много места. Намного комфортнее пользоваться легкой спортивной бутылкой с удобной крышкой и понятной системой открывания одной рукой.