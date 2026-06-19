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10 товаров для движения, когда нет сил на полноценную тренировку

Бывают дни, когда мысль о тренировке вызывает только желание лечь на диван. Но даже в такие моменты организму полезно немного двигаться.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка тренируется
Даже несколько минут легкой активности в течение дня помогают меньше уставать от сидячего образа жизниИсточник: Freepik

Недостаток движения часто связан не с ленью, а с усталостью, напряженным графиком или нехваткой времени. При этом даже короткие периоды активности помогают поддерживать тонус мышц, улучшать самочувствие и снижать последствия длительного сидения.

Почему даже небольшая активность имеет значение

Многие воспринимают физическую активность только как полноценную тренировку продолжительностью не менее часа. На практике организму полезно любое движение. Несколько минут ходьбы, легкая разминка или работа мышц во время обычных дел помогают уменьшить нагрузку от длительного сидения.

Регулярные короткие периоды активности легче встроить в график, чем искать время на спортзал. Именно поэтому специалисты часто советуют начинать не с сложных программ, а с простых действий, которые легко повторять каждый день.

Когда движение становится частью привычного распорядка, поддерживать активный образ жизни оказывается намного проще. А различные товары и аксессуары помогают сделать этот процесс комфортнее.

1. Балансировочная подушка

Балансировочная подушка подходит для тех, кто много времени проводит за компьютером. Ее можно положить на стул и использовать во время работы. Чтобы сохранять устойчивость, тело постоянно задействует мышцы корпуса и спины.

Такой формат активности практически не требует дополнительных усилий. Человек продолжает заниматься своими делами, а мышцы получают мягкую нагрузку. Это хороший вариант для дней, когда нет желания заниматься спортом, но хочется меньше сидеть без движения.

Балансировочная подушка

Балансировочная подушка

YourFit
от 1300 ₽
Балансировочная подушка помогает развивать равновесие, координацию и стабильность. Антискользящая поверхность обеспечивает устойчивость во время упражнений. Возможность регулировки жесткости позволяет подобрать оптимальный уровень. Массажные шипы на одной стороне стимулируют тонус стоп
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2. Массажный ролик

Массажный ролик помогает размять мышцы после рабочего дня и снять ощущение скованности. Даже несколько минут прокатывания ног, спины или ягодиц нередко возвращают желание немного подвигаться.

Кроме расслабления мышц, ролик помогает сделать короткую разминку более комфортной. После такой подготовки легче отправиться на прогулку или выполнить несколько простых упражнений дома.

Массажный фитнес-ролик

Массажный фитнес-ролик

BORK
от 19000 ₽
Массажный ролик предназначен для восстановления мышц и улучшения гибкости. Он сочетает вибрацию и классический роллинг. Подходит для разных зон тела. Оснащен автоматическими режимами. Удобен для домашнего использования
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3. Фитнес-резинки

Фитнес-резинки подходят для коротких тренировок продолжительностью пять-десять минут. Они занимают минимум места и позволяют добавить нагрузку без тяжелого спортивного инвентаря.

Когда сил на полноценное занятие нет, достаточно выполнить несколько движений для ног, рук или ягодиц. Даже такой небольшой комплекс помогает поддерживать привычку к регулярной активности.

Резинки для фитнеса набор

Резинки для фитнеса набор

MELA
от 900 ₽
Набор фитнес-резинок подходит для тренировок ног и ягодиц. Они обеспечивают разные уровни нагрузки. Тканевый материал делает занятия комфортными. Резинки не скатываются и не скользят. Удобны для использования дома и в поездках
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4. Степ-платформа

Степ-платформа превращает обычные подъемы и спуски на небольшую высоту в простую кардионагрузку. Ее можно использовать во время просмотра сериала или прослушивания подкаста.

Даже десять минут шагов на платформе помогают увеличить количество движений за день. При этом нагрузку легко регулировать самостоятельно, выбирая комфортный темп.

Степ-платформа

Степ-платформа

TORRES
от 2800 ₽
Степ-платформа — удобный аксессуар для аэробных и силовых тренировок дома. Высота регулируется в двух позициях, что позволяет подобрать нагрузку под уровень подготовки. Платформа помогает развивать выносливость, улучшать работу сердца и укреплять мышцы ног. Прочный корпус выдерживает вес до 120 кг
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5. Утяжелители для рук и ног

Легкие утяжелители помогают сделать обычные движения более энергозатратными. Их используют во время прогулок, уборки или домашних дел.

Дополнительный вес создает умеренную нагрузку на мышцы без необходимости выполнять специальные упражнения. Такой подход особенно удобен для людей, которым сложно выделить отдельное время на тренировки.

Утяжелители для ног

Утяжелители для ног

Maxiscoo Fit
от 1900 ₽
Компактные манжеты по 0,5 кг подходят для умеренной нагрузки дома или в зале. Съемные грузовые блоки позволяют менять общий вес под формат тренировки. Бархатистая поверхность делает контакт с кожей более комфортным. Липучка обеспечивает плотную фиксацию без ограничения движений
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6. Мини-педали для занятий сидя

Компактные педали устанавливают под рабочий стол или рядом с креслом. Во время работы, чтения или просмотра видео можно спокойно крутить педали в комфортном темпе.

Это один из самых простых способов добавить движение в сидячий образ жизни. Нагрузка остается умеренной, а ноги получают возможность работать даже во время отдыха.

Педальный тренажер

Педальный тренажер

DFC
от 1200 ₽
Мини-велотренажер подходит для домашних тренировок. Он позволяет тренировать руки и ноги, а компактные размеры и небольшой вес обеспечивают удобство хранения и перемещения. Нагрузка регулируется механически с помощью ручки, что делает тренировки комфортными
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Ozon Яндекс Маркет

7. Скакалка с электронным счетчиком

Скакалка помогает быстро увеличить уровень активности буквально за несколько минут. Даже короткая серия прыжков заметно отличается по нагрузке от обычного сидения.

Модель со счетчиком помогает отслеживать количество прыжков и постепенно увеличивать результат. Это добавляет элемент мотивации без необходимости строить сложные тренировочные планы.

Умная скакалка

Умная скакалка

Mogold
от 700 ₽
Умная скакалка помогает разнообразить тренировки и сделать кардионагрузку более эффективной. Она считает прыжки и отображает данные в реальном времени, что удобно для контроля прогресса. Скакалка подойдет новичкам и тем, кто регулярно тренируется дома. Ручки хорошо лежат в ладони и не выскальзывают
Где купить
Ozon Wildberries Яндекс Маркет

8. Массажный коврик для стоп

Массажный коврик используют во время работы стоя, чистки зубов или выполнения домашних дел. Рельефная поверхность стимулирует стопы и делает пребывание на ногах более интересным.

Многие начинают больше двигаться именно благодаря таким небольшим привычкам. Вместо нескольких минут неподвижного стояния появляется легкая активность и дополнительная работа мышц ног.

Коврик массажный

Коврик массажный

Kama
от 1000 ₽
Массажный коврик подходит для расслабления мышц и ежедневного ухода за телом. Рельефная поверхность помогает снять ощущение усталости после физической активности или длительного рабочего дня. Коврик можно использовать для стоп, спины, шеи и других зон
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9. Палки для скандинавской ходьбы

Обычная прогулка часто кажется слишком спокойной, а тренировка — слишком сложной. Скандинавская ходьба помогает найти баланс между этими вариантами.

Палки подключают к работе мышцы верхней части тела и делают прогулку более активной. При этом нагрузка остается комфортной даже для людей, которые давно не занимались спортом.

Палки для скандинавской ходьбы

Палки для скандинавской ходьбы

Dapperman
от 970 ₽
Палки для скандинавской ходьбы подходят для прогулок и тренировок на разных типах поверхности. Телескопическая конструкция позволяет настроить длину под рост пользователя. Алюминиевый корпус делает палки легкими и прочными. Подходят для начинающих и людей старшего возраста
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10. Компактный степпер

Степпер позволяет двигаться дома без сложных тренировочных программ. Несколько минут шагов помогают размяться после долгого сидения и добавить активности в течение дня.

Такой тренажер особенно удобен в плохую погоду или при плотном графике. Он всегда находится под рукой, поэтому начать движение проще, чем собираться на полноценную тренировку.

Мини степпер

Мини степпер

DFC
от 3000 ₽
Компактный тренажер для кардиотренировок дома. Гидравлические цилиндры создают плавное движение педалей. Регулируемая высота шага помогает контролировать интенсивность. Встроенный компьютер отображает время, счетчик шагов и расход калорий. В комплекте идут съемные эспандеры
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Ozon Wildberries

Когда нет сил на полноценную тренировку, это не повод полностью отказываться от движения. Балансировочные подушки, фитнес-резинки, степперы, массажные ролики и другие товары из подборки помогают оставаться активнее без серьезных нагрузок и сложных занятий.