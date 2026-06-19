Что поможет расслабить спину: 6 полезных товаров для дома и офиса

Когда мышцы спины долго находятся в напряжении, появляются скованность, чувство тяжести и усталость. Не всегда есть возможность регулярно посещать массажиста или заниматься лечебной физкультурой. В таких случаях на помощь приходят специальные товары для домашнего использования.