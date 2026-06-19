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Что поможет расслабить спину: 6 полезных товаров для дома и офиса

Напряжение в спине знакомо многим: оно появляется после рабочего дня за компьютером, долгой поездки или физической нагрузки. В этой подборке собраны товары, которые помогают расслабить мышцы.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Массаж спины
Простые занятия в течение дня могут заметно уменьшить ощущение скованности в спинеИсточник: Magnific.com

Когда мышцы спины долго находятся в напряжении, появляются скованность, чувство тяжести и усталость. Не всегда есть возможность регулярно посещать массажиста или заниматься лечебной физкультурой. В таких случаях на помощь приходят специальные товары для домашнего использования.

1. Массажный ролик

Массажный ролик помогает самостоятельно прорабатывать мышцы спины после рабочего дня или тренировки. Перекатывание на роллере улучшает кровообращение и помогает уменьшить ощущение скованности.

Особенно полезен ролик людям, которые много сидят. Регулярное использование помогает поддерживать подвижность мышц и снижать чувство напряжения в области поясницы и грудного отдела.

Массажный валик с вибрацией

Массажный валик с вибрацией

Yamaguchi
от 10000 ₽
Компактный вибрационный массажный валик для глубокого расслабления мышц. Он сочетает механическое давление и вибрацию для усиленного эффекта. Подходит для восстановления после тренировок и снятия мышечного напряжения. Оснащен 5 уровнями интенсивности и работает до 2 часов без подзарядки
Где купить
Ozon

2. Массажный мяч для триггерных точек

Компактный массажный мяч позволяет точечно воздействовать на участки, где чаще всего образуются мышечные зажимы. Его удобно использовать возле стены или на полу.

Такой формат помогает прорабатывать зоны между лопатками, плечевой пояс и поясницу. Мяч занимает минимум места и подходит даже для офиса.

Мяч для МФР

Мяч для МФР

Yugen
от 470 ₽
Мяч диаметром 4 см из силикона подходит для массажа и миофасциального релиза. Он помогает расслабить мышцы спины, шеи, ног и других зон, улучшает кровообращение и снимает напряжение. Гладкая поверхность делает массаж комфортным и эффективным
Где купить
Ozon Яндекс Маркет Wildberries

3. Ортопедическая подушка для поясницы

Подушка поддерживает естественный изгиб позвоночника во время работы за столом или в автомобиле. Благодаря этому мышцы меньше перенапрягаются.

Такой аксессуар особенно полезен людям с сидячей работой. Даже несколько часов правильной поддержки способны заметно снизить нагрузку на поясницу.

Подушка ортопедическая под поясницу

Подушка ортопедическая под поясницу

ТВОЙ ОСТРОВ УЮТА
от 1100 ₽
Ортопедическая подушка под поясницу помогает сделать сидение в автомобиле или на рабочем месте более комфортным. Наполнитель с эффектом памяти повторяет контуры тела и поддерживает поясничную область. Регулируемый ремень помогает надежно закрепить подушку на сиденье
Где купить
Ozon

4. Аппликатор Кузнецова

Игольчатый массаж помогает стимулировать кровообращение и расслаблять напряженные мышцы. Многие используют аппликатор вечером для восстановления после тяжелого дня.

Достаточно полежать на коврике 10−20 минут. Для многих это становится частью ежедневного ритуала отдыха.

Аппликатор Кузнецова, набор из валика и коврика

Аппликатор Кузнецова, набор из валика и коврика

от 980 ₽
Набор аппликаторов Кузнецова подходит для домашнего использования, когда нужно расслабить мышцы и снизить ощущение напряжения после рабочего дня. В комплект входят коврик и валик, которые можно использовать для разных зон тела. Основание с упругой вставкой помогает равномерно распределять нагрузку
Где купить
Ozon Wildberries

5. Ортопедическая подушка для сна

Даже хороший матрас не всегда спасает от утреннего дискомфорта в спине и шее. Правильно подобранная подушка помогает телу сохранять более естественное положение во время сна.

Качественный ночной отдых способствует восстановлению мышц и снижает вероятность появления утренней скованности.

Ортопедическая подушка-позиционер «Бабочка»

Ортопедическая подушка-позиционер «Бабочка»

ORTOFIX
от 2927 ₽
Ортопедическая подушка для малышей от 1 месяца до 1,5 лет с формой «бабочка». Имеет углубление под голову и выемку для шеи, используется для сна и отдыха. Наполнитель из пенополиуретана, съемная наволочка из хлопкового велюра
Где купить
Ozon

6. Массажный пистолет

Массажный пистолет помогает быстро прорабатывать напряженные мышцы с помощью ударной терапии. Он подходит для восстановления после спорта и длительных нагрузок.

Благодаря сменным насадкам можно воздействовать как на крупные мышечные группы, так и на отдельные участки спины.

Перкуссионный массажер

Перкуссионный массажер

Theragun
от 30593 ₽
Theragun Sense сочетает перкуссионный массаж, встроенные программы восстановления и биометрический датчик для контроля самочувствия. Модель помогает уменьшить мышечное напряжение, снизить стресс и расслабиться перед сном, а тихая работа делает массаж комфортным даже вечером
Где купить
Яндекс Маркет Ozon

Напряжение в спине редко появляется без причины, но уменьшить его можно даже в домашних условиях. Массажные ролики, аппликаторы, ортопедические аксессуары и средства для прогрева помогают расслабить мышцы, снизить нагрузку на позвоночник и сделать повседневную жизнь комфортнее. Подберите несколько решений под свои привычки и образ жизни — комплексный подход обычно дает лучший результат.