КБЖУ овсянки: калорийность и пищевая ценность овсяных хлопьев

КБЖУ овсянки зависит прежде всего от способа приготовления. Сухие хлопья содержат в несколько раз больше калорий на 100 грамм, чем готовая каша, потому что во время варки впитывают воду. Ниже — таблицы для сухой овсянки, каши на воде и молоке, а также разбор состава продукта.