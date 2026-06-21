КБЖУ овсянки: калорийность и пищевая ценность овсяных хлопьев

КБЖУ овсянки зависит прежде всего от способа приготовления. Сухие хлопья содержат в несколько раз больше калорий на 100 грамм, чем готовая каша, потому что во время варки впитывают воду. Ниже — таблицы для сухой овсянки, каши на воде и молоке, а также разбор состава продукта.
Калории, белки, жиры и углеводы в сухой овсянке
Пищевая ценность овсяных хлопьев может немного различаться у разных производителей, но чаще всего показатели близки к следующим значениям на 100 граммов:
|Калории
|360–380 ккал
|Белки
|11–13 г
|Жиры
|5–7 г
|Углеводы
|60–68 г
|Клетчатка
|8–10 г
КБЖУ готовой овсянки на 100 грамм продукта
После варки хлопья впитывают воду или молоко, поэтому калорийность и содержание питательных веществ на 100 грамм готового блюда становятся ниже.
Овсянка на воде
Классический вариант без сахара и масла.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|65–80 ккал
|Белки
|2–3 г
|Жиры
|1–2 г
|Углеводы
|11–14 г
Овсянка на молоке
Точная калорийность зависит от жирности молока и пропорций при приготовлении.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|90–120 ккал
|Белки
|3–5 г
|Жиры
|2–5 г
|Углеводы
|11–15 г
Овсянка быстрого приготовления
В сухом виде такие хлопья имеют примерно такую же калорийность, как обычные. Основное отличие — более высокая степень обработки и меньшее время приготовления.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|360–390 ккал
|Белки
|10–13 г
|Жиры
|5–8 г
|Углеводы
|60–70 г
Если в составе есть сахар, сухофрукты или ароматизаторы, калорийность может быть выше.
Овсяная каша из цельной крупы
Цельнозерновая овсяная крупа проходит меньшую обработку по сравнению с хлопьями и требует более длительной варки. После приготовления такая каша обычно получается более плотной по текстуре и дольше сохраняет чувство сытости.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|95–120 ккал
|Белки
|3–4 г
|Жиры
|1,5–2,5 г
|Углеводы
|16–20 г
Витамины и минералы в составе овсянки
Овсянку ценят не только за сложные углеводы, но и за содержание клетчатки, витаминов и минералов. Большая часть этих веществ сохраняется как в овсяных хлопьях, так и в каше из цельной крупы.
В составе овсянки есть:
- марганец — участвует в обмене веществ;
- магний — нужен для работы мышц и нервной системы;
- фосфор — входит в состав костной ткани;
- железо — участвует в переносе кислорода;
- цинк — необходим для работы иммунной системы;
- медь — участвует в кроветворении;
- витамины группы B — помогают получать энергию из пищи;
- растворимая клетчатка — замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять сытость.
С чем сочетать овсянку при правильном питании
В овсянке много углеводов и клетчатки, но белка относительно мало. Поэтому ее часто сочетают с продуктами, которые делают завтрак более сытным.
Источники белка:
- творог;
- греческий йогурт;
- яйца;
- протеин.
Дополнения для вкуса и разнообразия:
- ягоды;
- фрукты;
- орехи;
- семена льна.
Если важно контролировать калорийность рациона, учитывайте добавки. Например, ложка меда, горсть орехов или шоколадная паста могут увеличить энергетическую ценность порции на 50−150 ккал и более.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на вопросы, которые чаще всего возникают при подсчете калорийности овсянки.
Чем отличается овсянка от геркулеса?
Геркулес — один из видов овсяных хлопьев. Обычно он крупнее и варится дольше. КБЖУ геркулеса и обычных овсяных хлопьев различаются незначительно, поэтому при подсчете калорий их часто рассматривают как схожие продукты.
Можно ли есть овсянку при похудении?
Да. Для многих людей овсянка хорошо подходит для завтрака благодаря клетчатке и длительному чувству сытости. Однако при снижении веса важно учитывать размер порции и калорийность добавок.
Сколько калорий в порции овсянки?
Порция каши на воде весом около 250 г обычно содержит 160−200 ккал. Такая же порция на молоке чаще всего дает 225−300 ккал. Точная калорийность зависит от рецепта и добавок.
Сколько белка в овсянке?
В 100 г сухих овсяных хлопьев содержится в среднем 11−13 г белка. В готовой каше белка меньше на 100 г продукта, поскольку во время приготовления хлопья впитывают воду и увеличиваются в объеме.