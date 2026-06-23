Сборные регионов поборются за призовой фонд в 1,5 млн рублей в паделе

«Мы рады принимать события такого масштаба в нашей сети клубов PARI Padel. Наша задача — системно работать с тренерами, профессиональными игроками и любителями падела, чтобы постоянно поднимать уровень соревнований и создавать возможности для развития кадров в стране. Первый командный турнир между регионами — еще один шаг к тому, чтобы самые перспективные игроки могли заявить о себе», — отметил Руслан Медведь, управляющий партнер PADEL+.