Сборные регионов поборются за призовой фонд в 1,5 млн рублей в паделе

Федерация падела России совместно с сетью клубов PARI Padel проведут межрегиональный командный турнир, первый в истории российского падела. В отличие от традиционных парных соревнований, участникам предстоит защищать честь своих регионов. На корте встретятся сборные команды субъектов Российской Федерации.
Соревнования пройдут отдельно среди мужчин и женщин. В состав каждой команды войдут от четырех до пяти игроков. Турнир состоится в формате матчевой встречи по олимпийской системе с розыгрышем третьего места. Каждая встреча будет состоять из трех матчей, а для победы команде необходимо выиграть два из них.
Участниками станут 24 мужских и 24 женские команды. От каждого субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна команда в каждой категории, а регион-организатор имеет право выставить по две команды среди мужчин и женщин. Прием заявок открыт до 7 июля, список команд будет опубликован 9 июля, а 14 июля в онлайн-формате состоится жеребьевка турнира.
Победители и призеры будут определены в мужской и женской категориях. Общий призовой фонд турнира составит 1 500 000 рублей.
«Межрегиональный командный турнир станет важным событием для всего российского падела. Подобный формат давно зарекомендовал себя в ведущих мировых видах спорта, поскольку создает особую атмосферу командного единства, принципиального соперничества и вовлекает в соревнования целые спортивные сообщества. Уверен, что турнир станет важным шагом в развитии регионального падела и заложит основу для формирования новых традиций командных соревнований в нашей стране», — сказал Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России.
«Мы рады принимать события такого масштаба в нашей сети клубов PARI Padel. Наша задача — системно работать с тренерами, профессиональными игроками и любителями падела, чтобы постоянно поднимать уровень соревнований и создавать возможности для развития кадров в стране. Первый командный турнир между регионами — еще один шаг к тому, чтобы самые перспективные игроки могли заявить о себе», — отметил Руслан Медведь, управляющий партнер PADEL+.