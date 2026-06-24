Россияне выступят на юниорском ЧМ по боулингу с флагом и гимном

Сборная России по боулингу выступит на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщила пресс-служба Федерации боулинга России.
Это произойдёт на юниорском чемпионате мира среди спортсменов до 21 года, который пройдёт в Малайзии с 26 июня по 7 июля.
В программу турнира включены личные, парные и командные соревнования среди юношей и девушек, а также состязания смешанных команд. Россию на чемпионате представят Ангелина Цупик, Кира Романова, Алёна Шпачинская, Анна Фадеева, Кирилл Глазков, Ярослав Золотухин, Иван Сазонов и Александр Белинский.
Российская сборная впервые с 2019 года выступит на международной арене с флагом и гимном. В мировом первенстве в Малайзии также примут участие представители Азиатской, Европейской, Пан-американской федераций, а также Федерации боулинга Океании.