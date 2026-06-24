Россияне выступят на юниорском ЧМ по боулингу с флагом и гимном

Сборная России по боулингу выступит на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщила пресс-служба Федерации боулинга России.



Это произойдёт на юниорском чемпионате мира среди спортсменов до 21 года, который пройдёт в Малайзии с 26 июня по 7 июля.



В программу турнира включены личные, парные и командные соревнования среди юношей и девушек, а также состязания смешанных команд. Россию на чемпионате представят Ангелина Цупик, Кира Романова, Алёна Шпачинская, Анна Фадеева, Кирилл Глазков, Ярослав Золотухин, Иван Сазонов и Александр Белинский.