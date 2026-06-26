Коврик для йоги без ошибок: как подобрать удобный вариант для дома и студии

Толщина — один из ключевых параметров. Для универсального коврика лучше ориентироваться на диапазон 4−6 мм. Он достаточно мягкий для занятий на полу дома и при этом сохраняет устойчивость в зале. Более тонкие модели (2−3 мм) удобны для транспортировки, но хуже защищают колени и локти.