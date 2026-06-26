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Коврик для йоги без ошибок: как подобрать удобный вариант для дома и студии

Коврик для йоги влияет не только на комфорт, но и на безопасность практики. Если вы занимаетесь и дома, и в зале, важно найти универсальный вариант.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка тренируется на коврике для йоги
Удобный коврик помогает сосредоточиться на движениях, а не на дискомфортеИсточник: Freepik

Разные условия требуют разных характеристик: дома важна мягкость и теплоизоляция, в зале — сцепление и износостойкость. Неподходящий коврик может скользить, быстро стираться или создавать нагрузку на суставы. Поэтому лучше сразу выбрать модель, которая справится с обеими задачами и не потребует замены через пару месяцев.

Совет 1. Определите оптимальную толщину

Толщина — один из ключевых параметров. Для универсального коврика лучше ориентироваться на диапазон 4−6 мм. Он достаточно мягкий для занятий на полу дома и при этом сохраняет устойчивость в зале. Более тонкие модели (2−3 мм) удобны для транспортировки, но хуже защищают колени и локти.

Если вы часто выполняете балансирующие асаны, слишком толстый коврик может мешать устойчивости. В таком случае лучше выбрать среднюю толщину с плотной структурой, чтобы сохранить баланс между комфортом и контролем.

Коврик для йоги и фитнеса складной

Коврик для йоги и фитнеса складной

Kama
от 1700 ₽
Складной коврик — практичный аксессуар для занятий йогой, пилатесом и фитнесом. Он выполнен из современного материала ТПЭ, который обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и комфорт во время тренировок. Компактная складная конструкция позволяет легко брать коврик с собой в спортзал
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Совет 2. Обратите внимание на материал

Материал напрямую влияет на сцепление, долговечность и ощущения во время практики. Самые популярные варианты — ПВХ, ТПЕ и натуральный каучук. ПВХ более доступный и устойчивый к износу, но может скользить при интенсивных тренировках.

ТПЕ и каучук дают лучшее сцепление, особенно если ладони потеют. Они подходят для динамических практик и занятий в зале, где важно, чтобы коврик не двигался по полу.

Пробковый коврик

Пробковый коврик

Artmat
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Пробковый коврик подходит для йоги, фитнеса, пилатеса и стретчинга. Толщина 4 мм обеспечивает амортизацию для запястий, локтей, поясницы и коленей. Материал устойчивый, гипоаллергенный и нескользящий. В комплект входит ремень для удобной переноски. Подходит для домашних и уличных тренировок
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Совет 3. Проверьте уровень сцепления

Скользящий коврик — частая проблема, особенно в залах с гладким покрытием. Обратите внимание на текстуру поверхности: рельеф или матовое покрытие улучшают сцепление рук и ног.

Также важно, чтобы коврик не скользил по полу. Для этого лучше выбирать модели с прорезиненной нижней стороной. Это особенно актуально, если вы планируете брать коврик с собой в студию.

Совет 4. Учитывайте размер и вес

Стандартная длина коврика — около 173 см, но если ваш рост выше среднего, стоит взять модель 183 см и больше. Это избавит от необходимости постоянно подстраиваться под размер.

Вес важен, если вы планируете носить коврик в зал. Тяжёлые модели из каучука дают хорошую устойчивость, но менее удобны в транспортировке. В этом случае стоит выбрать компромисс — лёгкий коврик с ремнём для переноски.

Коврик для йоги

Коврик для йоги

BORK
от 54000 ₽
Коврик подходит для йоги, фитнеса и силовых тренировок. Он обеспечивает устойчивость и комфорт во время занятий. Материал безопасен и не содержит токсичных веществ. Удобен для хранения и транспортировки. Подходит для регулярных тренировок
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Спортивный коврик для фитнеса, йоги и пилатеса

Спортивный коврик для фитнеса, йоги и пилатеса

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от 3500 ₽
Коврик подходит для йоги, пилатеса и функциональных тренировок. Он выполнен из экологичного материала TPE с антискользящей поверхностью. Обеспечивает комфорт и амортизацию во время упражнений. Две текстуры позволяют использовать его для разных типов тренировок
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Сумка для коврика

Сумка для коврика

MELA
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Сумка предназначена для хранения и переноски коврика. Она выполнена из натурального хлопка. Подходит для большинства ковриков стандартного размера. Легкая и удобная в использовании. Подходит для повседневных тренировок
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Совет 5. Обратите внимание на уход и износ

Если коврик используется и дома, и в зале, он быстрее загрязняется. Лучше выбирать модели, которые легко очищаются влажной салфеткой или специальным спреем.

Износостойкость особенно важна при регулярных тренировках. Дешёвые коврики могут терять форму и трескаться. Более плотные материалы служат дольше и сохраняют внешний вид даже при активном использовании.

Универсальный коврик для йоги — это баланс между толщиной, сцеплением и удобством переноски. Если учитывать условия занятий и выбрать подходящий материал, один коврик действительно может закрыть все задачи.