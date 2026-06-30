Упражнение «мостик»: пошаговая техника и освоение с нуля

От упражнения лучше отказаться при острых травмах позвоночника, плечевых и лучезапястных суставов, выраженной боли в спине, а также при некоторых заболеваниях глаз, сопровождающихся повышением внутриглазного давления. Если есть хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом.