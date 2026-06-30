Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арустамян оплатил счет в ресторане блогерше с 62 млн подписчиков

Российский спортивный журналист Нобель Арустамян во время поездки в США встретился с популярной футбольной блогершей Селин Депт.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

В эфире своего YouTube-канала журналист рассказал, что они пересеклись в ресторане, где он решил оплатить счет девушки и ее молодого человека, а затем устроил с ними соревнование по чеканке мяча.

«Мы использовали момент с закрытием счета. Увидели, что они обедают, и так чуть по-гусарски, по-русски, по-армянски попросили официанта, чтобы их счет принесли нам. Счет был небольшой: 100 или 110 долларов», — поделился деталями Арустамян.

В рамках импровизированного челленджа участники соревновались в умении набивать мяч. Селин Депт одержала победу, начеканив мяч шесть раз, тогда как ее спутник набил пять раз, а сам Нобель Арустамян завершил соревнование с результатом в четыре касания.

Селин Депт — популярная футбольная блогерша и поклонница Криштиану Роналду. У девушки 62,5 миллиона подписчиков на YouTube-канале, 21 миллион — в TikTok и 8 миллионов — в Instagram*.

*Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.