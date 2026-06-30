Арустамян оплатил счет в ресторане блогерше с 62 млн подписчиков

В эфире своего YouTube-канала журналист рассказал, что они пересеклись в ресторане, где он решил оплатить счет девушки и ее молодого человека, а затем устроил с ними соревнование по чеканке мяча.
«Мы использовали момент с закрытием счета. Увидели, что они обедают, и так чуть по-гусарски, по-русски, по-армянски попросили официанта, чтобы их счет принесли нам. Счет был небольшой: 100 или 110 долларов», — поделился деталями Арустамян.
В рамках импровизированного челленджа участники соревновались в умении набивать мяч. Селин Депт одержала победу, начеканив мяч шесть раз, тогда как ее спутник набил пять раз, а сам Нобель Арустамян завершил соревнование с результатом в четыре касания.
Селин Депт — популярная футбольная блогерша и поклонница Криштиану Роналду. У девушки 62,5 миллиона подписчиков на YouTube-канале, 21 миллион — в TikTok и 8 миллионов — в Instagram*.
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