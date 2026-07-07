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КБЖУ наггетсов: состав и пищевая ценность

Панировка делает наггетсы не только хрустящими, но и заметно меняет их КБЖУ по сравнению с обычным мясом.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Наггетсы, в которых надо подсчитать КБЖУ
Панировка дает наггетсам хруст, но резко увеличивает их КБЖУ в сравнении с обычным филеИсточник: Magnific.com

КБЖУ наггетсов зависит от рецептуры. В среднем куриные наггетсы содержат около 250−300 ккал на 100 грамм, однако точные значения различаются у домашних, жареных и запеченных вариантов. Ниже — таблицы калорийности, белков, жиров и углеводов для разных видов наггетсов.

Калории, белки, жиры и углеводы в наггетсах

Даже при одинаковом весе наггетсов их КБЖУ может различаться. На показатели влияют вид мяса, толщина панировки, количество масла и способ приготовления.

Куриные наггетсы

Куриные наггетсы готовят из мяса птицы в панировке. По сравнению с куриным филе их калорийность выше за счет панировки и масла, используемого при приготовлении.

Показатель
На 100 г
На 1 шт.*
Калории
270–300 ккал
50–55 ккал
Белки
14–17 г
2,5–3 г
Жиры
15–18 г
2,7–3,2 г
Углеводы
16–20 г
3–3,6 г

Домашние наггетсы

Домашние наггетсы обычно менее калорийны, поскольку можно использовать цельное филе, меньше панировки и готовить без большого количества масла.

ПоказательНа 100 гНа 1 шт.*
Калории190–240 ккал38–48 ккал
Белки18–22 г3,6–4,4 г
Жиры7–11 г1,4–2,2 г
Углеводы10–15 г2–3 г

Жареные наггетсы

Жареные наггетсы
Жарка на сковороде или во фритюре увеличивает калорийность и жирыИсточник: Magnific.com

При жарке во фритюре или на сковороде панировка впитывает масло, поэтому калорийность и содержание жиров становятся выше.

ПоказательНа 100 гНа 1 шт.*
Калории290–330 ккал55–65 ккал
Белки14–17 г2,8–3,4 г
Жиры18–22 г3,6–4,4 г
Углеводы16–20 г3,2–4 г

Наггетсы, приготовленные в духовке или аэрогриле

Запекание позволяет получить хрустящую корочку с меньшим количеством масла, поэтому такие наггетсы обычно менее калорийны.

ПоказательНа 100 гНа 1 шт.*
Калории210–250 ккал42–50 ккал
Белки18–21 г3,6–4,2 г
Жиры8–12 г1,6–2,4 г
Углеводы11–16 г2,2–3,2 г

Рыбные наггетсы

Рыбные наггетсы по калорийности близки к куриным, но их КБЖУ зависит от вида рыбы и толщины панировки.

ПоказательНа 100 гНа 1 шт.*
Калории200–240 ккал40–48 ккал
Белки12–16 г2,4–3,2 г
Жиры8–12 г1,6–2,4 г
Углеводы15–19 г3–3,8 г

Основную пищевую ценность наггетсам обеспечивает мясо. Оно содержит полноценный белок, витамины группы B, фосфор, селен и цинк. Однако готовые наггетсы обычно содержат больше жиров, соли и панировки, поэтому менее полезны, чем цельное куриное филе без панировки.

* Вес одного наггетса может различаться у разных производителей и обычно составляет около 15−25 г. Поэтому КБЖУ одной штуки приведено ориентировочно.

Если считать по среднему весу одного наггетса, 4 штуки содержат около 200−220 ккал, 6 штук — 300−330 ккал, а 9 штук — 450−500 ккал.

Можно ли есть наггетсы при похудении

Наггетсы при похудении
Полностью исключать наггетсы при снижении веса не обязательноИсточник: Freepik.com

Наггетсы не относят к продуктам, которые обычно рекомендуют для снижения веса, однако полностью исключать их из рациона не обязательно. Если общая калорийность питания остается в пределах нормы, небольшая порция наггетсов не помешает похудению.

При этом стоит учитывать, что готовые наггетсы содержат много жиров и углеводов за счет панировки, а насыщают хуже, чем цельное куриное филе. Поэтому есть их каждый день вместо основных источников белка не стоит.

Как сделать наггетсы менее калорийными

Если хочется включить наггетсы в рацион, снизить их калорийность помогут несколько простых приемов:

  • готовьте наггетсы в духовке или аэрогриле вместо жарки во фритюре;
  • используйте куриное филе или филе индейки без кожи;
  • делайте тонкий слой панировки или заменяйте часть сухарей овсяными хлопьями мелкого помола;
  • не добавляйте лишнее масло при приготовлении;
  • подавайте наггетсы с овощами, а не с картофелем фри;
  • выбирайте томатный или йогуртовый соус вместо майонезных.

Даже домашние наггетсы — достаточно калорийное блюдо, поэтому при похудении важно учитывать их в общей калорийности рациона и соблюдать умеренность в размере порции.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы, которые чаще всего возникают при подсчете КБЖУ наггетсов.

Можно ли есть наггетсы на ужин?

Да, если они вписываются в суточную калорийность рациона. Чтобы сделать ужин более сбалансированным, наггетсы лучше сочетать с овощами или салатом, а не с картофелем и калорийными соусами.

Что калорийнее: наггетсы или куриная грудка?

Куриная грудка почти в два раза менее калорийна: в 100 г грудки содержится около 110−130 ккал, а в таком же количестве наггетсов — примерно 250−300 ккал. Основную разницу создают панировка и масло.

Можно ли есть наггетсы каждый день?

Лучше не делать их основным источником белка. В готовых наггетсах обычно больше соли, жиров и панировки, чем в цельном мясе. Для ежедневного рациона лучше выбирать куриное филе, индейку, рыбу и другие менее обработанные источники белка.