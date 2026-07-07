КБЖУ наггетсов: состав и пищевая ценность

КБЖУ наггетсов зависит от рецептуры. В среднем куриные наггетсы содержат около 250−300 ккал на 100 грамм, однако точные значения различаются у домашних, жареных и запеченных вариантов. Ниже — таблицы калорийности, белков, жиров и углеводов для разных видов наггетсов.
Калории, белки, жиры и углеводы в наггетсах
Даже при одинаковом весе наггетсов их КБЖУ может различаться. На показатели влияют вид мяса, толщина панировки, количество масла и способ приготовления.
Куриные наггетсы
Куриные наггетсы готовят из мяса птицы в панировке. По сравнению с куриным филе их калорийность выше за счет панировки и масла, используемого при приготовлении.
|Показатель
|На 100 г
|На 1 шт.*
|Калории
|270–300 ккал
|50–55 ккал
|Белки
|14–17 г
|2,5–3 г
|Жиры
|15–18 г
|2,7–3,2 г
|Углеводы
|16–20 г
|3–3,6 г
Домашние наггетсы
Домашние наггетсы обычно менее калорийны, поскольку можно использовать цельное филе, меньше панировки и готовить без большого количества масла.
|Показатель
|На 100 г
|На 1 шт.*
|Калории
|190–240 ккал
|38–48 ккал
|Белки
|18–22 г
|3,6–4,4 г
|Жиры
|7–11 г
|1,4–2,2 г
|Углеводы
|10–15 г
|2–3 г
Жареные наггетсы
При жарке во фритюре или на сковороде панировка впитывает масло, поэтому калорийность и содержание жиров становятся выше.
|Показатель
|На 100 г
|На 1 шт.*
|Калории
|290–330 ккал
|55–65 ккал
|Белки
|14–17 г
|2,8–3,4 г
|Жиры
|18–22 г
|3,6–4,4 г
|Углеводы
|16–20 г
|3,2–4 г
Наггетсы, приготовленные в духовке или аэрогриле
Запекание позволяет получить хрустящую корочку с меньшим количеством масла, поэтому такие наггетсы обычно менее калорийны.
|Показатель
|На 100 г
|На 1 шт.*
|Калории
|210–250 ккал
|42–50 ккал
|Белки
|18–21 г
|3,6–4,2 г
|Жиры
|8–12 г
|1,6–2,4 г
|Углеводы
|11–16 г
|2,2–3,2 г
Рыбные наггетсы
Рыбные наггетсы по калорийности близки к куриным, но их КБЖУ зависит от вида рыбы и толщины панировки.
|Показатель
|На 100 г
|На 1 шт.*
|Калории
|200–240 ккал
|40–48 ккал
|Белки
|12–16 г
|2,4–3,2 г
|Жиры
|8–12 г
|1,6–2,4 г
|Углеводы
|15–19 г
|3–3,8 г
Основную пищевую ценность наггетсам обеспечивает мясо. Оно содержит полноценный белок, витамины группы B, фосфор, селен и цинк. Однако готовые наггетсы обычно содержат больше жиров, соли и панировки, поэтому менее полезны, чем цельное куриное филе без панировки.
* Вес одного наггетса может различаться у разных производителей и обычно составляет около 15−25 г. Поэтому КБЖУ одной штуки приведено ориентировочно.
Если считать по среднему весу одного наггетса, 4 штуки содержат около 200−220 ккал, 6 штук — 300−330 ккал, а 9 штук — 450−500 ккал.
Можно ли есть наггетсы при похудении
Наггетсы не относят к продуктам, которые обычно рекомендуют для снижения веса, однако полностью исключать их из рациона не обязательно. Если общая калорийность питания остается в пределах нормы, небольшая порция наггетсов не помешает похудению.
При этом стоит учитывать, что готовые наггетсы содержат много жиров и углеводов за счет панировки, а насыщают хуже, чем цельное куриное филе. Поэтому есть их каждый день вместо основных источников белка не стоит.
Как сделать наггетсы менее калорийными
Если хочется включить наггетсы в рацион, снизить их калорийность помогут несколько простых приемов:
- готовьте наггетсы в духовке или аэрогриле вместо жарки во фритюре;
- используйте куриное филе или филе индейки без кожи;
- делайте тонкий слой панировки или заменяйте часть сухарей овсяными хлопьями мелкого помола;
- не добавляйте лишнее масло при приготовлении;
- подавайте наггетсы с овощами, а не с картофелем фри;
- выбирайте томатный или йогуртовый соус вместо майонезных.
Даже домашние наггетсы — достаточно калорийное блюдо, поэтому при похудении важно учитывать их в общей калорийности рациона и соблюдать умеренность в размере порции.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на вопросы, которые чаще всего возникают при подсчете КБЖУ наггетсов.
Можно ли есть наггетсы на ужин?
Да, если они вписываются в суточную калорийность рациона. Чтобы сделать ужин более сбалансированным, наггетсы лучше сочетать с овощами или салатом, а не с картофелем и калорийными соусами.
Что калорийнее: наггетсы или куриная грудка?
Куриная грудка почти в два раза менее калорийна: в 100 г грудки содержится около 110−130 ккал, а в таком же количестве наггетсов — примерно 250−300 ккал. Основную разницу создают панировка и масло.
Можно ли есть наггетсы каждый день?
Лучше не делать их основным источником белка. В готовых наггетсах обычно больше соли, жиров и панировки, чем в цельном мясе. Для ежедневного рациона лучше выбирать куриное филе, индейку, рыбу и другие менее обработанные источники белка.