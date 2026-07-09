Стоит ли делать зарядку по 10 минут: что вы заметите уже через неделю

Короткая зарядка часто воспринимается как нечто незначительное, но именно такие привычки дают стабильный результат. Регулярность важнее длительности, и даже минимальная нагрузка постепенно влияет на тело, уровень энергии и общее самочувствие. При этом правильные аксессуары делают процесс удобнее и помогают не бросить через несколько дней.