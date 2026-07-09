Как играть в судоку: что искать в первую очередь

Как играть в судоку? В классическом варианте используют поле 9×9. Его нужно заполнить цифрами от 1 до 9 без повторов в строках, столбцах и квадратах 3×3. Правила одинаковы для простых и сложных головоломок — различается только количество рассуждений, которое потребуется до следующей найденной цифры. Ниже разберем, с чего начинать поиск цифр, какие ошибки мешают новичкам и чем отличаются виды судоку.