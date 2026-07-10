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КБЖУ кефира: состав и пищевая ценность

Стакан кефира разной жирности может отличаться по калорийности почти в два раза. Поэтому при подсчете рациона лучше ориентироваться на КБЖУ, а не только название продукта.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Кефир, в котором надо подсчитать КБЖУ
Кефир разной жирности отличается по калорийности, поэтому всегда считайте КБЖУ.Источник: Freepik

КБЖУ кефира зависит главным образом от жирности. Чем она выше, тем больше калорий и жиров, а количество белка и углеводов почти не меняется. В среднем в 100 граммах напитка содержится 30−66 ккал и около 3 г белка. Ниже — таблицы для разных вариантов кефира и расчеты для стакана и литра.

Калории, белки, жиры и углеводы в кефире разной жирности

Средние значения приведены на 100 грамм продукта. У разных производителей показатели могут немного отличаться.

КефирКалорииБЖУ
Обезжиренный30 ккалБ 3,0 / Ж 0,1 / У 4,0
1%
40 ккал
Б 3,0 / Ж 1,0 / У 4,0
1,5%
44 ккал
Б 3,0 / Ж 1,5 / У 4,0
2,5%
53 ккал
Б 2,9 / Ж 2,5 / У 4,0
3,2%
56 ккал
Б 2,8 / Ж 3,2 / У 4,0
5%
66 ккал
Б 2,8 / Ж 5,0 / У 3,8

Сколько калорий в стакане и литре кефира

КБЖУ обычно указывают на 100 грамм продукта, хотя на практике кефир чаще пьют стаканами. Ниже — расчет для популярных порций напитка жирностью 2,5%.

Порция
Калории
БЖУ
Стакан 200 мл
≈106 ккал
Б 5,8 / Ж 5,0 / У 8,0
Стакан 250 мл
≈133 ккал
Б 7,3 / Ж 6,3 / У 10,0
1 литр
≈530 ккал
Б 29 / Ж 25 / У 40

Витамины и минералы в составе кефира

Кефир содержит не только белок, но и витамины с минералами:

  • кальций — поддерживает кости и зубы;
  • фосфор — участвует в минеральном обмене;
  • калий — нужен для нормальной работы мышц;
  • витамины B2 и B12 — участвуют в обмене веществ и кроветворении.

Кроме витаминов и минералов, кефир содержит молочнокислые бактерии и дрожжи, которые образуются при заквашивании молока. Они формируют характерный вкус и консистенцию напитка, а также служат источником живых микроорганизмов.

Точное содержание полезных веществ зависит от жирности, технологии производства и используемой закваски.

Как сделать перекус с кефиром более сытным

Перекус с кефиром
Для насыщения добавляйте в кефир продукты с клетчаткой, белком или сложными углеводамиИсточник: Magnific.com

Сам по себе кефир быстро утоляет голод, но насыщение обычно длится недолго. Если хочется, чтобы перекус был более сытным, можно добавить продукты с клетчаткой, белком или сложными углеводами:

  • овсяные хлопья;
  • ягоды;
  • фрукты;
  • отруби;
  • семена чиа или льна;
  • орехи;
  • творог.

Орехи и семена делают перекус более сытным, но заметно увеличивают его калорийность. Если цель — снизить общую энергетическую ценность рациона, лучше соблюдать умеренность.

Мед, сахар, варенье и сладкие сиропы тоже хорошо сочетаются с кефиром по вкусу, но заметно увеличивают калорийность напитка.

Вопросы и ответы

Собрали ответы на частые вопросы о калорийности и составе кефира.

В каком кефире больше белка?

Количество белка почти не зависит от жирности. В 100 граммах большинства видов кефира содержится около 2,8−3,0 г белка.

Правда ли, что обезжиренный кефир полезнее?

Не обязательно. В нем меньше калорий и жиров, но это не означает, что он полезнее. Если нет рекомендаций врача ограничивать жиры, можно выбирать кефир любой жирности с учетом общего рациона.

Можно ли пить кефир при похудении?

Да. Кефир можно включать в рацион при похудении, если он вписывается в суточную калорийность. Обычно выбирают напиток той жирности, которая соответствует общему плану питания.