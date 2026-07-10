КБЖУ кефира: состав и пищевая ценность

КБЖУ кефира зависит главным образом от жирности. Чем она выше, тем больше калорий и жиров, а количество белка и углеводов почти не меняется. В среднем в 100 граммах напитка содержится 30−66 ккал и около 3 г белка. Ниже — таблицы для разных вариантов кефира и расчеты для стакана и литра.