КБЖУ кефира: состав и пищевая ценность

КБЖУ кефира зависит главным образом от жирности. Чем она выше, тем больше калорий и жиров, а количество белка и углеводов почти не меняется. В среднем в 100 граммах напитка содержится 30−66 ккал и около 3 г белка. Ниже — таблицы для разных вариантов кефира и расчеты для стакана и литра.
Калории, белки, жиры и углеводы в кефире разной жирности
Средние значения приведены на 100 грамм продукта. У разных производителей показатели могут немного отличаться.
|Кефир
|Калории
|БЖУ
|Обезжиренный
|30 ккал
|Б 3,0 / Ж 0,1 / У 4,0
|1%
|40 ккал
|Б 3,0 / Ж 1,0 / У 4,0
|1,5%
|44 ккал
|Б 3,0 / Ж 1,5 / У 4,0
|2,5%
|53 ккал
|Б 2,9 / Ж 2,5 / У 4,0
|3,2%
|56 ккал
|Б 2,8 / Ж 3,2 / У 4,0
|5%
|66 ккал
|Б 2,8 / Ж 5,0 / У 3,8
Сколько калорий в стакане и литре кефира
КБЖУ обычно указывают на 100 грамм продукта, хотя на практике кефир чаще пьют стаканами. Ниже — расчет для популярных порций напитка жирностью 2,5%.
|Порция
|Калории
|БЖУ
|Стакан 200 мл
|≈106 ккал
|Б 5,8 / Ж 5,0 / У 8,0
|Стакан 250 мл
|≈133 ккал
|Б 7,3 / Ж 6,3 / У 10,0
|1 литр
|≈530 ккал
|Б 29 / Ж 25 / У 40
Витамины и минералы в составе кефира
Кефир содержит не только белок, но и витамины с минералами:
- кальций — поддерживает кости и зубы;
- фосфор — участвует в минеральном обмене;
- калий — нужен для нормальной работы мышц;
- витамины B2 и B12 — участвуют в обмене веществ и кроветворении.
Кроме витаминов и минералов, кефир содержит молочнокислые бактерии и дрожжи, которые образуются при заквашивании молока. Они формируют характерный вкус и консистенцию напитка, а также служат источником живых микроорганизмов.
Точное содержание полезных веществ зависит от жирности, технологии производства и используемой закваски.
Как сделать перекус с кефиром более сытным
Сам по себе кефир быстро утоляет голод, но насыщение обычно длится недолго. Если хочется, чтобы перекус был более сытным, можно добавить продукты с клетчаткой, белком или сложными углеводами:
- овсяные хлопья;
- ягоды;
- фрукты;
- отруби;
- семена чиа или льна;
- орехи;
- творог.
Орехи и семена делают перекус более сытным, но заметно увеличивают его калорийность. Если цель — снизить общую энергетическую ценность рациона, лучше соблюдать умеренность.
Мед, сахар, варенье и сладкие сиропы тоже хорошо сочетаются с кефиром по вкусу, но заметно увеличивают калорийность напитка.
Вопросы и ответы
Собрали ответы на частые вопросы о калорийности и составе кефира.
В каком кефире больше белка?
Количество белка почти не зависит от жирности. В 100 граммах большинства видов кефира содержится около 2,8−3,0 г белка.
Правда ли, что обезжиренный кефир полезнее?
Не обязательно. В нем меньше калорий и жиров, но это не означает, что он полезнее. Если нет рекомендаций врача ограничивать жиры, можно выбирать кефир любой жирности с учетом общего рациона.
Можно ли пить кефир при похудении?
Да. Кефир можно включать в рацион при похудении, если он вписывается в суточную калорийность. Обычно выбирают напиток той жирности, которая соответствует общему плану питания.