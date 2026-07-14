Спортивный топ без ошибок: как найти удобный вариант для тренировок

Многие сталкиваются с тем, что топ натирает, давит или, наоборот, не держит грудь при активных упражнениях. В результате внимание уходит с тренировки на постоянное поправление одежды. Правильно подобранный топ решает эту проблему: он фиксирует, отводит влагу и не мешает двигаться. Ниже — ключевые критерии, которые действительно влияют на комфорт.