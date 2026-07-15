Почему спортивная одежда пахнет даже после стирки и что с этим делать

Проблема неприятного запаха связана не только с потом, но и с тем, как именно мы стираем и сушим одежду. Волокна спортивных тканей удерживают бактерии, которые продолжают размножаться даже после обычной стирки. Правильный уход помогает не только избавиться от запаха, но и сохранить внешний вид и свойства одежды.