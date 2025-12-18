Ричмонд
Как правильно сушиться: без вреда для здоровья и потери мышц

Чтобы сушка дала результат и не ударила по здоровью, процесс требует четких правил — от рациона до тренировок и сроков.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Девушка на правильной сушке
Важно сохранять баланс между умеренным дефицитом калорий и сохранением интенсивности тренировокИсточник: Freepik

Правильно сушиться — значит не просто меньше есть. В фитнесе под сушкой понимают краткосрочный режим, при котором снижают процент жира, стараясь сохранить мышцы. Обычно это умеренный дефицит калорий, силовые тренировки и контроль сроков — без жестких диет и экспериментов над организмом. Ниже разберем основные шаги.

Когда нужно начинать сушиться

В фитнесе условно выделяют три режима тренировок:

  • работа на тонус (поддержание формы),
  • набор мышечной массы,
  • сушка тела.

Их чередуют в зависимости от цели и текущего состояния.

Сушиться имеет смысл, если:

  • мышечная база уже есть и хочется сделать рельеф заметнее;
  • вес долго не меняется, а процент жира остается высоким;
  • нужно временно снизить жировую массу — например, перед съемкой или стартом.

Если цель — просто снизить вес или «стать легче», сушка подходит не всем. Длительный дефицит калорий и высокая нагрузка сложно удерживаются и хуже работают как долгосрочная стратегия.

Как правильно сушиться

Мужчина составляет план питания, чтобы сушиться правильно
План питания позволяет удерживать дефицит калорий в безопасных пределах Источник: https://ru.freepik.com

Сушка начинается не с урезания еды, а с плана. Резкий вход часто заканчивается срывом или потерей мышц, хотя в отдельных случаях (например, при выраженном избыточном весе) более жесткий дефицит может применяться под медицинским контролем.

1. Делайте плавный вход

Углеводы сокращают постепенно, а не за один день. Белок, наоборот, увеличивают.

Жиры полностью не убирают — они участвуют в гормональной регуляции и восстановлении.

2. Держите умеренный дефицит

Ориентир — медленное и контролируемое снижение массы. Универсальных цифр нет: безопасный темп зависит от пола, исходного веса, возраста и уровня активности.

Для одних это может быть два-четыре кг в месяц, для других — и 0,5−1 кг будет адекватным и устойчивым результатом.

3. Следите не только за весом

На сушке вес может почти не меняться. Более информативны:

  • замеры объемов,
  • фото в одинаковых условиях,
  • динамика силовых показателей.

Биоимпеданс можно использовать как вспомогательный инструмент, но важно помнить, что его данные зависят от гидратации, времени суток и питания.

Питание на сушке: без крайностей

Сушка — не синоним безуглеводной диеты. Жесткие протоколы могут снижать вес, но подходят не всем и требуют осторожности.

«Кето- и безуглеводные диеты действительно могут приводить к снижению массы тела, но их эффективность и безопасность зависят от длительности, исходного состояния и медицинского контроля. Для части людей такие схемы сложно удерживать, и они повышают риск срывов», — отмечает кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог, специалист центра «МОЖНО Есть» Евгения Нуждина.

Базовые принципы рациона на сушке:

  • упор на белок: мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты;
  • сложные углеводы — умеренно, чаще в первой половине дня;
  • овощи и зелень — ежедневно;
  • жиры — регулярно, но без избытка.

Вода обязательна. При высоком потреблении белка потребность в жидкости увеличивается. В среднем ориентируются на два-три литра в день, не считая чая и кофе.

Тренировки на сушке

Силовая тренировка на сушке
Силовые тренировки — это ключевой инструмент сохранения мышечной ткани в условиях дефицита калорийИсточник: Freepik

Цель тренировок — сохранить мышцы и поддерживать расход энергии, а не работать «на износ».

Что работает лучше всего:

  • силовые тренировки два-четыре раза в неделю — базовые движения, умеренные веса;
  • кардио как дополнение, а не замена силовой работе.

Кардио может быть:

  • низкоинтенсивным — ходьба, велосипед;
  • интервальным (HIIT) — короткие ускорения с паузами.

Интервальные форматы по эффекту снижения жировой массы сопоставимы с классическим кардио, но требуют больше восстановления. Поэтому на сушке их используют умеренно и не всем подходят.

Важно: на сушке не увеличивают одновременно и объем, и интенсивность. Если добавили кардио — не стоит резко повышать силовую нагрузку.

Восстановление — не бонус, а необходимость

Спортсменка восстанавливается после сушки
Выход из сушки — это время, чтобы вернуть калории без стресса, растянуть забитые мышцы и просто отдохнутьИсточник: Freepik

Сушка — это стресс для организма. Без восстановления результат сложно удержать, даже при хорошем плане.

Что особенно важно:

  • сон — семь-восемь часов, по возможности в одном режиме;
  • контроль стресса — высокий уровень кортизола может замедлять прогресс и влиять на самочувствие;
  • плавный выход — калории и углеводы возвращают постепенно.

С этим регулярно сталкиваются профессиональные спортсмены. Заслуженный мастер спорта по боксу Эдуард Абзалимов, много лет выступавший в весовых категориях, отмечает, что резкий выход — частая ошибка:

«После взвешивания кажется, что самое сложное позади. В молодости я пару раз резко возвращался к обычной еде — на следующий день были отеки, слабость, тяжесть. Со временем понял: выход из сушки требует не меньшего контроля, чем сам процесс».

Это личный опыт спортсмена, но он хорошо иллюстрирует типичную проблему: быстрый возврат калорий часто дает откат по весу и самочувствию.

Как долго нужно сушиться

Обычно сушка длится 12−16 недель, включая вход и выход. Более длительные периоды повышают риск побочных эффектов.

Со временем жир уходит медленнее — это нормально. Попытки ускорить процесс за счет экстремальных диет или «марафонов» чаще заканчиваются:

  • потерей мышц,
  • гормональными сбоями,
  • быстрым возвратом веса.

Сушка — временный инструмент, а не стиль жизни. Если есть сомнения, лучше заранее обсудить формат с тренером и врачом — это безопаснее, чем исправлять последствия.

Эксперты: Евгения Нуждина, кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог, специалист центра «МОЖНО Есть», Эдуард Абзалилов, заслуженный мастер спорта по боксу