Как правильно сушиться: без вреда для здоровья и потери мышц

Правильно сушиться — значит не просто меньше есть. В фитнесе под сушкой понимают краткосрочный режим, при котором снижают процент жира, стараясь сохранить мышцы. Обычно это умеренный дефицит калорий, силовые тренировки и контроль сроков — без жестких диет и экспериментов над организмом. Ниже разберем основные шаги.