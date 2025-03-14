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Сушка: рельефное и подтянутое тело без голодания

Красивого рельефа тела можно достичь за счет уменьшения жировой ткани при сохранении мышц. Для этого нужны сбалансированное питание, тренировки и восстановление. Однако сушка тела — это не просто похудение, а сложный процесс, требующий грамотного подхода и внимания к организму. Неправильная организация процесса может привести к проблемам со здоровьем.

Спортсменка на сушке
Источник: Freepik

Метод, известный как сушка тела, спортсмены позаимствовали у профессиональных бодибилдеров и представителей единоборств. Сегодня его активно используют те, кто стремится к подтянутой фигуре. Вместе с экспертами разберемся в особенностях сушки, рекомендациях и противопоказаниях.

Что такое сушка тела

Сушка — это целый комплекс, который состоит из определенного рациона питания и тренировок. Необходимый эффект достигается благодаря дефициту калорий и одновременным интенсивным физическим нагрузкам. Если процесс организован правильно, то процент жира в организме снижается, а мышцы за счет этого прорисовываются более явно.

Для чего нужна сушка тела

Сушку используют как профессиональные спортсмены, так и обычные люди. На то есть несколько причин:

  • Бодибилдерам и фитнес-атлетам красивый выразительный мышечный рельеф помогает победить на соревнованиях.
  • Представители единоборств с помощью сушки добиваются снижения веса до необходимых показателей во время участия в турнирах, так как там имеет значение весовая категория.
  • Тем, кто не занимается спортом профессионально, сушка помогает привести тело в желаемую форму.
  • Сушку используют и те, у кого есть проблемы с избыточным весом. Комплексный подход к питанию и физической активности помогает избавиться от лишних килограммов. Но важно помнить, что сушка — это не лечебный метод. И нужно обязательно консультироваться со специалистом о возможных рисках для здоровья, особенно при наличии хронических заболеваний.

Чем сушка тела отличается от похудения

Прежде всего, сроками. Похудение предполагает плавный и планомерный диетический режим и регулярные занятия спортом. Как правило, при этом нет жестких ограничений и запретов по продуктам. При сушке из рациона полностью исключается часть продуктов, а тренировки становятся более интенсивными.

Тренировки на сушке
Источник: Freepik

Если придерживаться такого режима длительное время, можно нанести вред организму. К тому же все потерянные килограммы могут вернуться в двойном размере, потому что во время голодания метаболические процессы будут замедляться. Поэтому сушку нельзя рекомендовать как способ лечения избыточного веса и ожирения.

Как проходит сушка тела у мужчин и женщин: нормы потери веса

Как правило, мужчины легче и быстрее теряют жировую массу, а вот женщинам для достижения желаемого эффекта нужно прилагать больше усилий. С одной стороны, скорость метаболических процессов у представителей сильного пола обычно выше. И мышцы у них крупнее, что также помогает быстрее сжигать калории. С другой стороны, держаться диеты мужчинам проще, как и уменьшать количество пищи, так как гормональный фон у них более стабильный, в отличие от женского.

Нормы потери массы тела индивидуальны для каждого. Рекомендуемая скорость — от 2 до 4 кг в месяц. Если процесс идет быстрее, высок риск, что уйдет уже не жир, а мышцы. Точный результат на сушке предсказать невозможно.

Эффективный метод — использовать биоимпедансометрию. При помощи специального аппарата рассчитывается состав тела. Это помогает следить, чтобы процесс сушки шел корректно: уменьшался подкожный жировой слой и одновременно увеличивалась мышечная масса.

Когда нужно начинать сушиться

В фитнесе выделяют три основных режима тренировок: работа на тонус, набор мышечной массы и сушка тела. Эти режимы чередуют в зависимости от программы тренировок и желаемых результатов.

Сушку стоит начинать, если:

  • уже набрана достаточная мышечная масса, и теперь цель — сделать рельеф более выраженным;
  • вес стоит на месте, и требуется скорректировать питание и тренировки для дальнейшего прогресса;
  • необходимо снизить процент жира перед соревнованиями или фотосессией.

Однако важно помнить, что сушку нельзя проводить слишком долго, так как длительный дефицит калорий и высокая нагрузка могут привести к потере мышечной массы и замедлению обмена веществ. Чередование режимов помогает избежать привыкания организма к нагрузкам и застоя в прогрессе.

Как правильно начать сушиться

Прежде всего необходим плавный вход, то есть подготовительный период. Нельзя просто с завтрашнего дня начинать сушиться. Исключать углеводы из рациона следует постепенно, при этом увеличивая в меню количество белка. Опасно отказываться от жиров полностью — нужно свести к минимуму их потребление. Питаться необходимо дробно, разделив приемы пищи на 5−6 раз в день.

Весь процесс условно можно разделить на три этапа:

  • подготовительный. Из рациона необходимо исключить продукты, которые содержат добавочный сахар;
  • основной. Его продолжительность нужно определять индивидуально исходя из самочувствия. На этом этапе максимально ограничивается питательная ценность рациона;
  • восстановительный. Подразумевает возвращение в рацион привычных продуктов. Но делается это плавно, в небольших дозах, чтобы организм вновь успел перестроиться.

Определите цель и сроки сушки

Для спортсменов это, как правило, подготовка тела к демонстрации на соревнованиях или так называемая «гонка веса», когда нужно на турнире выступать в определенной весовой категории. И тогда сроки более сжатые.

Для обычных людей сушка чаще нужна, чтобы подтянуть тело и обрести красивый внешний вид, либо сбросить лишние килограммы. В этой ситуации процесс будет более длительным, с обязательным плавным входом и восстановлением.

Составьте рацион питания

Рацион питания на сушке
Источник: Freepik

Специально составленный рацион помогает эффективно уменьшать подкожный жир. Важно помнить, что меню составляется для каждого человека персонально: учитываются его физиологические особенности, в том числе скорость обменных процессов. Поэтому грамотный и безопасный для здоровья план питания может составить только квалифицированный диетолог.

Рекомендуемые и не рекомендуемые продукты на сушке

Диета при сушке бывает низкоуглеводной или безуглеводной. Первая разрешает употреблять в пищу долго усваиваемые углеводы и не рекомендует высококалорийные продукты. Вторая допускает в меню только белковые маложирные продукты. Ее еще называют кето-диетой.

Как отмечает кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог, специалист центра «МОЖНО Есть» Евгения Нуждина, безуглеводная диета научно не обоснована и имеет много побочных реакций. На кето-диете организм испытывает кетоз — интоксикацию от кетоновых тел, которые воздействуют на центр головного мозга. Поэтому во время следования этому жесткому протоколу человек, как правило, не испытывает голода и тяги к определенным продуктам. Но когда выходит из сушки и начинает добавлять в рацион прежде исключенные углеводы, тяга к ним бывает повышенной. Врачебная практика показывает немало случаев, когда самостоятельное назначение кето-диеты в итоге приводит к повышенному набору веса.

Поэтому важно не просто сократить углеводы, но и правильно подбирать продукты, чтобы достичь желаемого результата без вреда для здоровья. Ниже представлена таблица с рекомендуемыми и нежелательными продуктами, которая поможет составить сбалансированный рацион.

Рекомендуемые продукты
Не рекомендуемые продукты
Филе курицы и индейки, нежирная говядина и телятина, крольчатина, белок куриного яйца, перепелиные яйца, обезжиренное молоко, йогурт или творог, морепродукты и нежирная морская рыба, миндаль, гречка, овсянка и другие злаковые, бурый рис, овощи и зелень, фрукты, вода, черный и зеленый чай, кофе
Газированные напитки, сладости и кондитерские изделия, алкоголь, белый хлеб и выпечка, макароны, белый рис, фаст-фуд, полуфабрикаты

При любом характере диеты важно пить достаточное количество жидкости. С увеличением потребления белка возрастает и потребность организма в воде. По этой причине на сушке рекомендовано ежедневно пить порядка 2,5−3 литров, и лучше между приемами пищи. Причем речь именно о чистой питьевой воде. Чай и кофе не учитываются.

Принципы составления меню на неделю

Ежедневное меню при сушке должно составляться индивидуально из расчета личных особенностей — веса, процента жира и уровня физической активности. Представим один из возможных вариантов.

  • Один-два стакана воды утром после пробуждения, чтобы поддержать гидратацию и запустить работу ЖКТ.
  • Для сушки важен баланс БЖУ с упором на белок, а каша — углеводистый продукт. Поэтому вместо овсянки на завтрак в качестве основного блюда лучше приготовить белковое блюдо, например омлет или сырники на пару.
  • В качестве перекуса подойдут стакан кефира с жирностью 0−1%, ягоды или низкоуглеводные фрукты, например грейпфрут или клубника. Банан и виноград лучше не брать из-за высокого содержания быстрых углеводов.
  • Обед подразумевает полноценный комплекс: белки, жиры и углеводы. Поэтому можно приготовить нежирное мясо и добавить немного гарнира из сложных углеводов, например, гречки. Также стоит добавить овощи как источник витаминов и клетчатки. В качестве заправки можно взять 1 ч. л. оливкового масла.
  • Ужин предполагает наличие белка и клетчатки. Это может быть нежирная рыба и овощи. Жиры важны для гормонального баланса, поэтому стоит включать их даже при сушке, но в ограниченном количестве. Поэтому в качестве источника полезных жиров можно добавить, например, орех или ложку льняного масла.

Готовить любые блюда лучше на пару или же запекать в духовом шкафу. Объем каждой порции рассчитывается индивидуально и зависит от нормы калорий.

Рекомендации по тренировкам в домашних условиях

Силовые нагрузки на сушке
Источник: Freepik

Физическая нагрузка — важный элемент в процессе сушки наряду с питанием. Для максимального эффекта программа должна включать сочетание силовых и кардионагрузок.

Кардиотренировки помогают увеличить расход калорий, а силовые упражнения поддерживают мышечную массу и ускоряют обменные процессы. При составлении плана важно учитывать уровень подготовки, интенсивность нагрузок и индивидуальные особенности организма.

Кардио делится на два типа:

1. Низкоинтенсивное (LISS) — равномерная нагрузка с умеренным темпом, например быстрая ходьба или велосипед.

2. Высокоинтенсивное интервальное (HIIT) — короткие интенсивные спринты с чередованием отдыха, например интервальный бег или прыжки.

Варианты кардионагрузок:

  • бег на улице или беговой дорожке;
  • велосипед / велотренажер;
  • прыжки со скакалкой;
  • аэробные комплексы (по видео);
  • интервальные тренировки (чередование высокой и низкой интенсивности).

Силовые тренировки:

  • приседания и выпады (с гантелями или без);
  • отжимания (классические, на возвышенности, узким хватом);
  • тяга гантелей в наклоне (замена становой тяги);
  • скручивания и планка для брюшного пресса;
  • подтягивания (если есть турник);
  • подъемы ног в висе или лежа.

В домашних условиях можно использовать собственный вес или разборные гантели для дополнительной нагрузки. Для прогрессии увеличивайте количество повторений, вес или добавляйте суперсеты. Главное — следить за техникой и восстанавливаться между тренировками.

Готовый план стоит адаптировать под личные цели и возможности. Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с тренером для корректировки нагрузки.

Как правильно восстанавливаться на сушке

Массаж для восстановления на сушке
Источник: https://ru.freepik.com

Сушка — это стресс для организма, поэтому восстановление играет ключевую роль. Чтобы избежать проблем со здоровьем и сохранить результат, важно соблюдать несколько принципов.

  • Сон. Полноценный сон помогает быстрее восстанавливаться после тренировок, а также необходим для контроля веса. Нехватка сна влияет на гормоны голода, поэтому люди, которые спят недостаточно, больше едят. Важен и режим: чтобы отбой и подъем были в одно и то же время, а сама продолжительность сна составляла не менее семи или восьми часов.
  • Контроль стресса. Высокий уровень тревожности повышает выработку кортизола, который может замедлять метаболизм и приводить к задержке воды. Стресс также провоцирует переедание или, наоборот, потерю аппетита. Простые доступные методы контроля — дыхательные практики и прогулки.
  • Массаж. Это отличный способ восстановиться после интенсивных тренировок. Альтернативой могут быть самомассаж, растяжка или горячие ванны.
  • Плавный выход из сушки. После завершения сушки нельзя резко повышать калорийность пищи. Метаболизм в организме еще очень замедленный, и быстрое возвращение к прежнему рациону приведет к набору лишнего веса. Это сведет на нет все ваши усилия.
  • Грамотный рацион. Добавляйте продукты в рацион постепенно и отслеживайте реакцию организма. Учтите, что после сушки употребление углеводов может привести к отекам. Поэтому возвращайте их в меню осторожно. Например, сначала добавьте немного фруктов, молочных продуктов. Шаг за шагом переходите к привычному рациону.

Как долго нужно сушить тело

Продолжительность сушки индивидуальна: обычно она занимает от 12 до 16 недель, включая плавный вход и выход из процесса. Срок зависит от разных факторов: общего количества жировых тканей, генетики, образа жизни, особенностей питания и тренировок. Однако продолжать процесс еще дольше — опасно для здоровья. Слишком долгая диета в сочетании с интенсивными тренировками замедляет метаболизм. Из-за недостатка энергии и перетренированности мышечная масса будет снижаться, как и силовые показатели.

Женщина на сушке
Источник: Freepik

Важно учитывать, что первое время вес уходит быстрее, а затем похудение замедляется. И это нормально. Сначала организм избавляется от лишнего, но когда жира становится меньше, для его сжигания требуется больше усилий.

Серьезный вред здоровью могут нанести программы срочной сушки и сушки-марафоны. Они обещают желаемый результат буквально через неделю и даже быстрее. Подобные обещания не имеют научного обоснования. Без должной подготовки и восстановления вес вернется быстро и даже в большем объеме. А в качестве побочных эффектов можно заработать обострение хронических заболеваний и приобрести новые проблемы со здоровьем.

Также подчеркнем, что универсальных советов по сушке, которые подойдут всем без исключения, нет. Поэтому необходимы предварительные консультации с экспертами. Диетолог подберет правильный рацион, а опытный тренер составит грамотный план занятий. При этом они учтут состояние вашего организма и здоровья, процент подкожного жира и скажут, какого реалистичного эффекта можно достичь с помощью сушки.

Противопоказания к сушке тела

Есть некоторые состояния и проблемы со здоровьем, при которых сушиться запрещено. К ним относятся:

  • беременность и период кормления;
  • сахарный диабет;
  • заболевания нервной системы;
  • депрессия и тревога;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • расстройство пищевого поведения;
  • болезни сердечно-сосудистой системы;
  • нарушения работы почек, печени и поджелудочной железы;
  • гормональный дисбаланс;
  • онкологические заболевания.

Перед началом сушки стоит пройти медицинское обследование, даже если явных противопоказаний нет — это поможет избежать скрытых рисков. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед началом процесса.

Чем может быть опасна сушка для организма

Сушка не приносит пользы для здоровья, а лишь создает риски, утверждает кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог Евгения Нуждина. Быстрая потеря веса часто приводит к его возврату, причем вместо мышц приходит жир. К тому же, такое резкое похудение увеличивает риск образования камней в желчном пузыре из-за нарушения оттока желчи.

Эксперт напоминает, что попытки лечить ожирение сушкой могут спровоцировать расстройства пищевого поведения, например приступообразное переедание. Современная диетология рекомендует постепенно менять образ жизни, а не использовать экстремальные методы, которые дают лишь временный результат и приводят к рецидивам.

Также при сушке может развиться RED-синдром — дефицит энергии из-за дисбаланса между питанием и нагрузками. Это приводит к:

  • гормональным нарушениям — снижению функции щитовидной железы, половых гормонов;
  • проблемам у женщин — сбоям цикла, снижению фертильности;
  • потере костной массы — риску остеопороза;
  • ослаблению иммунитета и ЖКТ — запорам, замедленному пищеварению;
  • сердечно-сосудистым нарушениям — низкому давлению, брадикардии;
  • психоэмоциональным проблемам — депрессии, раздражительности.

Учитывая все эти моменты, Евгения Нуждина отмечает:

«Для безопасного снижения веса необходима консультация диетолога и тренера, а не экстремальные методы».

Рекомендации эксперта

Мужчина на сушке
Источник: Freepik

Личным опытом поделился заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион России, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира и обладатель командного Кубка мира Эдуард Абзалимов. Сейчас титулованный боксер, член Совета чемпионов Федерации бокса РФ тренирует сборные команды Челябинской области. С 2001 по 2020 год он выступал в составе сборной России по боксу. И перед стартами, чтобы добиться нужного веса, ему много раз приходилось сушиться.

«Перед сушкой боксеров национальной сборной России обследовали на специальном аппарате, который анализирует состав тела: количество жидкости, жира и мышечной массы. Это помогало понять, за счет чего можно сушить тело. Также мы сдавали развернутый анализ крови, чтобы выявить дефицит микроэлементов и восполнить его. Рацион на период сушки для нас составляли индивидуально исходя из биохимии крови и состава тела. Обычно из меню исключали сладкое, мучное, молочные продукты и сахар. Чай и кофе заменяли чистой водой — в день нужно было выпивать 3−4 литра между приемами пищи. Углеводы разрешались только на завтрак в небольших количествах, а вечером — только клетчатка», — поделился Эдуард Абзалимов.

Как рассказал спортсмен, скорость снижения веса контролировали не только через питание, но и тренировками. Когда эффекта от диеты уже не хватало, добавлялись кардионагрузки после основного занятия: часовые пробежки, велотренажеры, эллипсы.

Эксперт подчеркнул, что выходить из сушки нужно постепенно, аккуратно добавляя углеводы. Резкое возвращение к обычному рациону создает огромную нагрузку на организм. Например, в молодости после сушки и взвешивания боксер позволял себе расслабиться в кафе, что приводило к тошноте, слабости и отекам на следующий день.

В заключение Эдуард Абзалимов отметил, что правильное питание и регулярные тренировки должны стать образом жизни. Утренняя зарядка, растяжка, вечерние пробежки или быстрые прогулки не только улучшают физическое состояние, но и положительно влияют на эмоциональный фон.

Что нужно знать о сушке тела

Основное правило сушки — начинать с похода к врачу и оценки состояния здоровья. А также проконсультироваться с опытным тренером, который поможет составить план занятий.

Рацион питания
Постепенно исключать из ежедневного меню продукты, содержащие углеводы. Отказаться от сладкого, мучного. Питаться дробно. Выпивать достаточное количество чистой воды
Физические нагрузки
Подходить к тренировкам комплексно, включая туда и силовые упражнения, и кардио
Восстановление
Обязательно следить за качеством сна. Снизить стрессовые факторы. Плавно выходить из жесткой диеты, постепенно добавляя в рацион привычные продукты
Противопоказания
Сушка запрещена в период беременности, лактации, при сахарном диабете, любых проблемах с нервной системой, ЖКТ, с сердцем и сосудами

Даже если очевидных противопоказаний для сушки нет, необходимо посоветоваться со специалистом и выяснить все возможные риски.

Список источников

1. Чурганов О. А. «Спортивная подготовка и проблемы перетренированности». Методические рекомендации. 2022.

2. Павлова З. Ш., Пьяных О. П., Голодников И. И. Статья «Биоимпедансный анализ: клинические примеры и интерпретация изменений состава тела человека при воздействии различных факторов». Журнал «Эндокринология: новости, мнения, обучение». 2020.

Автор: Олеся Тимонина

Эксперты: Евгения Нуждина, к.м.н., эндокринолог, диетолог;

Эдуард Абзалимов, заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион России, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира и обладатель командного Кубка, тренер сборных команд Челябинской области