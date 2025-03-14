Сушка: рельефное и подтянутое тело без голодания

«Перед сушкой боксеров национальной сборной России обследовали на специальном аппарате, который анализирует состав тела: количество жидкости, жира и мышечной массы. Это помогало понять, за счет чего можно сушить тело. Также мы сдавали развернутый анализ крови, чтобы выявить дефицит микроэлементов и восполнить его. Рацион на период сушки для нас составляли индивидуально исходя из биохимии крови и состава тела. Обычно из меню исключали сладкое, мучное, молочные продукты и сахар. Чай и кофе заменяли чистой водой — в день нужно было выпивать 3−4 литра между приемами пищи. Углеводы разрешались только на завтрак в небольших количествах, а вечером — только клетчатка», — поделился Эдуард Абзалимов.