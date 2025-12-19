Вред сушки тела для организма: когда и почему она может быть опасна

Вред сушки тела чаще всего связан не с самим желанием снизить процент жира, а с тем, как именно это делают. Даже при спортивной сушке — не для похудения, а ради рельефа — организм сталкивается с дефицитом энергии и повышенной нагрузкой. При самостоятельном подходе без контроля тренера и врача он может приводить к усталости, ухудшению самочувствия и гормональным сбоям.
Когда сушка тела может быть опасна
В фитнесе сушку часто воспринимают как улучшенную версию похудения. На деле это стрессовый режим, который изначально создавался для профессиональных спортсменов — под соревнования, фотосъемки или весовые категории.
Опасность появляется, когда:
- сушка длится слишком долго;
- дефицит калорий становится слишком глубоким;
- резко ограничиваются углеводы и жиры;
- нагрузка растет, а восстановление — нет.
В такой ситуации организм начинает экономить энергию: снижается скорость обменных процессов, ухудшается гормональный фон, снижается иммунитет. Внешне это может выглядеть как «рельеф», но может сопровождаться серьезными физиологическими последствиями.
В рекомендациях спортивных организаций подчеркивается, что относительно безопасный дефицит энергии при регулярных тренировках обычно не превышает 10−20% от суточных энергозатрат. Более жесткие ограничения повышают риск побочных эффектов.
Риски сушки сохраняются и в спортивном контексте — когда цель не похудение, а рельеф мышц. Даже при силовых тренировках и относительно умеренном дефиците энергии длительная сушка может ухудшать восстановление, снижать силовые показатели и повышать риск перетренированности.
У тренирующихся людей эти изменения часто маскируются под «рабочую усталость», поэтому проблемы замечают уже тогда, когда падает прогресс или ухудшается самочувствие.
По словам кандидата медицинских наук, эндокринолога, диетолога, специалиста центра «МОЖНО Есть» Евгении Нуждиной, сушка не приносит пользы для здоровья, а лишь повышает риски, особенно если используется как способ «лечить» лишний вес, а не как спортивный инструмент под конкретную задачу.
Основные риски для организма
Риски сушки связаны не с самой целью снизить процент жира, а с тем, какой ценой это делается. Жесткий дефицит калорий, высокая нагрузка и ограниченные сроки создают для организма стресс, на который он отвечает сбоями в работе разных систем.
1. Потеря мышц вместо жира. При слишком быстром снижении веса организм начинает использовать не только жировые запасы, но и мышечную ткань. В результате сила падает, а тело становится менее функциональным.
2. Гормональные сбои. Длительный дефицит энергии может приводить к снижению уровня половых гормонов и нарушению работы щитовидной железы. У женщин это часто проявляется временными сбоями менструального цикла из-за нехватки энергии.
3. RED-S — дефицит энергии. При несоответствии питания и нагрузки может развиться синдром относительного дефицита энергии (RED-S). Он связан с:
- хронической усталостью;
- снижением плотности костей;
- проблемами с сердечно-сосудистой системой;
- ухудшением работы ЖКТ и иммунитета;
- эмоциональной нестабильностью и депрессивными состояниями.
4. Риск расстройств пищевого поведения. Жесткие ограничения повышают вероятность срывов, приступообразного переедания и «качелей» веса. После выхода из сушки килограммы часто возвращаются — и нередко в виде жира.
5. Проблемы с желчным пузырем. Резкая потеря веса увеличивает риск застоя желчи и образования камней, особенно при низком потреблении жиров.
Почему особенно опасны «быстрые сушки»
Экспресс-сушки, марафоны и программы «минус пять килограммов за неделю» не имеют научного обоснования. Они усиливают стресс для организма и почти всегда заканчиваются:
- быстрым возвратом веса;
- ухудшением самочувствия;
- обострением хронических заболеваний.
С точки зрения современной диетологии, экстремальные методы дают краткосрочный визуальный эффект и долгосрочные проблемы.
Противопоказания к сушке тела
Есть состояния, при которых сушиться нельзя, даже под контролем:
- беременность и период грудного вскармливания;
- сахарный диабет;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- болезни почек, печени и поджелудочной железы;
- заболевания ЖКТ;
- гормональные нарушения;
- расстройства пищевого поведения;
- депрессивные и тревожные расстройства;
- онкологические заболевания;
- заболевания нервной системы.
Даже при отсутствии явных противопоказаний перед сушкой стоит пройти обследование и проконсультироваться с врачом и тренером. Это помогает увидеть скрытые риски и понять, подходит ли такой режим именно вам.
Что стоит учитывать перед решением о сушке
Сушка — не про здоровье и не про «правильный образ жизни». Это временный инструмент с узкой задачей и высокой ценой ошибки. Для большинства людей безопаснее и эффективнее работает постепенное изменение питания, разумный дефицит калорий и тренировки без экстремальных ограничений.
Как подчеркивает Евгения Нуждина, безопасное снижение веса — это работа с образом жизни, а не жесткие протоколы. К ним стоит прибегать лишь как к временной мере, отдавая себе отчет в возможных последствиях.
Эксперт: Евгения Нуждина, к.м.н., эндокринолог, диетолог