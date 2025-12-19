Вред сушки тела для организма: когда и почему она может быть опасна

Вред сушки тела чаще всего связан не с самим желанием снизить процент жира, а с тем, как именно это делают. Даже при спортивной сушке — не для похудения, а ради рельефа — организм сталкивается с дефицитом энергии и повышенной нагрузкой. При самостоятельном подходе без контроля тренера и врача он может приводить к усталости, ухудшению самочувствия и гормональным сбоям.