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Сколько калорий в семенах чиа: КБЖУ на 100 грамм и в ложке

Многие добавляют чиа в кашу, йогурт или смузи, не задумываясь о размере порции. При этом калорийность чиа довольно высокая, поэтому при подсчете рациона семена стоит учитывать.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Семена чиа, в которых надо подсчитать КБЖУ
Большую часть калорийности чиа обеспечивают жиры, преимущественно ненасыщенныеИсточник: Freepik

Калорийность чиа — около 486 ккал на 100 грамм. Ниже — таблицы КБЖУ для разных порций и объяснение, почему после замачивания калорийность на 100 грамм уменьшается, хотя количество калорий остается тем же.

Калорийность и КБЖУ семян чиа на 100 грамм

Средние значения приведены для сухих семян чиа на 100 граммов продукта. У разных производителей показатели могут немного отличаться.

ПоказательНа 100 г
Калории486 ккал
Белки16,5 г
Жиры30,7 г
Углеводы42,1 г
Клетчатка34,4 г

Из 42 г углеводов около 34 г приходится на пищевые волокна (клетчатку). Поэтому количество усвояемых углеводов составляет примерно 7−8 г на 100 г продукта.

Сколько калорий в ложке семян чиа

Чаще всего семена чиа измеряют чайными и столовыми ложками. Ниже — примерная калорийность самых распространенных порций.

ПорцияПримерный весКалории
Чайная ложка5 гоколо 24 ккал
Столовая ложка без горки
10 г
около 49 ккал
Столовая ложка с горкой
15 г
около 73 ккал
Две столовые ложки
30 г
около 146 ккал

Вес порции может немного отличаться в зависимости от размера ложки и того, насколько она наполнена. Поэтому расчеты являются ориентировочными.

Для большинства взрослых обычная порция составляет одну-две столовые ложки (10−30 г).

Меняется ли калорийность после замачивания

Замоченные семена чиа
Замачивание не меняет пищевую ценность самих семянИсточник: Freepik

Нет. Замачивание не делает семена менее калорийными.

Во время замачивания чиа впитывают большое количество воды и увеличиваются в объеме. Количество калорий, белков, жиров и углеводов остается тем же — меняется только масса готового продукта.

Поэтому у замоченных семян показатель на 100 грамм становится значительно ниже: большую часть массы теперь составляет вода, которая не содержит калорий.

Например, 20 г сухих семян содержат около 97 ккал. После замачивания они могут весить уже 80−100 г, но общая энергетическая ценность останется прежней — изменится только калорийность в пересчете на 100 г.

Что входит в состав семян чиа

Помимо высокой пищевой ценности, семена чиа содержат ряд важных для организма веществ:

  • клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает нормальную работу кишечника;
  • омега-3 жирные кислоты представлены главным образом альфа-линоленовой кислотой (ALA);
  • кальций участвует в поддержании здоровья костей и зубов;
  • магний необходим для работы мышц и нервной системы;
  • фосфор участвует в энергетическом обмене и поддержании костной ткани;
  • марганец необходим для работы многих ферментов организма.

Можно ли есть семена чиа при похудении

Семена чиа при похудении
Семена чиа богаты клетчаткой и белком, которые подавляют чувство голодаИсточник: Magnific.com

Да, если учитывать их калорийность в общем рационе.

Несмотря на высокую калорийность, семена чиа обычно едят небольшими порциями. Одной-двух столовых ложек достаточно, чтобы добавить их в кашу, йогурт или другие блюда.

Благодаря высокому содержанию клетчатки чиа помогают дольше сохранять чувство сытости. Это может облегчить соблюдение рациона, но само по себе не приводит к снижению веса.

Похудение происходит только при дефиците калорий, поэтому важно учитывать общую калорийность рациона, включая семена чиа.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на самые частые вопросы о калорийности, порциях и употреблении семян чиа.

Нужно ли предварительно замачивать семена чиа?

Это необязательно. Сухие семена можно добавлять в каши, салаты, выпечку и другие блюда. Для приготовления пудингов и напитков их обычно предварительно замачивают, чтобы они приобрели желеобразную консистенцию.

Если чиа употребляют сухими, важно запивать их достаточным количеством жидкости. Людям с нарушениями глотания или заболеваниями пищевода рекомендуется предварительно замачивать семена.

Сколько семян чиа можно есть в день?

Для большинства взрослых достаточно 15−30 г в день (примерно одна-две столовые ложки). Если раньше в рационе было мало клетчатки, количество лучше увеличивать постепенно и пить достаточно воды.

Почему у замоченных семян калорийность на 100 грамм ниже?

Потому что семена впитывают воду. Общее количество калорий не уменьшается, но распределяется на большую массу продукта.

Что калорийнее — семена чиа или льна?

По калорийности семена чиа и льна практически не отличаются. Разница обычно составляет всего несколько десятков килокалорий на 100 грамм, поэтому при обычных размерах порции она не имеет практического значения.